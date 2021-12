Apre la ferrovia del Laos: l’Occidente scalcia e urla mentre la Cina e il Laos vanno avanti insieme





di Brian Berletic

La ferrovia Cina-Laos, che collega la nazione senza sbocco sul mare del Laos con la Cina, ha finalmente iniziato a funzionare. Questo momento storico ha segnato un nuovo capitolo per il Laos, che rimane una delle nazioni più povere della regione.

Oltre alla devastazione provocata dalla guerra degli Stati Uniti con il vicino Vietnam del secolo scorso, che ha visto gli Stati Uniti sganciare più bombe sul Laos di qualsiasi altra nazione sulla Terra nella storia umana, anche l’economia laotiana ha sofferto a lungo dell’isolamento dovuto alla sua difficile geografia. Non solo il Laos è senza sbocco sul mare, ma presenta un terreno segnato da montagne, valli e fiumi che hanno ostacolato anche il movimento più elementare di persone e merci all’interno e al di là dei confini del paese.

Questo è cambiato di recente attraverso una serie di autostrade moderne costruite anche dalla Cina, portando il viaggio di 3 giorni da Kunming, in Cina alla capitale del Laos, Vientiane, a meno di un giorno. Con la ferrovia ad alta velocità ora in funzione, le merci e le persone si sposteranno ancora più velocemente con il viaggio da Vientiane vicino al confine tra Thailandia e Laos fino al confine tra Laos e Cina in sole 3 ore.

Per costruire la ferrovia Cina-Laos di 422 chilometri sono stati costruiti 75 tunnel e oltre 60 km di ponti, solo per avere un’idea di quanto sia scoraggiante la geografia del Laos e di cosa hanno realizzato gli ingegneri cinesi nella costruzione della nuova ferrovia.

La ferrovia fa parte di un progetto regionale molto più ampio che alla fine collegherà la Cina e il Laos alla Thailandia e forse anche alla Malesia ea Singapore. La parte thailandese della rete, caratterizzata da treni ad alta velocità, è già in costruzione ed esiste già una linea ferroviaria regolare che collega le città e i porti della Thailandia al confine tra Thailandia e Laos attraverso la città thailandese di Nong Khai.

Con pochissimo sforzo la nuova ferrovia del Laos può essere collegata alle reti ferroviarie tailandesi esistenti prima ancora che la ferrovia ad alta velocità Cina-Thailandia sia completata.

Porre fine alla povertà cronica del Laos

L’infrastruttura costruita in Cina ha consentito all’economia del Laos di crescere rapidamente ogni anno. Le autostrade costruite in Cina insieme alla nuova ferrovia e i progetti futuri sia lungo la ferrovia Cina-Laos sia per il collegamento con la Thailandia continueranno ad espandere l’economia del Laos in modi che altrimenti non sarebbero possibili.

Un articolo del Bangkok Post intitolato “Chiamate per accelerare il collegamento con la linea Laos-Cina”, si annota:

Il costo delle spedizioni da Vientiane a Kunming nella provincia meridionale cinese dello Yunnan sarà ridotto del 40-50% o 30 dollari USA per tonnellata, insieme a una riduzione dei costi del 20-40% sulle rotte nazionali, secondo un rapporto della Banca Mondiale “Da paese senza sbocco sul mare a connesso alla terra: sbloccare il potenziale della connettività ferroviaria tra Laos e Cina”.

Le esportazioni dal Laos alla Cina valevano 1,7 miliardi di dollari nel 2019 e potrebbero espandersi di circa il 20% all’anno, secondo un rapporto di UN Comtrade.

La Cina è anche la più grande fonte di turismo del Laos con un collegamento diretto tra la ferrovia cinese ad alta velocità e la nuova ferrovia Cina-Laos che rende ancora più facile per un maggior numero di turisti visitare il Laos, migliorando ulteriormente le prospettive economiche del Laos.

Il Laos si sta trasformando da uno stato isolato e impoverito a un hub integrale che collega l’Asia orientale al sud-est asiatico. Nel processo, il Laos stesso si lascerà alle spalle decenni di povertà cronica e inizierà a godere della prosperità dei suoi vicini dell’ASEAN.

L’Occidente piange la Cina e il successo del Laos

La ferrovia Cina-Laos è destinata a far passare il Laos dalla povertà cronica alla potenziale prosperità, grazie a una spinta infrastrutturale che è di per sé una meraviglia dell’ingegneria moderna. Si potrebbe pensare che da solo dovrebbe attirare elogi da tutto il mondo e dall’Occidente in primis, una regione e un blocco politico che si atteggia a patrono dello sviluppo e del progresso del globo.

Eppure in realtà l’Occidente ha goduto del primato mondiale proprio perché la sua retorica riguardo allo sviluppo e al progresso è deliberatamente vuota con tutti gli sforzi fatti per ritardare, arrestare o persino invertire i progressi compiuti oltre i confini occidentali. L’Occidente rappresenta una frazione della popolazione mondiale e per mantenere il primato sul resto del globo, arrestare o invertire lo sviluppo è una necessità assoluta.

La Cina attraverso la sua Belt and Road Initiative (BRI) ha interrotto il primato occidentale creando le infrastrutture di cui le nazioni hanno bisogno per essere prospere individualmente e le regioni del pianeta per essere prospere collettivamente.

Mentre per la maggior parte delle persone la nuova ferrovia del Laos è un risultato entusiasmante e un segno di promessa, per l’Occidente è ancora un altro segno del suo potere in declino sul mondo e lo spostamento del suo potere un tempo incontrastato verso est.

Articoli come “Inaugurata la ferrovia Laos-Cina tra le crescenti preoccupazioni per il debito” del Diplomat, scritto da Sebastian Strangio, illustrano la frustrazione e lo sgomento dell’Occidente quando una volta che le nazioni del “terzo mondo” ottengono le prime infrastrutture mondiali.

L’articolo di Strangio raccoglie una serie di preoccupazioni vaghe e poco convincenti espresse dagli esperti occidentali sul debito del Laos nei confronti della Cina, come se avessero “scoperto” che la costruzione della nuova ferrovia costa denaro e crea debito. Viene formulata l’argomentazione di un carro prima dei buoi che sostiene che poiché il Laos è impoverito non sarà in grado di ripagare la ferrovia, senza notare che il Laos è povero in primo luogo perché manca di infrastrutture di base.

L’argomento di Strangio non è unico. I titoli occidentali erano pieni di narrazioni simili, apparentemente fiduciosi che il pubblico occidentale non comprendesse i benefici a lungo termine e indiretti che i massicci investimenti infrastrutturali rappresentano.

Eludere questi argomenti altrimenti irrilevanti è il cuore del vero problema dell’Occidente con la nuova ferrovia del Laos, che il Laos sta uscendo dall’ombra dell’eredità imperiale dell’Occidente nella regione e lontano dalle sue varie manifestazioni oggi.

Lavoratori cinesi nel Laos

La crescente relazione del Laos con la Cina spinge anche l’Occidente a torcere le mani sulla nuova ferrovia, con affermazioni che suggeriscono che la Cina sta quasi prendendo il controllo del suo piccolo vicino a sud. A un certo punto un articolo dell’Associated Press citava Scott Morris del Center for Global Development di Washington che affermava: “questo è essenzialmente un progetto di infrastruttura pubblica cinese che esiste in un altro paese”, suggerendo che il progetto fornisce pochi o nessun beneficio oltre alla Cina.

Per l’ASEAN nel suo insieme, i vantaggi tangibili di fare affari con la Cina sono evidenti. La connettività aumenta questi vantaggi e con l’ascesa della Cina cresce anche la regione. Insieme, l’Asia sta superando non solo gli Stati Uniti, ma l’Occidente in generale.

Le ferrovie che la Cina sta costruendo in tutta la regione viaggiano in entrambe le direzioni. Spostano nella regione merci di fabbricazione cinese, ma anche turisti cinesi che spendono soldi nel sud-est asiatico. Quando i treni torneranno in Cina porteranno con sé le esportazioni dal sud-est asiatico. Per quanto riguarda il Laos, la sua economia sta crescendo solo grazie alle infrastrutture costruite in Cina. Non c’è motivo di credere, e l’Occidente non ha fornito argomenti convincenti per suggerire il contrario, che la nuova ferrovia non rafforzerebbe semplicemente questa tendenza.

L’Occidente, che in questo paese ha portato soltanto guerre e distruzioni, ha solo se stesso da incolpare.

Strangio si lamenta nel suo articolo che la maggior parte del debito del Laos è dovuto alla Cina. Ma non perché la Cina stia in qualche modo depredando il Laos. È perché la Cina è l’unica grande potenza globale in grado e disposta a costruire l’infrastruttura di cui il Laos ha bisogno, sia essa ferroviaria o stradale.

L’Occidente ha avuto un vantaggio pluridecennale sulla Cina, ma invece di costruire infrastrutture in tutto il sud-est asiatico durante il “secolo americano”, ha invece bombardato la regione. (……….)

Fonte: Journal -neo.org

Traduzione: Luciano Lago