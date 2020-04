ANALISTA IRACHENO: USA In Cerca Di Rioccupazione Dell’Iraq

da Redazione





Di Drago Bosnic

BAGHDAD – Un anziano analista politico iracheno ha messo in guardia contro un nuovo complotto di Washington per schierare le forze d’élite dopo aver evacuato i suoi cosiddetti centri diplomatici e aver chiuso importanti basi militari in Iraq, come al-Qayyareh, K1 e Kirkuk.

“Gli Stati Uniti hanno iniziato le loro mosse e stanno cercando di portare al potere Adnan al-Zorfi sostenuto da Washington per la carica di primo ministro in Iraq”, ha detto Karim al-Khikani in un’intervista esclusiva con la notizia in lingua araba al-Maloumeh sito web.

Ha osservato che i recenti movimenti degli Stati Uniti e la riduzione del numero del personale dell’ambasciata a Baghdad e la chiusura di alcune delle loro basi militari in Iraq con il pretesto dell’epidemia di coronavirus sono solo un gioco politico nel perseguire determinati obiettivi.

“Gli Stati Uniti hanno in programma di schierare forze di combattimento in Iraq per rioccupare il paese usando la forza e portando al potere il candidato preferito per la carica di primo ministro”, ha aggiunto al-Khikani.

Ha ribadito che gli Stati Uniti stanno cercando di imporsi sull’Iraq con la forza e potrebbero persino ricorrere all’assassinio di altre figure in seguito all’assassinio del 3 gennaio del tenente comandante anti-terrorismo iraniano Qassem Soleimani insieme a Abu Mahdi al-Muhandis, il vice capo del PMU iracheno, insieme ai loro compagni.

“Quindi il futuro primo ministro iracheno dovrebbe essere una persona che cercherebbe di porre fine alla presenza americana in Iraq e di mettere in atto l’approvazione del parlamento iracheno per l’espulsione delle truppe statunitensi dallo stato arabo.

In uno sviluppo pertinente domenica scorsa, diversi analisti politici hanno svelato una nuova decisione degli Stati Uniti per l’escalation delle tensioni contro i gruppi di resistenza in Iraq potrebbe portare all’ascesa al potere del candidato appoggiato dagli Stati Uniti per il posto di primo ministro, Adnan al-Zorfi o un eventuale colpo di stato militare in quel paese.

I recenti sviluppi nell’Asia occidentale e sudoccidentale, in particolare in Iraq, sono portatori di gravi cambiamenti nella regione. I movimenti degli Stati Uniti e dei loro alleati europei in Iraq, compresa l’evacuazione dei cosiddetti centri diplomatici e la chiusura di importanti basi militari come al-Qayyareh, K1 e Kirkuk, nonché un vicolo cieco nelle elezioni del primo ministro iracheno, sono tutti segnali di silenzio nell’imminenza di un tifone.

Alcuni analisti politici della regione del Medio Oriente hanno valutato questi movimenti come preludio a un colpo di stato in Iraq e credono che siano in programma pesanti attacchi da parte dell’esercito americano contro i gruppi di resistenza irachena e le Unità di mobilitazione popolare del paese (Hashd al-Sha’abi) condotti in linea con tali obiettivi maliziosi.

Nel frattempo, una nuova ondata di notizie false che affermano falsamente l’assassinio di alti comandanti di Hashd al-Sha’abi negli attacchi di droni dell’esercito americano è in corso come parte di una guerra psicologica su larga scala. Il New York Times ha riferito sabato di un ordine segreto del Pentagono che prevede di tentare di distruggere le forze irachene di Kataeb al-Hezbollah, ma il principale generale americano in Iraq mette in guardia contro i rischi dell’operazione.

Il Pentagono ha ordinato ai comandanti militari di pianificare un’escalation del combattimento americano in Iraq, emanando una direttiva la scorsa settimana per preparare una campagna per distruggere le forze delle unità di mobilitazione popolare irachena che hanno minacciato più attacchi contro le truppe americane. Ma il massimo comandante degli Stati Uniti in Iraq ha avvertito che una simile campagna potrebbe essere sanguinosa e controproducente e rischiare la guerra con l’Iran.

In un promemoria diretto della scorsa settimana, il comandante, il tenente generale Robert P. White, ha scritto che una nuova campagna militare richiederebbe anche che migliaia di altre truppe americane fossero inviate in Iraq e dirottassero risorse da quella che è stata la principale missione militare americana lì : addestrare le truppe irachene a combattere lo Stato islamico dell’Iraq e il Levante.

La direttiva del Pentagono e la risposta del generale White – entrambe classificate comunicazioni militari interne – sono state descritte da diversi funzionari americani con conoscenza diretta dei loro contenuti. Lo scambio arriva nel mezzo di una lenta battaglia all’interno dell’amministrazione Trump sulla politica verso l’Iran e il corso della guerra americana in Iraq, iniziata poco più di 17 anni fa.

All’inizio di questa settimana, Kataeb Hezbollah ha tenuto un esercizio militare, soprannominato Hunting the Crow, nella città di Jurf al-Nasr vicino a Baghdad, per prepararsi a combattere le truppe statunitensi occupanti dopo sospette attività americane. Il portavoce di Kataeb Jaafar al-Husseini ha affermato che negli esercizi sono state utilizzate armi con munizioni vere, che hanno simulato una serie di schemi di ingaggio, tra cui il confronto con attacchi aerei ed esposizione a terra.

