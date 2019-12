Analisti USA: LA CINA STA PER SOSTITUIRE GLI STATI UNITI COME LA PIÙ FORTE POTENZA NAVALE

La Cina potrebbe presto cambiare l’equilibrio navale mondiale e sottrarre agli Stati Uniti il titolo di padrone dei mari. Sembra che il processo sia già in corso e Washington può fare ben poco per fermarlo.

Visibilmente scossi da quanto hanno visto in una foto che mostra solo uno dei cantieri militari cinesi vicino a Shanghai, la rivista commerciale Forbes ha recentemente raccontato ai suoi lettori una storia allarmante sul “tasso impressionante” e sulla “larga scala” del processo di Modernizzazione navale cinese

Il cantiere in questione sembra essere uno spettacolo impressionante da vedere. In quello, si possono vedere un totale di nove cacciatorpediniere di nuova costruzione allineati lungo il molo e attraccati in un bacino interno del cantiere navale. Al contrario, l’intera Royal Navy del Regno Unito ha un totale di sole sei navi di una classe simile, afferma Forbes.

Come se ciò non bastasse, lo stesso cantiere sta costruendo anche la più nuova portaerei cinese, la terza di fila. La seconda, chiamata Shandong, è stata commissionata dalla Navy of the People’s Liberation Army (PLAN) e varata all’inizio di questa settimana. Progettata per il trasporto di 36 aerei da combattimento J-15, è la prima portaerei di produzione nazionale in Cina.

Si prevede che quella in costruzione presso il cantiere di Shanghai sarà ancora più grande e migliore. In particolare, avrà una catapulta elettromagnetica, così come la nuova portaerei della Marina americana. , la USS Gerald R. Ford

Ancora più importante, questo cantiere non è altro che uno scorcio delle reali capacità della Cina, poiché ci sono “molti cantieri in Cina, che sono ugualmente impressionanti”, avverte Forbes ai suoi lettori.

Cantiere navale in Cina

“Una buona ragione” per preoccuparsi

Questa potrebbe essere stata una sorpresa per la rivista Forbes è potrà occupare le menti di tutti i tipi di analisti militari per un po ‘ del tempo prossimo. Sia i media statunitensi che i gruppi di esperti sono uniti nel manifestare preoccupazioni per la crescente potenza militare di Pechino.

A giugno, il “Center for New American Security” (CNAS), un gruppo di esperti con sede a Washington, ha sostenuto che le capacità industriali e tecnologiche della Cina potrebbero aiutare il paese asiatico a “battere gli americani nel loro stesso gioco” e ottenere un vantaggio nella nuova corsa agli armamenti che gli stessi USA hanno avviato.

“I russi non potrebbero mai eguagliare, figuriamoci superare, la superiorità tecnologica degli Stati Uniti. Lo stesso potrebbe non essere vero per la Cina “, avverte il quotidiano CNAS, aggiungendo che Pechino” si impegna per raggiungere la parità tecnologica e, infine, il dominio tecnologico “.

Allo stesso modo, tutta una serie di media, dal “Diplomatic” al “National Interest” , non ha risparmiato nessuno sforzo per dire ai suoi lettori che la modernizzazione militare della Cina rappresenta una “sfida” per gli Stati Uniti e dà a Washington “buone ragioni » per preoccuparsi. L’Harvard Policy Review ha fatto un altro passo e si chiesto se la strategia di Pechino possa mettere la Cina su una “strada per l’egemonia”, e infine ha ammesso che tutto dipende in gran parte da “quanto la Cina è disposta ad andare oltre”.

“È molto facile per la Cina aumentare il numero della sua flotta, in quanto è il più grande costruttore navale del mondo. Hanno immense capacità di cantieri navali, che mancano agli Stati Uniti, poiché la loro costruzione di navi commerciali è stata disorganizzata negli ultimi decenni “, afferma Vasily Kashin, ricercatrice dell’Estremo Oriente presso l’Accademia delle scienze russa.

Unità navali Marina Cinese

Lo scienziato politico ed esperto militare Aleksandr Khramchikhin, vicedirettore dell’Istituto di analisi politica e militare, ha descritto il programma di sviluppo delle forze armate cinesi, come “totalmente senza precedenti”.

Non si può nemmeno contare su tutte le navi che vi sono costruite. Il moderno programma cinese non ha rivali in tutto il mondo e gli americani non possono nemmeno sognare quel ritmo di produzione.

Khramchikhin ritiene che Pechino potrebbe competere con Washington in termini di dimensioni della flotta in circa un decennio. In particolare, ha osservato che la Cina è stata in grado di costruire fregate, corvette e persino cacciatorpediniere a decine negli ultimi decenni.

“Dieci anni fa, gli Stati Uniti avevano 15 portaerei e la Cina neanche una. Tra dieci anni potrebbero anche essere tutto invertito. I cinesi hanno più costruttori navali che il resto del mondo insieme ».

Colmare il divario tecnologico

Un vantaggio di cui gli Stati Uniti sembrano essere sicuri è la superiorità tecnologica. Questo potrebbe provare a frenare l’emergente potenza navale della Cina limitando l’accesso di Pechino alle moderne tecnologie. Gli analisti ritengono improbabile che questa strategia funzioni, poiché la Cina ha già alcune tecnologie all’avanguardia che potrebbero essere facilmente sviluppate. Inoltre, potrebbe anche avvicinarsi al suo partner strategico, la Russia.

I cinesi fanno grandi progressi tecnologici “, afferma Kashin. Sottolinea che i cinesi erano la seconda nazione al mondo ad equipaggiare le loro navi con sistemi di armi universali integrati che rivaleggiano con l’Aegis degli Stati Uniti , un avanzato sistema di comando e controllo che utilizza potenti computer e radar per tracciare e guidare. Le armi elettroniche delle navi.

Khramchikhin ritiene che le tecnologie navali cinesi siano già in molti modi paragonabili a quelle degli Stati Uniti. “Quando si tratta di navi di superficie, i cinesi dispongono già di alcune delle tecnologie più avanzate”.

È vero che alcune tecnologie militari sono difficili da padroneggiare e impiegano decenni per svilupparsi. È particolarmente rilevante nel caso dei sottomarini, un campo in cui la Cina segue ancora gli Stati Uniti. Qui, tuttavia, gli analisti ritengono che una stretta cooperazione tra Pechino e Mosca potrebbe rovesciare l’equilibrio.

Sommergibili cinesi

Più recentemente, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato a una conferenza stampa di fine anno a Mosca che la Russia continuerà a lavorare con la Cina come “partner strategico” nel campo delle tecnologie di difesa, anche se ha negato qualsiasi piano per entrare a un’alleanza militare formale con Pechino.

“Alcuni progetti di sviluppo congiunti, componenti di apparecchiature sofisticate … tutti questi possono venire dalla Russia”, ritiene Kashin.

Washington potrebbe rallentare un po ‘Pechino ad un certo punto, ma, come vediamo ora, gli Stati Uniti non sembrano avere alcun mezzo credibile per impedire alla Cina di diventare la prossima superpotenza navale nel mondo tra un decennio o due.

