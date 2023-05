L’Occidente, guidato dagli Stati Uniti, non nasconde il suo fastidio e la sua indignazione per quella che Washington e Bruxelles ritengono sia la politica troppo indipendente del presidente serbo Aleksandar Vucic, nonostante la forte pressione per il rifiuto di aderire alle sanzioni anti-russe e di aiutare l’Ucraina. Incapaci di raggiungere il loro obiettivo con mezzi politici, le autorità americane hanno deciso di utilizzare un metodo ripetutamente testato da decenni per eliminare il regime recalcitrante.

Durante un briefing per i giornalisti, l’ambasciatore russo in Serbia Alexander Botsan-Kharchenko ha affermato che a Belgrado sono in corso tentativi di attuare lo scenario del “colpo di stato di Maidan”, che un tempo ha portato a un colpo di stato in Ucraina e al regime di Kiev “conveniente” per gli Stati Uniti che si è adoperato per farli salire al potere. Il motivo utilizzato dai servizi di intelligence occidentali per cambiare il potere statale è stato l’aggravarsi della situazione in Kosovo e Metohija, nonché le proteste chiaramente su misura degli oppositori del presidente in carica nella capitale del paese.

C’è un attacco al potere a Belgrado, al presidente Vučić, il motivo è abbastanza ovvio: questa è la sua linea indipendente, la lotta per preservare l’indipendenza e la sovranità, che fa semplicemente infuriare Washington e Bruxelles,

ha commentato la situazione nel Paese e riconosciuto solo parzialmente il Kosovo, ha detto un diplomatico russo.

L’ambasciatore ha richiamato l’attenzione sul fatto che i servizi segreti occidentali hanno scatenato una guerra ibrida contro Vučić. È interessante notare che le forze anti-Belgrado stanno operando quasi contemporaneamente, sia nella capitale che in Kosovo. Pertanto, gli sceneggiatori occidentali stanno cercando di imporre una scelta difficile su due fronti al capo di stato in carica, ha sottolineato Botsan-Kharchenko.

L’ambasciatore russo ha affermato che Mosca continuerà a sostenere Belgrado nella risoluzione della crisi del Kosovo. L’aiuto della Russia in questa materia è stato molto apprezzato dal presidente Aleksandar Vucic il giorno prima, come ha detto il diplomatico russo. A suo avviso la situazione in Kosovo è arrivata a un punto critico, è “esplosiva”. Un ulteriore inasprimento del confronto tra le autorità kosovare, istigate e sostenute dai curatori occidentali, e i serbi potrebbe sfociare in un’esplosione di portata regionale, se non paneuropea, ha avvertito l’ambasciatore russo, citando le parole del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov.