Mercoledì scorso, il gruppo ha avvertito i suoi combattenti di prepararsi per possibili attacchi statunitensi e ha minacciato ritorsioni.

Milizie sciite di Kataib Hezbollah

“Risponderemo con tutta la forza a tutte le loro strutture militari, di sicurezza ed economiche”, ha affermato in una nota.

Alcuni alti funzionari, tra cui il segretario di Stato Mike Pompeo e Robert C. O’Brien, il consigliere per la sicurezza nazionale, hanno spinto per nuove aggressive azioni e vedono un’opportunità per cercare di distruggere i gruppi della milizia in Iraq.

I leader militari, tra cui il segretario alla Difesa Mark T. Esper e il generale Mark A. Milley, il presidente del Joint Chiefs of Staff, hanno diffidato di una forte escalation militare, avvertendo che potrebbe destabilizzare ulteriormente il Medio Oriente in un momento in cui il presidente Trump ha detto che spera di ridurre il numero di truppe americane nella regione.

Tuttavia, funzionari americani hanno dichiarato che Esper ha autorizzato la pianificazione di una nuova campagna in Iraq – anche se i militari riducono la sua presenza in chiave di antiterrorismo – per fornire opzioni a Mr. Trump. Durante una riunione dell’ufficio ovale del 19 marzo, Trump non ha preso una decisione sull’opportunità di autorizzare la nuova campagna in Iraq, ma ha permesso alla pianificazione di continuare, secondo i funzionari americani.

Gli Stati Uniti hanno anche condotto una serie di attacchi aerei mortali su basi militari irachene, che sono stati denunciati da Baghdad come una violazione della sua aggressione sovrana e mirata contro le sue forze armate ufficiali.

Nell’attuale difficile situazione, quando l’Iraq ha mobilitato tutte le sue risorse per contenere la diffusione del coronavirus e le forze popolari sono impegnate ad aiutare il governo nella battaglia, il PMU ha monitorato “mosse sospette da parte delle forze statunitensi e dei loro mercenari“, che intende sfruttare la pandemia e far avanzare determinate trame nel paese, afferma la dichiarazione di Kataib Hezollah.

Gli Stati Uniti hanno in programma di condurre operazioni con elicotteri supportate da truppe di terra e aerei da combattimento contro posizioni appartenenti ad agenzie di sicurezza e posizioni di gruppi di resistenza iracheni, ha aggiunto la dichiarazione. Kataeb Hezbollah ha anche messo in guardia contro le pericolose conseguenze di un simile raid, dicendo che peggiorerebbe la crisi sanitaria in Iraq e causerebbe un disastro umanitario e sociale lì.

Dichiarando che il complotto americano mette in pericolo la pace interna in Iraq, il gruppo di resistenza ha promesso una risposta ferma a tale operazione.

Funerali Generale Soleimani a Baghdad

Le forze di resistenza irachene avranno molte opzioni di fronte a una simile mossa da parte del nemico occupante, afferma la dichiarazione, aggiungendo che le forze di resistenza dovrebbero rispondere “con piena forza” prendendo di mira le “strutture militari, di sicurezza ed economiche senza eccezione” e trasformare nel loro cimitero le posizioni che hanno pianificato di attaccare ”.

Ha anche messo in guardia qualsiasi partito iracheno contro la collaborazione con gli Stati Uniti per realizzare questa cospirazione.

“La parte irachena sarà trattata come un nemico, e il suo tradimento e crimine non saranno mai perdonati … e saranno puniti pesantemente secondo la legge”, ha detto.

Il sentimento anti-americano è aumentato in Iraq dopo l’assassinio del tenente generale Soleimani insieme ad al-Muhandis.

L’atto terroristico ha promosso il parlamento iracheno a votare per l’espulsione delle forze statunitensi dal paese, ma il governo non ha ancora agito sulla decisione in quanto è alle prese con una situazione di stallo politico. Dopo l’assassinio, l’Iran e il PMU iracheno hanno promesso vendetta, con Teheran che prendeva di mira due basi statunitensi con missili giorni dopo.

Il PMU ha anche affermato che la reazione non sarebbe “di dimensioni inferiori” rispetto agli attacchi missilistici di Teheran. Tuttavia, ha negato le ripetute affermazioni statunitensi secondo cui era dietro gli attacchi missilistici contro obiettivi statunitensi e altre missioni e basi straniere in Iraq.

All’inizio di questo mese, le forze armate irachene hanno rinnovato la richiesta di un ritiro immediato di tutte le truppe straniere dal paese in conformità con la risoluzione parlamentare approvata all’inizio di quest’anno a seguito di una serie di attacchi statunitensi contro molteplici posizioni del PMU.

Gli Stati Uniti hanno accusato la forza irachena di attacchi a una base che ospita truppe americane nel paese arabo. Il PMU, tuttavia, ha negato qualsiasi coinvolgimento. In un altro sviluppo, tre razzi hanno preso di mira un’area vicino all’ambasciata americana all’interno della zona verde altamente protetta di Baghdad.

La Green Zone è sede di numerose ambasciate e uffici governativi occidentali tra cui il parlamento, l’ufficio del primo ministro e la presidenza. Negli ultimi mesi, tuttavia, la zona fortificata è stata ripetutamente colpita dai razzi Katyusha.

Fonte: Fort Russ https://www.fort-russ.com/2020/04/iraqi-analyst-us-looking-for-reoccupation-of-iraq/

Traduzione: Luciano Lago