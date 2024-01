Approccio congiunto Russia-Cina al Medio Oriente

di Salman Rafi Sheikh (*)



Prendendo ripetutamente di mira gli Houthi nello Yemen e spingendo per un’escalation nel Mar Rosso, gli Stati Uniti stanno entrando in Medio Oriente con una mentalità militare e strategica. L’obiettivo è creare spazio affinché Washington – e i suoi alleati globali – possano respingere i recenti successi, vale a dire la normalizzazione tra Iran e Arabia Saudita e la normalizzazione araba con la Siria più di un decennio dopo l’inizio della cosiddetta “Primavera araba”. , realizzato da Russia e Cina.

Una guerra più ampia nella regione , almeno secondo i calcoli degli Stati Uniti , ripoliticizzerebbe le linee di faglia regionali che potrebbero consentire a Washington di invertire il più ampio processo di normalizzazione. Considerando l’elevata posta in gioco di Washington nello sviluppo di una guerra più ampia nella regione, è logico che sia la Russia che la Cina, che hanno in gran parte interessi simili nei confronti dei processi di normalizzazione in Medio Oriente, sviluppino un approccio congiunto.

A ottobre, subito dopo che Israele aveva lanciato la sua brutale guerra dopo gli attacchi del 7 ottobre di Hamas e molto prima che gli Stati Uniti iniziassero a lanciare i propri attacchi, la Russia, anticipando un coinvolgimento militare più profondo degli Stati Uniti in Medio Oriente, ha confermato che stava già coordinando le proprie azioni in Medio Oriente. politica con la Cina. Questo coordinamento, d’altra parte, è anche il risultato del recente stato dei legami bilaterali Russia-Cina, che, nelle parole del ministro degli Esteri russo, sono nel migliore stato della “ storia secolare ”.

Questo coordinamento affonda le sue radici anche nel modo in cui il mondo arabo stesso è arrivato a considerare i suoi legami con gli Stati Uniti da un lato e con Russia e Cina dall’altro. Ad esempio, alcuni recenti sondaggi hanno dimostrato che un numero crescente di persone nella maggior parte dei paesi arabi considera Russia e Cina soprattutto come attori economici cruciali. Le ragioni principali di questa visione favorevole sono duplici. In primo luogo, molte società arabe oggi vedono gli Stati Uniti non più come un partner affidabile. In secondo luogo, vedono la Russia e la Cina non da una prospettiva revisionista, cioè come stati che approfondiscono il loro coinvolgimento nella regione per sostituire gli Stati Uniti. Piuttosto, Russia e Cina continuano a enfatizzare il Medio Oriente come una regione che può svolgere un ruolo autonomo, vale a dire un ruolo non legato o sproporzionatamente oscurato dagli interessi di alcuna superpotenza.

Il fatto che sia la Russia che la Cina vedano il Medio Oriente da questa prospettiva, secondo i loro calcoli, vede il Medio Oriente come una regione vitale che può davvero spingere per spostare il centro dell’attuale ordine mondiale lontano dall’Occidente per creare molteplici centri di potere all’interno di un sistema multipolare. ordine mondiale. Pertanto, sviluppare una politica comune e indirettamente proteggere il Medio Oriente dallo scivolare troppo sotto il radar degli Stati Uniti ha senso sia per Mosca che per Pechino. Se il Medio Oriente tornasse ad essere una regione vassalla degli Stati Uniti, sarebbe estremamente difficile, se non del tutto impossibile, per Russia e Cina realizzare le loro ambizioni per un nuovo ordine mondiale.

Putin in Arabia Saudita

Ora, sia la Russia che la Cina, mantenendo il Medio Oriente – che è già sull’orlo di una guerra più ampia – come centro di potere, devono proiettare i loro legami oltre la guerra di Gaza. Naturalmente, la guerra di Israele a Gaza è la questione più importante oggi, e sia la Russia che la Cina hanno adottato e enfatizzato una posizione filoaraba/filo-palestinese. Ma anche Russia e Cina stanno adottando misure per non permettere che i loro legami con la regione vengano impantanati da questo problema.

La Cina e la Russia, come la conosciamo, hanno già profondi legami economici con il Medio Oriente. Entrambi, come sappiamo, rimangono concentrati sul mantenimento e sull’espansione di questi legami nonostante i conflitti in corso. La recente visita di Putin in Medio Oriente non è stata semplicemente provocata dalla crisi di Gaza, né questa guerra è stata l’unico argomento delle sue discussioni con i leader arabi. In effetti, molte discussioni riguardavano la questione centrale di un ordine mondiale multipolare. Putin ha sottolineato come il conflitto in Medio Oriente sia un fallimento degli Stati Uniti, un fallimento che rende imperativo per il Medio Oriente non solo prendere le distanze da Washington ma anche adottare un ruolo più autonomo per, tra le altre cose, risolvere la questione attraverso le sue iniziative . Ma oltre a ciò, Putin ha sottolineato che “gli Emirati Arabi Uniti sono il principale partner commerciale della Russia nel mondo arabo”.

Anche per la Cina, questa logica di relazione al di là e al di là della questione palestinese rimane importante. Sebbene Pechino abbia apertamente sostenuto l’attuale posizione dello Stato arabo sulla questione, il suo costante impegno con questa regione rimane prevalentemente sostenuto dalla logica del commercio e dello sviluppo, costruendo una relazione che aiuti il ​​Medio Oriente a trasformarsi in una potenza che, in definitiva, può aiutare Cina e Russia. contrastare l’egemonia dell’Occidente. (Ecco perché sia ​​la Cina che la Russia hanno recentemente adottato nuovi membri nei BRICS, compresi quelli del Medio Oriente.)

Premier cinese con presidente egiziano

Allo stesso tempo, la Cina ha adottato misure per sfruttare lo scenario, come la Russia, per affermarsi come potenza globale in grado di aiutare a mediare i conflitti regionali. A novembre, la Cina ha annunciato il suo piano di pace in cinque punti che poneva forte enfasi sulle Nazioni Unite, chiedendo l’attuazione di tutte le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite sul conflitto e una conferenza internazionale organizzata dall’organismo mondiale che porti a una soluzione a due Stati. il tutto supervisionato dal Consiglio di Sicurezza. Sebbene non seguisse nulla di concreto, questo piano serviva allo scopo della Cina di proporsi come una potenza diversa dall’Occidente da un lato e molto vicina al mondo arabo dall’altro.

Per Washington, che sperava che emergessero differenze tra Russia e Cina riportandole all’era della rivalità, questa situazione è frustrante e rende estremamente difficile per lei non perdere terreno in particolare in Medio Oriente e in tutto il Sud del mondo. generalmente. Ma il suo continuo sostegno alla macchina da guerra israeliana e la sua continua spinta per l’espansione della NATO stanno facendo esattamente l’opposto di ciò che gli Stati Uniti stanno cercando di impedire, vale a dire il suo declino globale e la connessa ascesa di Russia e Cina.

*Salman Rafi Sheikh, analista ricercatore di Relazioni internazionali e affari esteri e interni del Pakistan, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook ” (Fonte)

Traduzione: Luciano Lago