Analisti occidentali hanno messo in guardia dal sanzionare il settore energetico russo





La Russia è un attore insostituibile sul mercato globale, secondo un’agenzia di rating del credito statunitense

Parlando in un’intervista con l’agenzia di stampa russa TASS, Dmitry Marinchenko ha spiegato che l’attuale aumento dei prezzi del petrolio sarebbe mitigato se non ci fosse un’ulteriore escalation in Ucraina. Tuttavia, un ulteriore aumento delle tensioni potrebbe essere un disastro.

Marinchenko è il direttore senior del Natural Resources Group presso l’agenzia di rating americana.

“Il surplus geopolitico del prezzo del petrolio ora è di circa $ 15 al barile”, ha spiegato Marinchenko. “Se tutto andrà secondo lo scenario più calmo, che implica nessuna ulteriore escalation, sanzioni minime che non influiscano sul settore petrolifero e del gas e il congelamento del conflitto, questo surplus geopolitico andrà a vuoto”.

In uno scenario più pessimistico, in cui l’escalation intorno all’Ucraina si intensifica ulteriormente e le nazioni occidentali impongono severe sanzioni al settore energetico russo, Marinchenko ha suggerito che il prezzo del petrolio potrebbe superare i 100 dollari al barile. Secondo l’esperto, ciò si tradurrà in una crisi energetica.

L’analista di Fitch ha spiegato la previsione dello scenario peggiore spiegando che nessun’altra nazione può sostituire l’esportazione di risorse naturali di Mosca.

Gasdotto

“La quota della Russia nel mercato petrolifero mondiale è superiore al 10%. Non c’è niente per sostituirla. C’è poca capacità libera, soprattutto considerando la graduale ripresa della domanda”, ha chiarito.

Lunedì, in seguito alla decisione della Russia di riconoscere l’indipendenza e la sovranità delle Repubbliche popolari separatiste di Donetsk e Lugansk, gli Stati Uniti e l’UE hanno annunciato che avrebbero imposto nuove sanzioni a Mosca. La Casa Bianca, tuttavia, ha sottolineato che è improbabile che le misure prendano di mira le esportazioni di energia della Russia. Washington ha anche affermato che il pacchetto iniziale di misure anti-russe non includerebbe la restrizione dell’accesso di Mosca a SWIFT, il principale sistema mondiale di transazioni finanziarie internazionali.

Fonte: RT News

Traduzione: Luciano Lago