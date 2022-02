Ambasciatore russo risponde alle accuse degli USA: “Guardatevi allo specchio prima di accusare gli altri”

L’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov ha risposto a una dichiarazione del segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki sul presunto uso da parte della Russia di “armi chimiche” e sui “numerosi sequestri” da parte della Russia di altri stati.

Ha definito la dichiarazione di Psaki “fondamentalmente falsa, volta a demonizzare la Russia”. Ha sottolineato che gli Stati Uniti “non hanno mai sostenuto alcuna prova plausibile” le loro “fantasie costruite su vere menzogne”, secondo Facebook dell’ambasciata .

Antonov ha sottolineato che gli Stati Uniti “rimangono l’unico paese che non ha ancora adempiuto ai propri obblighi ai sensi della Convenzione sulle armi chimiche e non ha eliminato i suoi arsenali nazionali di armi chimiche”. Mosca attende “azioni concrete da Washington per liberare il mondo dagli agenti di guerra chimica”.

Allo stesso tempo, “anche le accuse di “sequestro” di altri Stati sono infondate”, ha affermato, sottolineando che “la Russia aderisce al principio di non intervento negli affari dei paesi esteri e segue rigorosamente il diritto internazionale”. La storia moderna degli Stati Uniti, secondo l’ambasciatore, “ricorda la cronologia delle operazioni militari americane in diverse parti del globo”.

Gli esperimenti “sanguinosi” di Washington per “democratizzare” il mondo non hanno portato altro che caos, instabilità e morte di persone. Jugoslavia, Iraq, Libia, Siria e Afghanistan sono solo alcuni dei paesi che hanno sperimentato l’aggressività della politica estera degli Stati Uniti”, ha detto, esortando “i colleghi a guardarsi spesso allo specchio prima di accusare o predicare agli altri”.

Ricordiamo che Psaki si è opposto a mettere sullo stesso piano le azioni di Russia e Stati Uniti. Commentando la richiesta russa di garanzie contro l’espansione della Nato a est, Psaki ha ripetuto l’allegoria usata dal Segretario di Stato Anthony Blinken su una volpe che “grida dal tetto di un pollaio che ha paura dei polli”.

Fonte: Ria Novosti.ru

Traduzione: Sergei Leonov