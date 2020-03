Ambienti politici della Germania criticano la politica delle sanzioni USA nel contesto della crisi del Covid-19

da Redazione

Politico tedesco critica gli Stati Uniti per aver imposto nuove sanzioni nel mezzo della crisi sanitaria causata dal coronavirus, definendo la misura USA come “inammissibile”.

Come riportato dal Wall Street Journal ( WSJ ) la scorsa settimana, gli Stati Uniti stanno valutando di esercitare pressioni diplomatiche sull’Arabia Saudita e di imporre sanzioni alla Russia per “stabilizzare i prezzi del petrolio”.

Il capo del Comitato per l’Economia e l’Energia del Parlamento tedesco, Klaus Ernst, ha descritto questo sabato come “inammissibile” la politica delle sanzioni statunitensi a proprio beneficio economico e geostrategico, insistendo sul fatto che è una azione irresponsabile visto che questa toglie la vita alle persone, in particolare in Iran e Siria, che sono a corto di medicine e forniture mediche a causa delle sanzioni.

“Invece di concordare impegni reciproci e contribuire così a una pacifica comunità mondiale, gli Stati Uniti stanno cercando, attraverso la loro politica di sanzioni, di imporre unilateralmente la propria volontà agli altri e di svantaggiarli a favore dell’economia americana. ” , Ha detto Ernst all’agenzia russa Sputnik .

L’alto funzionario tedesco ha ricordato che tali attacchi da parte degli Stati Uniti Si sono intensificati da quando Donald Trump è salito al potere e sono diretti non solo contro i suoi avversari o rivali, ma anche contro i partner degli Stati Uniti.

Data la rapida diffusione del coronavirus, il deputato tedesco descrive la revoca delle sanzioni contro altre nazioni come un “requisito”, anziché la sua estensione. “Spero che il governo tedesco e il resto dell’Unione europea lo realizzino”, ha sottolineato.

In un momento in cui il mondo sta combattendo il coronavirus, diversi paesi sono soggetti a sanzioni unilaterali statunitensi. Questi paesi hanno maggiore difficoltà a combattere COVID-19.

I senatori degli Stati Uniti chiedono la sospensione delle sanzioni iraniane per COVID-19

Anche undici senatori del Congresso USA hanno richiesto temporaneamente di sospendere le sanzioni imposte al Venezuela ed all’Iran.

I congrssisti statunitensi, diretti dal senatore Chris Murphy, giovedì scorso, hanno inviato una lettera al segretario del dipartimento di Stato, Mike Pompeo, e al segretario del Tesoro, Steven Mnuchin, per chiedere di sospendere temporaneamente le sanzioni a Venezuela ed Iran ed evitare l’aggravamento della situazione sanitaria per motivi umanitari alla popolazione di quei paesi.

Mano a mano che questi paesi conducono la loro lotta contro la pandemia, le sanzioni USA stanno ostacolando il flusso dei medicinali e di aiuti umanitari di cui queste popolazioni hanno disperatamente bisogno.

I senatori hanno manifestato la loro preoccupazione per l’impatto di questa politica di sanzioni sulla morte di persone innocenti causate dal Covid-19 e hanno indicato che l’Amministrazione di Trump deve autorizzare la consegna di attrezzature sanitarie anche ricorrendo alla mediazione di paesi terzi.

A questo proposito, otto nazioni hanno inviato una lettera mercoledì al segretario generale delle Nazioni Unite (ONU), Antonio Guterres, per avvertirlo dell’impatto negativo delle sanzioni sugli sforzi internazionali per contenere il virus mortale noto come COVID-19. . Guterres, a sua volta, ha invitato gli Stati Uniti a rinunciare alle loro misure coercitive che colpiscono molti paesi, come Cuba, Venezuela, Iran e Siria.



Nota: Non sembra tuttavia che l’Amministrazione USA, nonostante le pressioni internazionali, abbia la minima intenzione di rinunciare ad utilizzare il ricatto degli aiuti sanitari per fare pressione sui questi paesi e piuttosto è incline ad causare l’aumento delle sofferenze della popolazione per raggiungere i loro fini di destabilizzazione di questi paesi.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk028eBI1Jh8uPhHrK5M7vJ67Mys0BQ%3A1585429646388&ei=jrx_XqagF4WCi-gP8Zuy2AU&q=Klaus+Ernst+critics+US.+Sanctions+covid-19+Iran+Venezuela….

Fonti: MBS News – Hispan tv

Traduzione e sintesi: Luciano Lago