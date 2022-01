Analista: l’arrogante Impero americano che gioca con il fuoco nell’Europa orientale

Inserito alle 18:47h in da Redazione in Imperialismo

Lo scrittore e commentatore politico americano Daniel Patrick Welch si meraviglia dell ‘”audacia” di funzionari americani come il Segretario di Stato Antony Blinken e l’ambasciatore degli Stati Uniti in Europa Michael Carpenter che affermano che la Russia sta suonando i tamburi di guerra nell’Europa orientale.

“Indovina un po? Loro (i russi) hanno truppe nel loro paese! Ci sono 100.000 soldati vicino al confine! Sì, ecco dov’è il nemico. E sono ancora sul loro suolo. Le truppe della NATO non sono invece sul loro suolo, a meno che il suo suolo non sia ovunque e ovunque scelgano di essere”, ha detto Welch in un’intervista esclusiva al sito web di Press TV venerdì.

L’analista ha inoltre affermato che il Dipartimento di Stato americano è completamente sottomesso alla Central Intelligence Agency (CIA) che ha sede a Langley, in Virginia.

“I Langley Boys sono sotto il loro comando e la CIA gestisce l’intero spettacolo a Washington. Il Dipartimento di Stato è completamente sottomesso a qualunque capriccio esca da quell’organismo e i Langley Boys, e sono determinati a trascinarci nella terza guerra mondiale. Vogliono addolcire il popolo americano ad accettare la guerra con la Russia e la Cina o entrambe”, ha affermato.

Giovedì l’ambasciatore degli Stati Uniti in Europa ha lanciato un avvertimento di guerra nell’Europa orientale tra le accuse americane di rafforzamento militare della Russia al confine con l’Ucraina.

“Siamo di fronte a una crisi della sicurezza europea. I tamburi della guerra risuonano forte e la retorica è diventata piuttosto stridula”, ha affermato Carpenter, ambasciatore degli Stati Uniti presso l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

L’inviato statunitense ha espresso le sue osservazioni in un’intervista con i giornalisti a Vienna a seguito di un incontro dell’OSCE tra funzionari degli Stati Uniti, dell’Europa e della Russia e dopo la conclusione di una sessione insolita di tre incontri diplomatici nel continente questa settimana. I negoziati si sono conclusi giovedì senza grandi scoperte.

“Ci sono quasi 100.000 soldati sul lato russo del confine con l’Ucraina. La loro presenza e le misure antincendio in corso stanno sollevando molte domande sulle intenzioni di Mosca”, ha detto Carpenter.

“Gli Stati Uniti hanno un sistema a partito unico“

“Spero che le persone che mi leggono o mi ascoltano non si stanchino di sentirlo come sto facendo io nel ripeterlo. Ma va detto ancora e ripetutamente, perché siamo di fronte a un’enorme matrice di propaganda”, ha detto Welch.

“E dobbiamo solo continuare a ripetere la verità per tirarla fuori. L’altro motivo è che gli americani sono ancora sotto l’illusione collettiva che quando un volto cambia alla Casa Bianca questo segnali una sorta di profondo cambiamento. Ovviamente non è così, ma queste persone sono alla ricerca di piccole differenze che possono usare per sentirsi a proprio agio nella convinzione di vivere in una sorta di sistema democratico”, ha aggiunto.

“In effetti, la stessa persona in diverse forme è stata presidente dai tempi di Ronald Reagan. Sai che questa è una delle grandi cose che Chinua Achebe – no, è stato Julius Nyerere, nel dire che gli americani denunciano i paesi per avere un sistema autocratico a partito unico. ‘Beh, gli Stati Uniti hanno un sistema a partito unico. È solo che con la tipica stravaganza americana capita di averne due’”, ha detto.

“E da nessuna parte questo è più ovvio e palesemente evidente come nella sfera della politica estera. Questo regime, o cabala – qualunque sia il termine peggiorativo che gli Stati Uniti usano dovrebbe riflettersi su se stesso – la giunta di Washington è stata la stessa e ha seguito lo stesso copione fondamentalmente dalla fine della seconda guerra mondiale. Certamente dai tempi di Reagan. E non si trattava nemmeno del comunismo, era del dominio del mondo: qualcun altro vuole intervenire sulla loro azione e questo è il nostro lavoro, come disse George Carlin: ‘Non i nazisti e non i sovietici. Nessuno tranne noi’”, ha osservato.

