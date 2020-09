Appello allarmante Marin le Pen: francesi, svegliatevi!

da Redazione

La repubblica ha bisogno di te, i francese, svegliati! Questo allarmante messaggio alla nazione è stato inviato dal leader dell’Assemblea nazionale, Marin Le Pen, nel suo discorso di domenica, durante la prima uscita in pubblico del politico francse dopo le vacanze estive. Questo è stato anche il primo discorso come una sorta di introduzione alla campagna elettorale, un anno e mezzo prima delle elezioni presidenziali.

Due terzi dell’intervento , della durata di una quarantina di minuti, è stato dedicato da Marin Le Pen alla situazione della sicurezza, dal Frejus, sulla Costa Azzurra, città dove il suo partito è al potere, il leader dell’Assemblea nazionale ha sottolineato, tra l’altro, che la crisi della sicurezza si riflette nella sistematica “campagna anti-polizia”, ​​nonché nell’aumento della delinquenza , delle bande locali, ma anche in attività ” antifrancesi e persino in forma antirazzista ” .

Sostenitori di Marine Le Pen

La Le Pen ha anche criticato l’ attuale presidente francese, Emanuel Macron , perché, secondo lei, sarebbero stati rilasciati diecimila criminali che non hanno scontato la pena fino alla fine. Ha accusato “l’ immigrazione anarchica e incontrollata ” per la difficile situazione della sicurezza allo stesso tempo , ma ha anche sottolineato di non voler tracciare paralleli tra gli stranieri che rispettano le leggi francesi e quelli che non lo fanno.

Un altro argomento importante a cui ha dedicato il resto del suo intervento è la situazione economica . Le Pen ha sottolineato che il processo di disintegrazione del mondialismo è attualmente in corso, riferisce ” Ria Novosti”.

Traduzione: Gerard Trousson