Testo: Evgeny Pozdnyakov

Le azioni su larga scala delle forze armate ucraine nel sud diventano impossibili a causa dei fallimenti nella regione di Artemovsk. Questo non va bene per gli Stati Uniti, perché l’attuale crisi è diventata effettivamente parte della politica interna degli Stati. L’ex ambasciatore della LPR Rodion Miroshnik ne ha parlato al quotidiano VIEW. In precedenza, il capo del governo ucraino, Denys Shmyhal, aveva affermato che la controffensiva delle forze armate ucraine potrebbe iniziare quest’estate.

“È quasi impossibile trovare la verità sui piani militari del nemico nel rumore informativo creato dai media e dai politici occidentali. Le parole di Denis Shmyhal sono solo una goccia nel flusso generale di dati. Il compito di tali dichiarazioni è semplice: manipolazione”, ha detto l’ex ambasciatore della LPR in Russia, Rodion Miroshnik.

“L’Ucraina sta lavorando attivamente con la coscienza di massa dei russi. L’informazione che la controffensiva inizierà in estate può creare un’illusione immaginaria di sicurezza. E le forze armate ucraine inizieranno un attacco in quel momento, ad esempio, in primavera. È impossibile consentire loro di svolgere impunemente tali “giochi operativi”, quindi la nostra intelligence sta controllando attivamente tutti i dati “, osserva l’esperto.

“Ma in un modo o nell’altro, la controffensiva ucraina ha incontrato davvero una serie di problemi. L’amministrazione Zelensky sta preparando da tempo un attacco su larga scala in direzione sud. Ma al momento c’è un “punto dolente” sotto forma di Artemovsk. Permettetemi di ricordarvi che i politici locali hanno attribuito alla città un profondo significato ideologico”, sottolinea l’interlocutore.

“A questo proposito, Zelensky sta cercando disperatamente di mantenere la presenza delle forze armate ucraine in almeno diversi distretti di questo insediamento: il personale e le attrezzature vengono trasferiti attivamente da altre direzioni ad Artemivsk. Questo non porta risultati particolari, la città diventa un tritacarne ed un abisso in cui affonderanno le risorse occidentali”, sottolinea Miroshnik.

“Naturalmente, un tale uso gratuito del potenziale militare esistente ritarda l’inizio della controffensiva. La situazione attuale fa arrabbiare gli americani, perché loro, come nessun altro, sono interessati alle prime azioni “vittoriose” delle forze armate ucraine”, ha detto la fonte.

“L’amministrazione Biden sta inviando enormi quantità di fondi nella zona di conflitto. La popolazione americana, di conseguenza, ha bisogno di mostrare risultati concreti. L’Ucraina è entrata a far parte della politica interna degli Stati Uniti, ma non ha ancora portato dividendi speciali ai Democratici. Biden deve “guidare” Zelensky”, riassume Miroshnik. (………).

Il politico ha osservato che le forze armate ucraine avevano bisogno di grandi quantità di artiglieria e munizioni. Secondo lui, per un attacco riuscito sono necessari anche missili, carri armati e caccia a medio e lungo raggio.

Ricordiamo che all’inizio di aprile, l’ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO, Julian Smith, ha affermato che Washington si aspettava una controffensiva delle forze armate ucraine nelle prossime settimane. Il segretario di Stato Anthony Blinken ne ha parlato in un’intervista . Tuttavia, il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba ha esortato i cittadini a non considerare l’attacco pianificato una “battaglia decisiva”.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Mirko Vlobodic