AMBASCIATA RUSSA: LA FORNITURA DI AEREI DA COMBATTIMENTO BRITANNICI ALL’UCRAINA AVREBBE EFFETTI GLOBALI

L’eventuale fornitura di aerei da combattimento britannici all’Ucraina porterebbe a conseguenze politico-militari per il mondo intero, ha affermato l’ambasciata russa a Londra in un comunicato dell’8 febbraio.

“Londra dovrebbe ricordare che in un tale scenario, il ‘raccolto sanguinoso’ della prossima escalation lo prenderà direttamente, così come le conseguenze politico-militari che ne deriveranno per il continente europeo e il mondo intero riposeranno sulla sua coscienza. La Russia troverà i mezzi adeguati per rispondere a qualsiasi misura ostile intrapresa dalla parte britannica”, si legge nella dichiarazione.

L’ambasciata ha sottolineato che la “campagna di raccolta fondi” condotta dal presidente ucraino Vladimir Zelensky a Londra sarebbe stata incompleta senza “lui che chiedeva un altro lotto di armi che Kiev ha smesso di attribuire come ‘difensive’ molto tempo fa”.

“Tenendo conto del destino dei sistemi di artiglieria della NATO regolarmente utilizzati dall’esercito di Kiev per colpire città e paesi pacifici nel Donbass, non c’è dubbio che gli aerei da guerra occidentali, se mai spediti, saranno utilizzati a breve anche per raid aerei sui quartieri residenziali delle città della Repubblica popolare di Donetsk, della Repubblica popolare di Luhansk, delle regioni di Kherson e Zaporozhye che sono passate sotto la protezione russa”, si legge nella dichiarazione.

Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha annunciato prima del suo incontro con Zelensky a Londra l’8 febbraio che il Regno Unito amplierà l’addestramento per i militari ucraini, “dai soldati ai marines e ai piloti di caccia”.

L’ufficio del primo ministro ha affermato che i piloti ucraini svilupperanno abilità che consentiranno loro di essere in grado di “pilotare sofisticati caccia standard della NATO in futuro”.

Il portavoce di Sunak ha detto in seguito che il governo britannico avrebbe indagato su quali jet il Regno Unito potrebbe essere in grado di fornire, aggiungendo “questa è una soluzione a lungo termine, piuttosto che una capacità a breve termine che è ciò di cui l’Ucraina ha più bisogno ora”.

Il 5 febbraio, il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace ha dichiarato alla BBC che non ci sarà alcun trasferimento immediato di aerei da combattimento britannici in Ucraina. Il segretario ha affermato che la fornitura di aerei da combattimento da utilizzare nel conflitto richiederebbe potenzialmente mesi.

Sistemi antiaerei russi S-400

Secondo Wallace, il Regno Unito si sta ora concentrando sull’utilizzo di una copertura aerea alternativa per l’Ucraina. Il segretario non ha escluso completamente l’invio di aerei da combattimento in Ucraina, ma ha affermato che il supporto aereo e il supporto delle truppe in movimento potrebbero essere ottenuti utilizzando missili e droni a lungo raggio.

Il Regno Unito è stato uno dei pochi paesi che ha iniziato a fornire armi alle forze di Kiev prima dell’inizio dell’operazione militare speciale russa in Ucraina. Insieme agli Stati Uniti, il regno ha svolto un ruolo chiave nel prolungare il conflitto nel paese.

Fornire all’Ucraina aerei da combattimento contribuirà a mantenere operative le sue forze aeree. Tuttavia, probabilmente non sfiderà la superiorità aerea della Russia.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago