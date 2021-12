Annullamento del Forum di Davos questo inverno: questioni troppo delicate da discutere?

di Karine Bechet-Golovko .

Con la copertura del coronavirus, che non è più una novità, il World Economic Forum di Davos, il fondatore del “nuovo mondo” totalitario che sta lottando per affermarsi, ha cancellato l’evento questo inverno. È ora di discutere? Si blocca tutto? Sembra così…

È vero che questa importante assise ha già compiuto la sua missione, il tempo non è più per la discussione, ma per l’esecuzione del piano o per il combattimento.

L’informazione è appena avvenuta, Omicron aveva ragione sul World Economic Forum di Davos , è la sua prima vittima prescelta. In ogni caso, l’informazione viene così presentata dalla stampa all’unanimità. Ecco un esempio da Le Monde :

” Il World Economic Forum (o WEF, per World Economic Forum), che doveva riunirsi dal 17 al 21 gennaio 2022 a Davos, in Svizzera,” è stato rinviato “a causa della diffusione della variante Omicron “, hanno annunciato gli organizzatori in una comunicato stampa pubblicato lunedì 20 dicembre. Questo incontro si terrà finalmente all’inizio dell’estate 2022. (Meglio molto meglio, con l’estate in montagna si starà meglio. N.d.R.).

L’anno scorso il Forum di Davos era virtuale, quest’anno è “rinviato” a tempi migliori, verso l’inizio dell’estate e per allora si vedrà. L’evoluzione è significativa. Tutto questo ovviamente per motivi di salute dei suoi soci e degli organizzatori. Cosa non faremmo oggi in nome della salute?

” La salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte negli incontri faccia a faccia – partecipanti, collaboratori e comunità ospitante – è sempre stata la priorità del Forum “, si legge nel comunicato.

Non sapevo che questo virus fosse contagioso, anche da zoom… E, lì, apprendiamo che i leader politici ed economici, i leader della società civile saranno “convocati” a sessioni di discussione virtuali. In altre parole, gli organizzatori di Davos non hanno paura del virus, ma della discussione.

Invece di una grande riunione, preferiscono ritagliare piccoli pannelli, dove il discorso è perfettamente padroneggiato e non correre il rischio di trovarsi in una situazione imbarazzante. E all’interno di questo quadro ristretto e fortemente vigilato, come scrive Le Monde :

Klaus Schwab

Klaus Schwab, resta ottimista: ” Il rinvio dell’incontro annuale non impedirà i progressi “.

Ottimista, ma prudente. Hanno ragione a credere che l’incontro sia troppo pericoloso. Dopo due anni non c’è nuova economia, semplicemente un trasferimento di ricchezza e un processo di impoverimento delle popolazioni; non c’è una nuova governance più democratica, ma esplosioni liberticide autoritarie che provocano la nascita di movimenti di resistenza sempre più profondi; non c’è uomo nuovo, ma esseri traumatizzati ridotti a un insieme molecolare.

Quali risposte potrebbero fornire gli organizzatori di Davos? Nessuna, perché non è un dibattito. O accettiamo e ci applichiamo, oppure rifiutiamo e lottiamo. Anzi, in ogni caso, da tutte le parti, non è più il momento del dibattito, è il momento del combattimento.

Karine Bechet-Golovko

fonte: http://russiepolitics.blogspot.com