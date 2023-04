Argentina. Torna nel Paese il capo del Comando Sud degli Stati Uniti, con un occhio alle risorse naturali e al legame con la Cina

A quasi un anno dall’ultima visita nel Paese, il 17 aprile il capo dello United States Southern Command, organismo creato per difendere gli interessi della Casa Bianca nella regione, incontrerà il ministro della Difesa Jorge Taiana.

Con un occhio alle risorse naturali e al rapporto dell’Argentina con la Cina, il capo del Comando Sud degli Stati Uniti, Laura Richardson , arriverà nel Paese per tenere una serie di incontri bilaterali, a quasi un anno dalla sua ultima visita, quando ebbe un incontro con Cristina Kirchner. A gennaio il funzionario del governo di Joe Biden ha imbiancato senza filtri l’interesse degli Stati Uniti per litio, petrolio e acqua dolce nella regione.

Come riportato, Richardson arriverà nuovamente nel fine settimana e incontrerà il ministro della Difesa Jorge Taiana lunedì 17 aprile . Intanto non sono esclusi incontri con altri funzionari nazionali e rappresentanti delle Forze Armate.

Nel suo ultimo viaggio nel Paese, il generale statunitense è stato ricevuto dalla vicepresidente Cristina Kirchner , accompagnata da Marc Stanley , ambasciatore statunitense a Buenos Aires.

Laura Richardson e il suo interesse per l’America Latina

Richardson non nasconde il suo interesse per la regione. Questo è stato chiarito qualche mese fa quando gli è stato chiesto perché l’America Latina è importante. I militari, senza esitazione, hanno evidenziato il triangolo del litio; la concentrazione delle “ maggiori riserve petrolifere ”; “Le risorse del Venezuela, con petrolio, rame , oro ”; le foreste dell’Amazzonia, “i polmoni del mondo”; e infine “il 31% dell’acqua dolce mondiale ”.

Buenos Aires

Offensiva per staccare l’Argentina dalla Cina

Oltre al video registrato per un evento dell’Atlantic Council, un think tank legato alla Nato, lo US Southern Command tiene d’occhio anche i rapporti tra tutti i Paesi della regione e la Cina. Pertanto, questo nuovo viaggio fa parte di una nuova offensiva per cercare di bloccare gli accordi di cooperazione tra l’Argentina e il gigante asiatico , soprattutto in materia nucleare.

Principalmente, cercano di fermare la costruzione della quarta centrale atomica del Paese con tecnologia cinese. In effetti, Richarson non è il primo funzionario statunitense a visitare il paese per “mettere in guardia” sui rischi e gli “inconvenienti” di una partnership con la Cina su questioni nucleari e “sull’interesse di Washington a raggiungere la cooperazione dell’Argentina”.

Questo è accaduto nell’aprile 2022, quando una delegazione guidata dall’Assistente Segretario per la Sicurezza Internazionale del Dipartimento di Stato, Ann Ganzer , ha visitato il Paese e ha sollevato diversi interrogativi sulla tecnologia offerta dalla Cina per Atucha III, per mancanza di qualità, violazioni degli standard internazionali, problemi di progettazione e sicurezza.

Di fronte a questo, uno studio di Nucleoeléctrica Argentina, la società statale responsabile del funzionamento delle tre centrali nucleari esistenti nel Paese (Embalse e Atucha I e II), ha ritenuto inammissibili tali domande, basate principalmente su “ritagli giornalistici non supportati da scienziati” .

Fonte: Resumen Latinoamericano

Traduzione: Luciano Lago