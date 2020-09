Ancora una volta, l’Occidente sta cercando di distruggere la Cina usando la religione e il terrore.

da Redazione

(Inchiesta)

di Andre Vltchek .

Nota importante: gli uiguri sono riusciti a creare una cultura molto antica e profonda. La maggior parte di loro sono buoni cittadini rispettosi della legge della Repubblica popolare cinese (RPC). La stragrande maggioranza dei seguaci dell’Islam sunnita sono anche persone pacifiche. Questo rapporto affronta i terribili problemi associati all’estremismo e al terrorismo, la maggior parte dei quali sono stati progettati e alimentati dall’Occidente e dai suoi alleati. L’obiettivo è danneggiare la Cina. Le vittime vivono in paesi diversi.

Sono ovunque, ovunque l’Occidente, i paesi del Golfo e i turchi vogliono che siano.Le loro battaglie così come le loro cellule e unità politiche hanno sede in Siria e Indonesia, Turchia e occasionalmente in Egitto.

Quando gli viene detto di uccidere, uccidono con una brutalità inimmaginabile; decapitano o fanno a pezzi sacerdoti, bambini, donne anziane.

È il peggior incubo della Cina. Scatenano il fondamentalismo religioso, il nazionalismo militante e il separatismo sponsorizzato dall’estero. Sono potenzialmente il più grande ostacolo e il più grande pericolo per il meraviglioso progetto della Belt and Road Initiative (BRI) del presidente Xi Jinping.

L’Occidente e la Turchia li glorificano: gli uiguri più estremi. Li finanziano e li armano. Li etichettano come vittime. Gli uiguri sono ora una nuova “arma segreta” da usare contro la marcia determinata di Pechino verso il socialismo con caratteristiche cinesi.

L’Occidente e i suoi alleati stanno facendo tutto il possibile per diffamare la Cina, far deragliare il suo corso progressista e fermare la sua influenza sempre più positiva e ottimista in tutto il mondo. Gli occidentali inventano, poi sostengono e finanziano ogni avversario immaginabile e inimmaginabile del Partito Comunista Cinese.

Le sette religiose sono l ‘”arma” preferita usata contro la Cina dal Nord America e dall’Europa. Questo è vero per gli estremisti che appartengono al buddismo tibetano, concentrati attorno a un agente e beniamino delle agenzie di intelligence occidentali, il Dalai Lama. O ancora un’altra setta estremista buddista / taoista radicale: il Falun Gong.

L’Occidente sta facendo tutto quanto in suo potere per distruggere la Cina. Lo si è visto chiaramente 30 anni fa durante l’incidente di piazza Tian’anmen (un evento sostenuto dall’Occidente, poi distorto dai media occidentali), come è stato evidente in due recenti “ribellioni”. A Hong Kong, finanziato interamente da organizzazioni occidentali (ONG) e governi.

L’ultimo capitolo degli attacchi anti-cinesi, guidati dall’Occidente, è forse l’attacco multinazionale più pericoloso e “meglio preparato” contro gli interessi della Cina e del mondo in via di sviluppo, in particolare dalle ex repubbliche sovietiche infiltrate dagli Stati Uniti nell’Asia centrale.

Questa è chiamata la questione uigura.

Mappa Cina con Xinjiang

***

Gli uiguri vivono principalmente nella Cina nordoccidentale. Sono stati riconosciuti come “originari” della regione autonoma uigura dello Xinjiang della Repubblica popolare cinese. Appartengono a una delle 55 minoranze etniche ufficialmente riconosciute in Cina e sono prevalentemente di fede musulmana.

Per decenni, alcuni uiguri hanno combattuto per la loro indipendenza dalla Cina (prima che la RPC comunista fosse dichiarata il 1 ° ottobre 1949, c’erano almeno due stati dichiarati indipendenti uiguri nella regione, il più noto: la Prima Repubblica di Turkestan orientale – con l’aiuto dell’Unione Sovietica).

