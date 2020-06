AMN: i missili iraniani si mettono in piena prontezza al combattimento per attaccare le navi statunitensi

da Redazione

L’Iran si sta preparando ad attaccare le navi americane nelle acque del Golfo Persico.

L’agenzia di stampa araba AMN, citando un rapporto dell’esercito iraniano, riferisce che le unità missilistiche, nonché le forze dell’aviazione e della marina della Repubblica islamica dell’Iran, sono in piena allerta per un attacco alle navi statunitensi nelle acque del Golfo Persico. La situazione è molto tesa e potrebbe portare a un conflitto militare su vasta scala nella regione.

La tensione è sorta dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato la loro disponibilità a prendere misure per impadronirsi delle navi iraniane se queste tentano di nuovo di consegnare carburante e prodotti petroliferi in Venezuela, nonostante le sanzioni imposte dagli Stati Uniti d’America contro le repubbliche islamica e bolivariana.

Stretto di Hormuz

“Dopo l’intensificazione delle minacce militari contro le navi iraniane dirette in Venezuela, alle forze armate iraniane è stato ordinato di identificare e rintracciare diverse navi commerciali statunitensi nel Golfo Persico e dell’Oman “, riferisce Al-Masdar News citando il rapporto dell’esercito iraniano.

Petroliera stretto Hormutz

Pertanto, l’Iran ha previsto un possibile sviluppo della situazione e, ovviamente, continua a monitorare la situazione nella regione anche adesso, preparandosi a un attacco immediato in caso di minima azione provocatoria da parte di Washington.

Fonte: Avia Pro

Traduzione: sergei Leonov