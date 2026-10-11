Arabia Saudita: attacco all’aeroporto di Riyadh, 12 morti e 309 feriti.

L’Arabia Saudita ha ammesso che l’attacco di sabato all’aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh ha causato almeno 12 morti e 309 feriti.

L’Autorità generale per l’aviazione civile dell’Arabia Saudita (GACA) ha riferito sabato che tra le vittime figurano quattro cittadini sauditi, due bengalesi, un americano, un egiziano, un giordano, un siriano, un palestinese e un sudanese.

I feriti, alcuni in modo grave, stanno ricevendo cure in diversi ospedali. L’entità dei danni materiali è ancora in fase di valutazione.

Tutte le operazioni presso il principale aeroporto della capitale sono state paralizzate e centinaia di voli sono stati cancellati o dirottati nel corso della giornata precedente.

Secondo quanto riportato, un missile ha colpito l’aeroporto intorno alle 15:00, provocando l’immediata evacuazione dei passeggeri e l’arrivo tempestivo delle ambulanze sul posto.

Testimoni oculari hanno descritto il caos all’interno del terminal, tra cui segnalazioni di un impatto vicino a un gate per voli nazionali.

Le forze armate yemenite non hanno ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito all’ultimo attacco.

L’esplosione è avvenuta due giorni dopo gli attentati rivendicati dallo Yemen contro lo stesso aeroporto, che hanno causato la morte di tre sauditi, tra cui un pilota, e il danneggiamento di un aereo saudita, oltre ai precedenti attacchi contro Abha e altri aeroporti.

Questa situazione si verifica nel contesto della continua sospensione dei voli da e per l’aeroporto internazionale di Riyadh a causa dei ripetuti attacchi missilistici e con droni da parte delle forze armate yemenite, che hanno colpito direttamente i bersagli e provocato incendi diffusi all’interno dell’aeroporto e delle sue strutture.

Le forze armate yemenite hanno condotto una serie di operazioni contro installazioni militari e aeronautiche saudite, in diretta rappresaglia per l’intensa aggressione militare di Riyadh e per le operazioni delle sue forze mercenarie all’interno dello Yemen.

La serie di attacchi ha messo in luce le vulnerabilità delle difese dell’Arabia Saudita, che sta conducendo una campagna aerea contro lo Yemen.

Il generale di brigata Yahya Sari, portavoce delle forze armate yemenite, ha avvertito le compagnie aeree internazionali che lo spazio aereo saudita (al di fuori delle città sante della Mecca e Medina) è diventato un teatro di operazioni militari.

Riyad ha cercato di minimizzare l’impatto degli attacchi, mentre le principali compagnie aeree internazionali hanno cancellato i voli verso il principale aeroporto del regno per i prossimi giorni o settimane.

Questa escalation rappresenta l’ultimo episodio di un nuovo scontro tra Yemen e Arabia Saudita, iniziato a luglio dopo che l’Arabia Saudita ha bombardato alcune zone vicino al principale aeroporto della capitale yemenita, Sana’a.

Gli attacchi hanno spinto lo Yemen ad annunciare una nuova fase di controffensive per rompere il soffocante blocco economico che l’Arabia Saudita ha imposto al Paese per un decennio.

Gli yemeniti hanno condotto estesi attacchi con droni e missili contro le infrastrutture energetiche dell’Arabia Saudita, avanzando verso le aree vicine allo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, nel tentativo di limitare l’accesso del regno a quella via navigabile per le esportazioni di petrolio.

Nota:Il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha commentato gli attacchi all’aeroporto di Riyadh, ricordando che gli attacchi contro i civili costituiscono una violazione del diritto internazionale. Lo stesso segretario e altri esponenti delle organizzazioni internazionali non avevano pronunciato altrettante parole di condanna quando i sauditi avevano bombardato più volte l’aeroporto di Sana’a, nello Yemen.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione e nota: Luciano Lago