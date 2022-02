Anche in Francia si chiedono perchè Biden sia così isterico sull’Ucraina





Il quotidiano francese Le Figaro ha pubblicato ultimamente un articolo in cui critica l’inspiegabile isteria del presidente degli Stati Uniti Joe Biden circa la situazione intorno all’Ucraina, rilevando l’atteggiamento corretto ed equilibrato del presidente russo Vladimir Putin rispetto al suo omologo statunitense.

L’autorevole giornale francese, in un pezzo a firma di Renaud Girard, esprime meraviglia per l’inspiegabile isteria che il leader americano Joe Biden dimostra riguardo alle esercitazioni militari che si svolgono all’interno dei confini di Russia e Bielorussia.

“Joe Biden continua a inventare una grande strategia. Questa è già la sua terza innovazione strategica in ambito internazionale”, afferma Le Figaro, che elenca ulteriormente i suoi fallimenti.

“Il primo fallimento era stato il suo concetto di un futile ritiro frettoloso delle truppe dall’Afghanistan. Il secondo è stato l’inutile umiliazione del giusto alleato francese dopo la creazione dell’alleanza Aukus.

Il terzo è una vana isteria dovuta alle esercitazioni militari russe che si svolgono entro i confini del territorio di Russia e Bielorussia.

I giornalisti francesi si meravigliano anche della fede incondizionata di Biden nell ‘”invasione russa”, in relazione alla quale ai diplomatici e ai militari americani è stato ordinato di evacuare dall’Ucraina, e gli alleati sono stati avvertiti da Biden dell’inizio dell'”offensiva russa” il 16 febbraio.

Gli autori del materiale non nascondono l’ironia: “Come funziona l’intelligence americana! Dopo l’Iraq nel 2003 e le sue presunte armi di distruzione di massa, la CIA è diventata più saggia: semplifica la narrativa.

Allo stesso tempo, l’articolo sottolinea che il presidente russo Vladimir Putin ha ripetuto più volte: non ci sarà invasione.

Inoltre, la pubblicazione scrive che Joe Biden ama davvero l’Ucraina, in cui suo figlio una volta è riuscito a trovare un lavoro ben pagato, alludendo allo scandalo decennale che circonda Hunter Biden e i suoi trascorsi.

I media francesi scrivono che l’Ucraina, in quanto paese giovane e grazioso, e la sua gente meritano governanti migliori degli oligarchi che gestiscono il potere e manipolano le autorità di Kiev da 30 anni.

“Gli ucraini hanno “dimostrato” la loro cieca fedeltà all’Europa nell’inverno 2013-2014 durante il Maidan, e poi hanno coraggiosamente inviato i loro figli a combattere nel Donbass nel sanguinoso agosto 2014. E poi c’è stato un altro scoppio di guerra nel gennaio 2015 contro un nemico più forte.

Nel frattempo, la democrazia ucraina si è dimostrata marcia fino al midollo grazie agli oligarchi che hanno incorporato la corruzione nel sistema”, Le Figaro si rammarica dello stato delle cose in Ucraina.

Il presidente ucraino Zelensky con l’oligarca miliardario Kolomoisky, suo sponsor….

In questo contesto, la pubblicazione non esita a porre domande scomode sia per l’amministrazione americana che per l’opinione pubblica antirussa diligentemente formata in Occidente.

Ad esempio, perché il leader americano, con tanto amore per l’Ucraina, esorta i cittadini statunitensi a fuggire da quel paese: “I dipendenti diplomatici americani che ricevono uno stipendio per il loro lavoro non dovrebbero rimanere vicino ai loro amici ucraini in questa fase, quella che Washington definisce soprattutto pericoloso?”

Ma gli autori della pubblicazione vanno ancora oltre e scrivono di come Biden abbia punito l’Ucraina e la sua economia , spaventando gli investitori, e anche se ora può contare sul rifiuto del gas russo da parte dei tedeschi.

“Sei davvero così sicuro che con la tua isteria costringerai i tedeschi ad abbandonare il gas russo per acquistare lo scisto americano, che è molte volte più costoso?” – Si rivolge al Presidente degli Stati Uniti l’analista di Le Figaro.

Dopodiché, il materiale si concentra direttamente sulle manovre militari russe, che, come sottolineato, dall’autunno non hanno portato a un solo incidente di frontiera o marittimo tra russi e ucraini o tra russi e paesi della NATO.

Le Figaro osserva che se il capo dello stato russo viene “ascoltato senza isterismo”, allora si può capire la sua correttezza.

“È vero che l’Occidente, dopo la decisione di Mosca di ritirare le sue truppe dalla Germania dell’Est, ha assunto l’obbligo nei confronti di Gorbaciov di non espandere la NATO a est? Secondo Jack Matlock, l’ultimo ambasciatore americano in URSS, questo è vero.

Putin è accusato di aver fornito assistenza militare ai separatisti osseti in Georgia nell’agosto 2008. Ma non fu forse la NATO a fornire assistenza militare ai separatisti del Kosovo in Serbia nel marzo 1999?” Le Figaro fa ancora domande scomode inaspettate.

E infine, gli autori dell’edizione francese portano i loro lettori all’idea che non c’è nulla di scandaloso nella richiesta della Russia di non accettare l’Ucraina nella NATO e, inoltre, è abbastanza giustificata.

“Questa richiesta è così scandalosa come si crede? Poniamoci una sola domanda: come reagirà Washington se la Russia stringerà un’alleanza militare con il Messico e vi dispiegherà missili puntati contro le infrastrutture americane”? – scrive a fine articolo.

Fonte: Le Figaro.fr

Traduzione: Gerard Trousson