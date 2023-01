Anniversario dell’assassinio del Generale Soleimani, un uomo che condusse la sua guerra contro la droga e le bande di terroristi criminali

Quello che rimane nella mente di coloro che hanno seguito Soleimani è la sua lotta incessante contro “Israele” e gli Stati Uniti e i loro mercenari nella regione, ma un’epoca illustre in quella carriera eccezionale è stata la sua lotta contro la mafia della droga ai confini dell’Iran.

“Soleimani deve essere assassinato… Lui è ovunque”. Ex funzionario del Congresso degli Stati Uniti.

Il comandante della Forza Quds, il martire Qassem Soleimani, era conosciuto come il leader onnipresente che non conosceva confini, poiché li attraversava con leggerezza, dall’Iran all’Afghanistan, e dall’Iraq al Libano, Siria e Palestina, fino allo Yemen, per compiere missioni “impossibili” e affrontare l’arroganza globale.

In una lettera al generale David Petraeus, comandante in capo della forza multinazionale in Iraq, nella primavera del 2008, Soleimani scriveva presentandosi: “Sono responsabile della politica iraniana in Afghanistan, Iraq, Siria, Libano e Gaza .”

Soleimani, secondo quanto riportato nella lettera summenzionata, da quando ha iniziato la sua carriera nelle Guardie rivoluzionarie iraniane nei primi anni ’80, si è assunto l’impegno di affrontare chiunque volesse pregiudicare le sovranità dei popoli, e di combattere per loro e contro la tirannia.

L’inizio della carriera di combattente di Soleimani fu con la sua partecipazione alla guerra Iran-Iraq, che durò 8 anni. Durante questa lunga guerra, Soleimani ha comandato il Corpo “41 Sar Allah”, che è il Corpo della provincia di Kerman, sua città natale, dopo quella esperienza è stato promosso a diventare uno dei 10 importanti comandanti delle divisioni militari iraniane schierate ai confini.

Durante questi anni di guerra, le mafie della droga erano attive nelle province orientali dell’Iran, adiacenti al Pakistan e all’Afghanistan, che consideravano l’Iran il loro principale corridoio per la distribuzione della droga nel mondo, dopo averla “importata” dall’Afghanistan.

In considerazione della sua competenza, che ha dimostrato nella guerra Iran-Iraq, e della sua conoscenza della città di confine di Kerman con l’Afghanistan, gli venne affidato il compito di eliminare queste bande nel 1988. Di conseguenza, le Guardie Rivoluzionarie hanno formato un centro di comando per affrontare queste bande, guidato da Soleimani.

Le parti sud-orientali dell’Iran sono state fonte di molteplici sfide per il governo centrale, essendo situate a grande distanza dal centro del potere a Teheran, e perché il loro sistema sociale conteneva una struttura di clan in Sistan e Baluchistan.

Pertanto, l’impatto di questo fenomeno aveva raggiunto la provincia di Kerman, oltre a essere favorito dagli alti tassi di disoccupazione e povertà, che hanno contribuito notevolmente al traffico di droga.

L’American Enterprise Institute Center for Political Research ha parlato di quell’epoca nella carriera di Soleimani, discutendo le ragioni della scelta di questo difficile incarico. Il centro ha osservato, in questo contesto, che “il villaggio di montagna di Raburd nella remota Kerman, città natale di Soleimani, e più vicino al confine afghano, ha una struttura tribale, e questo aveva preparato Soleimani a lavorare in queste comunità, come in quelle in Afghanistan. “

La missione del comandante Soleimani al confine è stata descritta dai rapporti come “più difficile della guerra”, perché la mafia della droga ha utilizzato gli abitanti vulnerabili dei villaggi nelle sue attività illegali, visto che la missione di Soleimani era quella di purificare quelle aree pacificamente e con il minor danno possibile.

I capi mafiosi cercarono di assediare Soleimani con minacce, e più volte fu vicino alla morte, una volta tentarono anche di rapire i suoi figli per prenderli in ostaggio, ma nonostante ciò, lui continuò la sua missione senza alcuna esitazione.

Dopo 3 anni di persecuzioni e avvertimenti, i boss mafiosi si sono resi conto di non essere al sicuro dalle operazioni della Guardia guidata da Soleimani dentro e fuori i confini. Di conseguenza, i membri di quelle bande si sono arresi, consegnando le loro armi alle forze iraniane.

Il martire fece scavare quindi pozzi artesiani per estrarre l’acqua, per dare agli uomini della tribù la possibilità di vivere una vita stabile e onorevole praticando l’agricoltura. Si occupò personalmente anche della famiglia di uno dei più importanti mercanti armati, ucciso per mano delle sue forze, e poté così ridare sicurezza e stabilità alle province meridionali e orientali dell’Iran.

Secondo i media iraniani, il risultato della presenza di “Hajj Qassem” nelle zone di confine della Repubblica islamica è stata la sicurezza delle persone, il confronto con gruppi terroristici e narcotrafficanti e la solidarietà tra sciiti e sunniti in quella regione .

Secondo l’American Enterprise Institute, la campagna di Soleimani “alla fine si è rivelata vincente”, osservando che “la gente di Kerman, Sistan e Baluchistan considera ancora la sua epoca nelle parti orientale e sud-orientale del paese tra le più sicure”.

Il centro ha aggiunto: “L’eliminazione di questo commercio popolare ha fatto guadagnare a Soleimani il rispetto di tutta la popolazione mondiale, non solo degli iraniani”.

Non c’è dubbio che ogni stazione della marcia del Comandante Soleimani nella regione sia molto influente e importante. Tuttavia, l’esperienza unica del martire nell’eliminare le bande di narcotrafficanti ai confini Iran-Afghanistan e Pakistan in particolare ha avuto effetti importanti nel rafforzare la consapevolezza e l’esperienza di Soleimani, e nella sua successiva nomina a comandante della Forza Quds, per essere “l’uomo ombra , presente ovunque.”

Tabriz, commemorazione del generale Soleimani

Nota: Soleimani si è poi distinto nella lotta contro le bande terroriste in Siria, in Iraq ed in Libano, sostenute ed armate dalle potenze occidentali (USA, Regno Unito e Francia)e da Israele per destabilizzare quei paesi.

In particolare si deve a Soleimani la creazione di un fronte della Resistenza unificato costituito dalla Guardia Rivoluzionaria iraniana, da Hezbollah del Libano e dalle forze dell’Esercito siriano, a cui si sono poi unite le formazioni sciite irachene delle unità di Mobilitazione Popolare, comandate da Abu Mahdi al-Muhandis, anche lui assassinato dagli statunitensi nello stesso giorno, presso l’aeroporto di Baghdad, il 2/01/2020. L’omicidio mirato del generale Soleimani e di al-Muhandis, ha privato l’Iran e il fronte della Resistenza di un capo ma da allora Soleimani è divenuto un simbolo ineguagliabile nella lotta contro l’egeminia USA e il sionismo. Un esempio di virtù per tutti i popoli della regione e oltre. La sua fama ha travalicato i confini del Medio Oriente e dell’Asia occidentale.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad

Nota: Luciano Lago