Dall’istituzione della RPC, la Cina ha offerto la parità di diritti e il miglioramento costante degli standard di vita per la minoranza uigura. Tuttavia, diverse fazioni musulmane estremiste hanno continuato a combattere, brutalmente, per uno Stato indipendente. Non rappresentano la maggioranza degli uiguri, ma essendo contro la RPC, hanno goduto del sostegno morale e finanziario dell’Occidente, dei suoi alleati negli stati del Golfo e della Turchia.

Gaye Christofferson, nel settembre 2002, ha scritto nel suo libro “ Constituting the uyghurs in US-China Relations: The Geopolitics of Identity Formation in the War on Terrorism ” come le azioni degli uiguri hanno diviso il territorio degli Stati Uniti. RPC:

” I separatisti uiguri ei movimenti indipendentisti affermano che la regione non fa parte della Cina, ma che la Seconda Repubblica del Turkestan orientale è stata illegalmente incorporata dalla RPC nel 1949 e da allora è stata sotto l’occupazione cinese. L’identità uigura rimane frammentata, con alcuni che supportano una visione panislamica, esemplificata dal Movimento islamico del Turkestan orientale, mentre altri supportano una visione pan-turca, come l’Organizzazione per la liberazione del Turkestan orientale. Un terzo gruppo vorrebbe uno stato “Uyghurstan”, come il movimento per l’indipendenza del Turkestan orientale. Di conseguenza, “nessun gruppo uigura o del Turkestan orientale parla a nome di tutti gli uiguri, sebbene affermino di farlo”,“.

Questo era prima della grande spinta propagandistica dell’Occidente; negli anni in cui anche le università occidentali erano ancora relativamente libere di valutare la situazione nello Xinjiang.

Ma subito dopo, la politica nordamericana ed europea è cambiata e si è radicalizzata.

In Occidente, la questione uigura è stata definita “centrale” ed “essenziale” per raggiungere tre obiettivi principali:

Miliziani di gruppo terroristico uiguri

– Infangare e umiliare la Cina, presentandola come un Paese che “viola i diritti umani”, i “diritti religiosi” ei diritti delle minoranze.

Gli uiguri sono stati letteralmente inseriti dai paesi della NATO, Turchia compresa, in diverse aree di pesanti combattimenti: in Siria, Afghanistan e Indonesia, solo per citarne alcuni, con un unico scopo: addestrare e rafforzare i loro combattenti, che potrebbero poi essere schierati come fattori destabilizzanti in Cina, Russia e nelle ex repubbliche sovietiche dell’Asia centrale.



– Sabotare grandi progetti infrastrutturali, in particolare la BRI. La BRI è l’idea del presidente cinese Xi Jinping. Collegamenti ferroviari ad alta velocità, autostrade e altre arterie infrastrutturali passerebbero attraverso lo Xingjian a est. Se brutali attacchi terroristici sostenuti dall’Occidente e dai suoi alleati islamisti, e perpetrati da terroristi uiguri, scuotessero la regione, l’intero progetto che è stato creato per aiutare a migliorare la vita di tutta l’umanità potrebbe essere messo a repentaglio, o addirittura anche fallire.

Ma cosa sta succedendo veramente?

Per diversi anni ho indagato su questa “questione”; in Cina e Siria, Turchia, Afghanistan, Kirghizistan e Indonesia.

Questo perché lo considero una delle questioni più importanti e pericolose che il nostro pianeta deve affrontare in questo momento.

Sono stato in grado di tracciare schemi e trovare radici. Quello che ho scoperto è inquietante e minaccioso. Per la Cina e per il mondo.

“L’avanzata degli uiguri” è sostenuta da “utili idioti”, in tutto il mondo occidentale, ma anche in Turchia e altrove. Vogliono “difendere le vittime”, ma in questo caso le “vittime” sono in realtà “carnefici” e usurpatori.

Qui presento le mie scoperte (e quelle di altri colleghi e compagni). Lo faccio in modo che nessuno (cercando la verità) possa dire ora o tra dieci anni: “Non sapevo”, oppure “L’informazione non era disponibile”.

Prima di iniziare, lasciatemi sottolineare quanto sia enorme l’ipocrisia dell’Occidente: il Partito islamico del Turkestan (PIT), che è l’ala militante del Movimento separatista islamico uigura in Turkestan, è stato nominato come organizzazione terroristica cinese. Ma non solo dalla Cina, anche dall’Unione Europea. Kirghizistan, Kazakistan, Russia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti e Pakistan! Il movimento terroristico sostenuto dall’Occidente e almeno una parte del suo pubblico, è designato come organizzazione terroristica da Londra, Bruxelles e Washington.

Usando la logica occidentale, è ovviamente perfettamente accettabile addestrare terroristi in Siria o Indonesia, per l’orribile massacro di massa dei cinesi, ma non è accettabile che operino sul territorio dell’Unione Europeo, né negli Stati Uniti.

***L’attacco frontale occidentale alla Cina e alle sue azioni a Xingjian è iniziato nel 2018. I colpi di propaganda erano stati sparati molto tempo prima, ma l’inizio “semi-ufficiale” della lotta ideologica è avvenuto nell’agosto 2018, quando Reuters ha pubblicato un articolo intitolato “L’ ONU afferma di avere rapporti credibili che la Cina detiene milioni di uiguri in campi segreti “. Ecco come è successo:

” GINEVRA (Reuters) – Un gruppo di esperti sui diritti umani delle Nazioni Unite ha dichiarato venerdì di aver ricevuto ampie informazioni credibili che un milione di uiguri in Cina sono detenuti in quello che sembra un” enorme campo di internamento circondato dal segreto ”.

Gay McDougall, membro del Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione razziale, ha citato stima che 2 milioni di persone provenienti da minoranze uiguri e musulmane siano state collocate in “campi politici di indottrinamento” nella regione autonoma. Xinjiang occidentale.

” Siamo profondamente preoccupati per i numerosi e credibili rapporti che abbiamo ricevuto secondo cui, nel nome della lotta all’estremismo religioso e del mantenimento della stabilità sociale, la Regione Autonoma uigura è diventata un enorme campo di internamento circondato da segretezza, una sorta di “no-go zone “, ha detto all’inizio di una revisione regolare di due giorni del record della Cina, che include Hong Kong e Macao.

La Cina ha detto che lo Xinjiang deve affrontare una grave minaccia da parte dei militanti islamici e dei separatisti che stanno pianificando attacchi e alimentando le tensioni tra la minoranza uigura a maggioranza musulmana che vive nella regione e la maggioranza etnica cinese Han .

William Engdahl, ha attaccato il rapporto Reuters sulle pagine di New Eastern Outlook :

“ Ad agosto, Reuters ha pubblicato un articolo con il titolo:” Le Nazioni Unite dicono di avere rapporti credibili La Cina detiene milioni di uiguri in campi segreti “. Un esame più approfondito dell’articolo non rivela alcuna dichiarazione politica ufficiale dell’ONU, ma piuttosto una citazione di un membro americano di un comitato indipendente che non parla per l’ONU, un membro senza esperienza in La Cina. La fonte dell’accusa risulta essere una ONG consultiva indipendente delle Nazioni Unite chiamata Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale. L’unica persona che ha presentato l’accusa, Gay McDougall, un membro del comitato degli Stati Uniti, ha detto di essere “profondamente preoccupata” per “rapporti credibili”. McDougall non ha citato alcuna fonte per questa drammatica accusa.

Nel suo articolo, Reuters rafforza la sua affermazione citando una ONG con sede a Washington DC, i Chinese Human Rights Defenders (CHRD). Come parte di un’eccellente indagine di background, i ricercatori del progetto Grayzone hanno scoperto che CHRD riceve centinaia di migliaia di dollari da governi senza nome. La famosa ONG del governo degli Stati Uniti, National Endowment for Democracy, è in cima alla lista dei soliti sospetti. In particolare, l’indirizzo ufficiale di CHRD è quello di Human Rights Watch, che riceve anche fondi dalla fondazione Soros .

Inizia così il nuovo capitolo degli attacchi ideologici anti-cinesi (e dei tentativi di fermarli).

E presto si sono intensificati. L’apparato di propaganda occidentale ha pubblicato dozzine di articoli che, pur affermando che la Cina aveva costruito diversi centri di detenzione per uiguri a Xingjian, non ha fornito prove che fossero state prese misure estremamente severe contro estremisti religiosi e politiche del nord-ovest del paese.

Arresto milizini Uiguri

Il più dilettantesco, basato sulla speculazione, è stato stampato il 1 giugno 2019 da The Telegraph (” I musulmani uiguri in Cina sono stati costretti a mangiare e bere durante le celebrazioni vietate del Ramadan “):

“ Pechino ha cercato a lungo di fermare il controllo di questa regione ricca di risorse naturali dove decenni di migrazione degli Han, la maggioranza etnica cinese, incoraggiati dal governo, hanno alimentato il risentimento degli uiguri. La più grande esplosione è avvenuta nel 2009 a Urumqi, la capitale dello Xinjiang, uccidendo 200 persone.

Oggi, il Partito Comunista al governo ha lanciato una campagna di propaganda per reprimere le attività “criminali” e “terroristiche”. In tutto lo Xinjiang – che significa “nuova frontiera” – striscioni rosso vivo ricordano alle persone di combattere comportamenti illegali e “bigotti” ed elencano le hotline per segnalare attività sospette.

“Ama la festa, ama il paese”, mostra uno striscione su una moschea, appena sopra il metal detector. Un cartello stradale proclama: “Il segretario Xi è legato cuore a cuore con le minoranze nello Xinjiang”, riferendosi al presidente cinese Xi Jinping.

Il governo si sta impegnando per promuovere l’immagine di uno Xinjiang felice e pacifico, nei suoi sforzi per stimolare il turismo e attrarre investimenti; è la chiave di volta della Belt and Road Initiative del signor Xi ”.

Molti pensatori, tuttavia, hanno coraggiosamente contestualizzato questo tipo di “resoconto”. Il mio caro amico e coautore del nostro libro ” China and Ecological Civilization “, un importante filosofo e teologo progressista americano John Cobb Jr, ha molti anni di coinvolgimento in Cina. Ha scritto per questo rapporto:

” Una tattica comune del governo degli Stati Uniti è creare situazioni in cui un altro governo non ha altra scelta che ricorrere alla violenza. Il suo uso della violenza viene quindi considerato come una prova della necessità di un “cambio di regime”. A volte giustifica persino la guerra. Gli iraniani che hanno abbattuto un drone spia americano, ad esempio, hanno quasi portato a un aperto attacco americano all’Iran. La Cina si è trovata in questa situazione per quanto riguarda una delle sue minoranze islamiche. C’è il reale pericolo che gli uiguri ricorrano alla violenza contro la Cina. Finora, la Cina ha risposto con un massiccio e obbligatorio sforzo di rieducazione che può essere descritto come un costringendo i cittadini a trascorrere gran parte del loro tempo in “campi di concentramento”.

Il fatto che la minoranza sia islamica viene quindi utilizzato nella propaganda americana per suggerire che la Cina sta perseguitando la religione. La propaganda può anche creare sentimenti anti-cinesi tra le persone religiose di tutto il mondo, e in particolare tra i musulmani in Cina e altrove.

Se pensiamo che tutto ciò che indebolisce coloro che rifiutano il dominio americano sia buono, allora possiamo ammirare la competenza della CIA. Se abbiamo a cuore la verità e la giustizia, il nostro compito è portare alla luce la crudeltà e l’ingiustizia della sovversione e della menzogna ”.

(Continua…………..)

Fonte: New Eastern Outlook

Traduzione: Gerard Trousson