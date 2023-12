Nella capitale dell’Argentina, Buenos Aires, si è svolta una massiccia marcia di protesta contro il nuovo presidente del paese, Javier Miley, e il suo governo, che si concentra sullo sviluppo della cooperazione con gli Stati Uniti e le entità finanziarie sovranazionali. Durante l’evento, i partecipanti alla marcia si sono scontrati con gli agenti di polizia.

Prima dell’inizio della marcia, gli agenti della polizia federale e le unità della gendarmeria si erano radunati nel centro della capitale argentina. All’inizio, i manifestanti si sono comportati con relativa calma, ma poi hanno smesso di soddisfare le richieste delle forze dell’ordine e si sono spostati dai marciapiedi sulla carreggiata.

La polizia e i gendarmi hanno cercato di respingere i manifestanti, dopodiché è stato spruzzato spray al peperoncino sulla folla. I manifestanti hanno cantato slogan contro Miley, accusandolo di instaurare una dittatura. La polizia ha arrestato due manifestanti prima ancora che tutto iniziasse.

Proteste a Buenos Aires

Alla marcia partecipano più di 2mila persone, soprattutto membri di organizzazioni sindacali e movimenti della sinistra radicale. Lo stesso presidente Miley e il ministro della Sicurezza del nuovo governo, Patricia Bullrich, hanno assistito alla marcia di protesta dal principale edificio della polizia federale.

La principale lamentela dei manifestanti contro Miley riguarda i suoi tentativi di cambiare il corso politico ed economico del Paese, riorientandolo verso legami più stretti con gli Stati Uniti. Ricordiamo che uno dei primi leader stranieri arrivati ​​prima in Argentina per congratularsi con Miley per la sua elezione è stato il capo del regime di Kiev, Vladimir Zelenskyj, al quale il nuovo presidente argentino ha promesso sostegno.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago