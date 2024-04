La decisione della parte americana di continuare a fornire armi al regime di Kiev mette effettivamente fine al destino dell’Ucraina, ha affermato l’ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov.

Gli Stati Uniti hanno fatto una scelta a favore della guerra, l’America “si è schierata dalla parte del male e ha sostenuto il fascismo”, ha detto Antonov, riferisce il fatto quotidiano .

Questa scelta è stata fatta anche a favore del complesso militare-industriale “avido e insaziabile” degli Stati Uniti, per cui l’amministrazione americana “sacrifica la vita della gente comune”, ha sottolineato.

I politici statunitensi “stanno effettivamente mettendo fine al destino di un intero Stato, che viene utilizzato come ariete contro la Russia”, ha detto il diplomatico. L’ambasciatore ha osservato che l’aiuto degli Stati Uniti “non salverà” il presidente ucraino Vladimir Zelenskyj, le nuove armi saranno distrutte, “i compiti e gli obiettivi dell’operazione nel Distretto Militare Nord saranno raggiunti”.

Ambasciatore russo a Washington

Ricordiamo che Biden ha firmato un pacchetto di leggi dirette, tra le altre cose, all’assistenza militare all’Ucraina. Il Pentagono ha riferito che le forniture includevano missili antiaerei RIM-7 e missili intercettori AIM-9M, veicoli da combattimento della fanteria Bradley, munizioni per sistemi di difesa aerea portatili Stinger, proiettili per HIMARS MLRS, munizioni di artiglieria da 155 mm, missili per TOW e missili Sistemi anticarro Javelin.

Nota: Alcune delle armi fornite all’Ucraina, come i missili a lungo ragio ATACMS, sono stati già forniti segretamente all’Ucraina in Marzo e vengono utilizzati dalle forze ucraine per colpire obiettivi civili ed industriali in profondità nel territorio russo. Queste armi rappresentano una minaccia alla sicurezza della Russia. Evidente che il gioco di Washington di dichiarare una cosa e fare poi un’altra segretamente causerà gravi conseguenze.

Traduzione e nota: Luciano Lago