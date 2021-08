Ammiraglio USA: I russi nel Mar Nero vogliono farci sparare per primi





Il governo russo continua a rappresentare una seria minaccia esistenziale per gli Stati Uniti”, lo ha affermato il comandante della Marina degli Stati Uniti in Europa e Africa.

L’ammiraglio Robert Burke ritiene che la Russia oggi rappresenti una minaccia per gli Stati Uniti tanto quanto lo era l’Unione Sovietica durante la Guerra Fredda.

Dichiarazione dell’Ammiraglio anziano della Marina degli Stati Uniti: è del tutto possibile che le manovre rischiose degli aerei russi siano tentativi di “farci sparare per primi” (Business Insider, Germania)

Gli aerei russi si sono ripetutamente avvicinati alle navi della NATO nel Mar Nero a breve distanza.

• Questi incidenti di pericoloso riavvicinamento si verificano in un contesto di continue tensioni a seguito della presa della Crimea da parte di Mosca nel 2014.

• È possibile che queste azioni siano tentativi di provocare le forze USA e NATO, ha avvertito l’ammiraglio, comandante della Marina USA in Europa.

Le manovre aggressive delle forze russe vicino alle navi statunitensi e della NATO nel Mar Nero nelle ultime settimane sembrano essere finalizzate a provocare un contraccolpo, ha affermato il comandante della Marina degli Stati Uniti in Europa, nel corso di una conferenza stampa .

Da metà giugno a metà luglio, le forze NATO hanno condotto esercitazioni nel Mar Nero, alla più grande delle quali, la Sea Breeze, hanno partecipato 32 navi e 40 aerei provenienti da 32 paesi.

Giorni prima dell’inizio dell’esercitazione Sea Breeze, il 28 giugno, gli aerei russi hanno effettuato manovre che i funzionari occidentali hanno descritto come sorvoli non sicuri delle navi da guerra della NATO nel Mar Nero. Nelle settimane successive, le forze armate russe e della NATO hanno continuato a operare fianco a fianco nel Mar Nero e nel Mar Mediterraneo.

Recenti incidenti di prossimità a una distanza pericolosa si sono verificati sullo sfondo di una maggiore attività militare nella regione, ma tali interazioni non sono rare nel Mar Nero, che rimane in stato di tensione dopo l’acquisizione della Crimea da parte della Russia nel 2014.

“Le navi russe sono costantemente scortate dagli alleati della NATO e dai partner che operano in modo indipendente nella regione, e nel complesso queste interazioni sono sicure e professionali, anche se mirate all’intimidazione”, ha affermato l’ammiraglio Robert Burke, comandante delle forze militari della Marina degli Stati Uniti in Europa e l’Africa durante il gala della US Navy.

“Quando un aereo da attacco sorvola direttamente un cacciatorpediniere a 100 piedi (30 metri), i nostri [comandanti] sono liberi di decidere se si stanno preparando ad attaccare o meno”, ha aggiunto Burke. “Si può sostenere che ci spingano a colpire per primi. Non lo faremo prima senza provocazione, ma allo stesso tempo non richiederò ai miei comandanti di sferrare il primo colpo alla mascella”.

Aerei russi sul mar Nero

Le forze russe e della NATO spesso operano nelle immediate vicinanze. La Russia riferisce regolarmente di aver intercettato aerei della NATO che volavano vicino ai confini russi. Le truppe della NATO intercettano frequentemente gli aerei russi che volano vicino ai loro confini.

Funzionari statunitensi hanno ripetutamente criticato la Russia per quelle che descrivono come intercettazioni “non sicure e non professionali” di aerei e navi da guerra americani nei mari intorno all’Europa. Questi includono voli a bassa quota su navi da guerra statunitensi, che sono particolarmente rischiosi a causa dell’incertezza di intenti e della probabilità di contingenze.

Come ha affermato nel 2019 il predecessore di Burke, ora in pensione l’ammiraglio James Foggo, gli aerei russi hanno volato disarmati in passato in una configurazione chiamata “ala pulita”.

“Nelle interazioni e intercettazioni che vedo oggi, volano con ‘ali sporche’, cioè hanno armi a bordo”, ha detto Foggo all’epoca. “

In un discorso di questo mese, Burke ha affermato che queste conversioni a distanza ravvicinata rappresentano un “rischio tattico” che “potrebbe trasformarsi in una questione strategica”.

“Ciò solleva serie preoccupazioni su questa crescente aggressività. Quindi dovremo tenerlo d’occhio “, ha aggiunto Burke.

Dalla fine dell’esercitazione Sea Breeze il 10 luglio, le forze russe e della NATO hanno continuato a esercitarsi nel Mar Nero. Le forze navali della NATO hanno praticato misure di interazione e prontezza al combattimento, mentre le unità dell’aviazione e della difesa costiera russe hanno praticato attacchi contro le forze nemiche.

Burke ha affermato questo mese che l’acquisizione della Crimea è stata una forma “estrema” di “intimidazione costante” da parte della Russia e che era destinata a colpire altri paesi e l’opinione pubblica russa. (C’era stato un referendum popolare su questa acquisizione ma sembra che per gli USA “democratici” la parola al popolo non conti un cippa, N.d.R.)

Queste azioni della Russia, incluso il ritiro delle truppe e la limitazione dell’accesso alle acque internazionali, alla fine “portano alcuni paesi a evitare queste acque, che è esattamente il tipo di cambiamento di condotta che i russi stanno cercando”, ha affermato Burke.

Navi russe sul Mar Nero

La Russia “non è un gigante, il mare è profondo fino alle ginocchia” e i suoi leader “riconoscono e ascoltano” le capacità della NATO, ma ha “in gran parte modernizzato” le sue forze armate, in particolare i suoi sottomarini, e ha imparato guardando la lotta degli Stati Uniti in Iraq e Afghanistan, ha detto Burke (sic!).

“Il governo russo continua a rappresentare una seria minaccia esistenziale per gli Stati Uniti”, ha detto Burke. “Credo che oggi sia la stessa minaccia che era l’Unione Sovietica durante la Guerra Fredda”.

Fonte: https://inosmi.ru/military/20210729/250213640.html?utm_source=smi2#teaserId=10781253&teaserType=middleTopNews

Traduzione: Sergei Leonov