Compiaciuti, arroganti e sordi: i funzionari statunitensi vincono la tripletta

“E quindi, ovviamente, l’attuale portavoce degli Stati Uniti risuona di nuovo sulla stessa traiettoria di propaganda. Non so come si chiama, penso sia Michael Carpenter. Non importa. È solo un altro membro di Good Standing of the Bullshit Chorus. E stanno ancora lanciando quello che è essenzialmente la ” Drang Nach Osten di Hitler”, questa spinta verso est: l’idea che vogliono soggiogare, dividere e conquistare i popoli, le politiche e le economie dell’Eurasia“, ha detto Welch.

“E c’è quello sfondo in ogni piccola cosa. Ucraina? Sicuro. L’Ucraina dal 2014 si è unita o è stata aggiunta (è difficile tenere traccia) al Venezuela, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Hong Kong, Xianjang e ora Kazakistan? Sono solo un’altra perla della catena della ricerca americana di Eternal Global Dominance e la ricerca di una guerra senza fine per raggiungere questo obiettivo. Troveranno sempre una lamentela locale come pretesto : la gente è arrabbiata per questo aumento delle tasse o per quell’aumento del carburante. Ci sono centinaia di lamentele, e molte di esse sono legittime. Certamente, le pretese contro gli oligarchi in Kazakistan hanno una certa legittimità”, ha affermato.

“Ma il vero punto è che agli Stati Uniti non potrebbe importare di meno: non gliene frega una cippa delle persone o dei loro bisogni più di quanto non facciano a casa, dove non possono fornire maschere e test a due anni dall’inizio di una pandemia di cui preferiscono semplicemente incolpare l’amministrazione precedente. Invece di provvedere ai bisogni delle persone. Quindi non è diverso che in Ucraina, Kazakistan, Yemen, Siria, Libia, ovunque si ficchino il naso”, ha osservato.

Gli Stati Uniti non possono fare a meno di colpire l’orso e il panda

“E in Ucraina, ovviamente, il posto dove si sono stretti a una coalizione di oligarchi e neo nazisti letterali per spingere i russi a est, per fare pressione sui russi e spostare la NATO verso est. E l’audacia – o la stupidità, è davvero difficile da sapere – di qualcuno come Blinken o Carpenter o qualcuno di questi sciocchi nel dire che la Russia sta suonando i tamburi di guerra. Indovina un po? Hanno truppe nel loro paese! Ci sono 100.000 soldati vicino al confine! Sì, ecco dov’è il nemico. E sono ancora sul loro suolo. Le truppe della NATO non sono sul suo suolo, a meno che il suo suolo non sia ovunque e ovunque scelga di essere”, ha affermato Welch.

“E questa è l’essenza del problema. Non c’è niente di più chiaro e non c’è niente di più conciso della richiesta che la NATO non inviti l’Ucraina ad aderirvi. E poi il Kazakistan? Allora cosa? Vogliono avere truppe della NATO ai confini di Russia e Cina al solo scopo di contenerle. Gli avvertimenti provengono da ogni parte che questa è un’idea davvero stupida. Vogliono addolcire il popolo americano ad accettare la guerra con la Russia e la Cina o entrambe e sai che ricevi avvertimenti da qualcosa di sciocco e un riferimento alla cultura popolare come The Princess Bride. Vizzini dice a Westley: «Sei caduto vittima di uno dei classici errori! Il più famoso dei quali è ‘non essere mai coinvolto in una guerra di terra in Asia’, ma solo leggermente meno noto…’” ha aggiunto.

Il segretario USA Blinken: il massimo dell’arroganza e dell’ipocrisia

I sociopatici accusano le loro vittime delle cose che loro fanno esattamente

“Ma questo è assolutamente essenziale per la stessa sicurezza, sanità mentale e sovranità sia della Russia che della Cina e lo hanno chiarito completamente: non possono… non è nemmeno che non lo faranno… non sopportano più schifezze americane ai loro confini. Sai, scherzare con le loro economie scherzare con le loro… elezioni?” chiese.

“Sei serio? Gli americani continuano a parlare, ma l’interferenza straniera nelle loro elezioni! Questo è ridicolo. Voglio dire, se non fosse così spaventoso e pericoloso. Queste sono accuse ridicole che i sociopatici usano tipicamente contro le loro vittime. Li accusi, nella Grande Bugia, esattamente delle cose di cui loro stessi soni colpevoli. E se la cavano soprattutto se sei un paese popolato da bambini stupidi”, ha detto l’analista.

“Uno dei problemi è che il popolo americano è troppo stupido o sottoposto al lavaggio del cervello per vedere il nostro paese come tirannico, imperialista o antidemocratico o una minaccia per il mondo, cosa che tutti gli altri sembrano essere d’accordo su tle fatto”, ha detto.

“Non hai un crimine senza vittime con l’ignoranza popolare americana. Non è senza conseguenze, e non per niente i democratici sono al passo con i repubblicani senza una sola sbirciatina di luce tra loro su questioni di guerra e pace. O sull’imperialismo e sull’eccezionalità del cosiddetto esperimento democratico americano”, ha aggiunto.

L’intelligence americana accusa la Russia di preparare un’operazione sotto falsa bandiera per invadere l’Ucraina



Secondo quanto riferito, le agenzie di intelligence statunitensi hanno accusato la Russia di preparare un’operazione sotto falsa bandiera per invadere l’Ucraina.

“Il loro capitolo attuale in questo copione in corso è quello di dire ‘La Cina è cattiva, la Russia è cattiva.’ Tutto, tutto quello che fanno. La Cina ha trasformato la paglia in oro, il nuovo Tremotino asiatico! E poi diranno: ‘Ma a quale costo?’ C’è sempre, sempre un po’ di bisogno di scaricare qualsiasi cosa stia facendo la Cina. Cina e Russia non sono stupide e stanno sempre più collaborando per respingere quella che è una minaccia esistenziale”, ha affermato Welch.

“E poi tu (gli Stati Uniti) vai in un reclamo locale e attingi alla tua interferenza decennale attraverso la “National Endowment for Democracy”(NED) o qualsiasi altra cosa – tutta l’altra zuppa alfabetica delle organizzazioni di facciata della CIA che ti permettono di immischiarti nella società civile di altre persone e renderlo ingovernabile ogni volta che lo desiderano”, ha detto.

Winken, Blinken e Nod: la fantasia infantile degli americani di governare il mondo

“Tutte queste cose entrano in gioco ogni volta che c’è una rivolta o una rivolta o tensioni o qualsiasi cosa che vedi in un paese straniero, cioè al di fuori degli Stati Uniti, i cui interessi potrebbero non essere in linea con il governo degli Stati Uniti o la cui politica potrebbe essere inclinata per ottenere un vantaggio. Ad esempio, un paese al confine contemporaneamente tra Russia e Cina. Quindi devi tornare a questa storia e a questo playbook”, ha osservato.



“Eppure usciranno ancora con queste accuse oltraggiose. La RPDC che effettua il test del missile ipersonico è “profondamente destabilizzante”, afferma Anthony Blinken. Ok, quindi gli Stati Uniti sono l’arbitro e il garante della stabilità nel mondo, giusto? Ora la Cina ha appena finito di costruire la prima ferrovia ad alta velocità dal Laos che collega il Laos alla Cina: un risultato enorme, incredibile e brillante. Sai cosa dovevano fare prima? Hanno passato sei mesi a scavare e disinnescare le bombe statunitensi, perché gli Stati Uniti hanno lanciato più bombe su quell’area del mondo rispetto a qualsiasi altro periodo della storia”, ha detto Welch.

“E hanno i cojones per accusare chiunque, in qualsiasi altra parte del mondo, di ‘comportamento destabilizzante?’ È ripugnante. È solo… lo so; Mi stanco di dirlo. Ma devi dirlo ancora e ancora e ancora perché hai a che fare con una mentalità infantile. Oh, qui ancora alcuni dei nomi contano. Se pensi ad Anthony Blinken, e il suo nome evoca sempre, per me, Wynken, Blynken e Nod, che è una fiaba, la ninna nanna di un bambino. Ti fa capire che questo è il pensiero dei bambini. Non ci sono adulti coinvolti qui”, ha osservato.

“Usano una logica onirica e infantile per forzare la loro agenda e la combinano con la forza militare bruta per ottenere ciò che vogliono. Proprio come un bambino. Un bambino arrabbiato. E sia la Russia che la Cina stanno respingendo enormi incursioni: nello Stretto di Taiwan, nel Mar Cinese Meridionale, nel Mar Nero, le truppe della NATO in Ucraina. Minacciando i loro confini dappertutto a Xianyang, in Tibet. Ovunque, ovunque tu possa immaginare che gli Stati Uniti siano in un tentativo a tutto spettro e a tutta velocità di conquistare Russia e Cina. E bisogna usare queste parole, perché non è convivenza pacifica, non è democrazia, non è diritti umani. È la conquista che stanno cercando e se non è fissata in termini rigidi permetti sempre al Ministero della Propaganda di entrare e appianare le cose e convincerti che il giorno è notte e che l’erba è rosso brillante.

www.presstv.ir

Traduzione: Luciano Lago