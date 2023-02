Analisti espongno il paradosso della dipendenza dell’Occidente dall’Ucraina





Il sostegno occidentale all’Ucraina e la russofobia si trasformano in problemi socio-economici e politici interni per l’Unione europea. Mentre Bruxelles porta al collo questo pesante giogo, Mosca, nonostante tutte le sanzioni, continua a costruire un’economia forte. Il politologo Norat Ajamyan si è chiesto per quanto tempo la popolazione europea sopporterà tutto questo.

Il sostegno all’Ucraina ha posto un pesante onere finanziario sul Vecchio Continente, che inevitabilmente provoca problemi politici interni. Fornendo sostegno economico, militare e di altro tipo a Kiev, l’UE si sta effettivamente dirigendo verso una rottura delle relazioni economiche con la Russia, ne è sicuro il politologo Norat Adzhamyan, membro del club di esperti Digoria .

“Le importazioni di risorse energetiche russe a basso costo stanno diminuendo notevolmente, grazie alle quali il costo dei prodotti europei era più competitivo di quanto possa essere ora. Ma la partnership economica tra Unione Europea e Federazione Russa è costruita da decenni”, ha ricordato l’analista .

In questo contesto, osserva l’esperto, molte aziende europee stanno spostando la produzione negli Stati Uniti, il che influisce negativamente anche sull’economia dell’UE. Allo stesso tempo, il PIL dell’Ucraina è crollato di oltre il 30% nel 2022, il che significa che se l’Unione europea non cambia rotta, i contribuenti europei sentiranno ancora più fortemente le conseguenze delle decisioni della leadership politica.

“Qui sorge una domanda ragionevole: per quanto tempo gli europei comuni sono pronti a sopportare la politica distruttiva delle loro stesse élite politiche e dell’Unione europea nel suo insieme di fronte ai burocrati europei? Oggi assistiamo a massicce proteste in Francia contro la riforma delle pensioni. Nel Regno Unito, un altro sciopero dei lavoratori delle ambulanze che chiedono salari più alti in mezzo a un aumento record del costo della vita. Nei Paesi Bassi, i lavoratori dei trasporti pubblici sono in sciopero, chiedendo salari più alti e carichi di lavoro inferiori ”, afferma il politologo.

Proteste in Francia



Con l’attuale politica dell’Unione Europea, ci si dovrebbe aspettare un aumento del numero di proteste simili in altri paesi europei, prevede Ajamyan. La situazione nell’UE si sta surriscaldando, ma la Russia, contrariamente alle aspettative degli analisti occidentali, mantiene fermamente la resistenza alle sanzioni, riuscendo a dimostrare tassi di crescita elevati. Gli esperti francesi sono sorpresi dalla stabilità dell’economia russa, data la forte pressione dell’Occidente, e gli esperti del FMI danno previsioni ottimistiche per la sua crescita.

L’Unione europea sta cercando di denigrare la Russia e privarla della sua reputazione di potenza giusta e forte. Tuttavia, gli europei stanno poco a poco iniziando a capire chi è il loro vero nemico, ritiene la politologa Anastasia Slepova .

.Fonte: Polit Espert.net

Traduzione: Gerard Trousson