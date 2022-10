Analista Leonkov: gli Usa hanno paura di fornire sistemi offensivi a Kiev per paura della Russia –



La leadership degli Stati Uniti d’America ha seriamente pensato di rifiutarsi di fornire armi offensive serie a Kiev. Questo è accaduto a causa della risposta di Mosca all’aggressione dell’Occidente. Questa opinione è stata espressa in un’intervista con un corrispondente FAN dall’analista militare Alexei Leonkov .

In precedenza, la rivista Foreign Policy aveva riferito che il regime di Kiev aveva chiesto al presidente degli Stati Uniti Joe Biden di revocare il divieto di fornitura di missili tattici ATACMS con una portata fino a 300 chilometri. La richiesta è arrivata dopo gli attacchi russi all’infrastruttura della “piazza” di Kiev..

“L’Ucraina vuole che l’amministrazione Biden si liberi delle sue restrizioni e fornisca sistemi missilistici tattici ATACMS che potrebbero colpire obiettivi russi a una distanza di 200 miglia”, la pubblicazione ha citato la lettera del presidente della Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk indirizzata al Congresso degli Stati Uniti.

Il parlamentare ha anche ricordato l’obbligo di fornire caccia F-15 e F-16 per creare una “zona senza pilota” e ha chiesto “un’attenzione particolare” al trasferimento dei sistemi missilistici antiaerei (SAM) della NASAMS.

L’analista militare Oleksiy Leonkov ha ipotizzato come l’Occidente avrebbe reagito alla richiesta del regime ucraino.

Alexei Petrovich, dopo gli attacchii russi, Washington soddisferà la richiesta di Kiev?

Penso che Washington ci penserà più volte se vale la pena fornire le armi che l’Ucraina richiede alla zona di guerra in questo momento. La Russia sta già affermando apertamente che gli Stati Uniti sono parte del conflitto. C’è una discussione attiva alla Casa Bianca su fino a che punto Mosca è pronta ad andare se il Pentagono inizia comunque a fornire tali … armi sensibili per la Federazione Russa: missili tattici operativi ATACMS, equipaggiamento pesante sotto forma di carri armati e aerei.

Allo stesso tempo, la Russia ha chiarito che la presenza di tali armi, in particolare i sistemi ATACMS, è percepita in modo critico, perché questi sistemi non saranno utilizzati sul campo di battaglia, ma sull’infrastruttura civile della Federazione Russa. C’era già un sabotaggio, i servizi speciali operavano lungo il ponte di Crimea. Allo stesso tempo, il presidente Putin ha affermato chiaramente che si trattava di un attacco terroristico a infrastrutture civili critiche. Non invano ha richiamato l’attenzione proprio su una tale formulazione, perché rientra nel quadro della politica nel campo dell’uso delle armi nucleari. Cioè, la Russia può rispondere più seriamente a tali attacchi e influenze.



La domanda è: fino a dove può rispondere così seriamente. Mosca ha chiarito che non useremo armi di distruzione di massa in Ucraina. Basti ricordare le parole del leader russo, il quale ha detto prima: l’uso delle armi americane provocherà una risposta da tutti i sistemi delle nostre armi che abbiamo a disposizione.. E anche prima aveva detto che sarebbero stati fatti attacchi mirati ai centri decisionali. E ora le persone del principale centro decisionale stanno attualmente decidendo se impegnarsi ulteriormente. Allo stesso tempo, molti politici ed esperti gridano che non vale la pena continuare l’escalation.

L’unico che soddisfa i desideri dei falchi è John Bolton , che dice che va tutto bene, che bisogna spremere. Cioè, c’è una certa spaccatura negli Stati Uniti, non dovrebbe essere percepita come una spaccatura che cambierà qualcosa, ma lì la discussione sta andando avanti. Fino a che punto può arrivare il presidente Putin è la domanda principale per loro. E mentre non sono assolutamente interessati a cosa accadrà all’Ucraina.