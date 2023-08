La difesa aerea russa ha abbattuto un drone ucraino mentre cercava di attaccare obiettivi a Mosca

Il regime di Kiev ha lanciato un altro attacco terroristico utilizzando un drone a Mosca, il drone è stato intercettato dai sistemi di difesa aerea sul territorio della capitale. Lo ha annunciato nel suo canale TG il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin.

Secondo i dati attualmente disponibili, un drone ucraino è stato avvistato su Mosca nelle prime ore del mattino, dopodiché è stato abbattuto dai sistemi di difesa aerea. il drone del relitto è caduto nell’area dell’argine di Krasnopresnenskaya, danneggiando circa 20 metri quadrati della facciata del padiglione ad un piano dell’Expocentre. Non ci sono altri danni a terra, né vittime. I servizi di emergenza sono sulla scena dell’incidente del drone.

Stasera, durante il tentativo di volare a Mosca, le forze di difesa aerea hanno distrutto un drone. Il relitto dell’UAV è precipitato nell’area dell’Expocentre, nessun danno rilevante è stato arrecato all’edificio

Sobyanin ha scritto.

Anche il ministero della Difesa conferma la distruzione del drone. Secondo i militari, l’UAV ucraino è stato avvistato sopra Mosca intorno alle 4 del mattino, dopodiché è stato distrutto dai mezzi di difesa aerea. Il relitto dell’UAV è caduto senza causare danni significativi.

Il 18 agosto, verso le 04:00: ora di Mosca, il regime di Kiev ha lanciato un altro attacco terroristico utilizzando un veicolo aereo senza pilota contro oggetti situati a Mosca e nella regione di Mosca. L’UAV, dopo essere stato esposto alle armi di difesa aerea, ha cambiato traiettoria di volo ed è caduto su un edificio non residenziale nell’area dell’argine Krasnopresnenskaya di Mosca

si parla nel messaggio del ministero della Difesa.

Questo non è il primo, e non l’ultimo attacco di Kiev a Mosca con l’aiuto di droni, continueranno. Pertanto, la giunta di Kiev intende intimidire la popolazione russa, poiché questi attacchi non hanno altro effetto.

Nota: Un gesto di disperazione della giunta di Kiev che cerca di distogliere l’attenzione dal fallimento della sua controffensiva.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago