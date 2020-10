Altro fiasco della diplomazia USA: in Asia nessuno prende sul serio il progetto di Washington per una NATO Asiatica contro la Cina

da Redazione

di Jason Ditz

Sembra che i sogni di Washington per una nuova “NATO asiatica” possano essere stati proprio questo: una fantasia colorata.

Una riunione a Tokyo del denominato “Quadrilateral Security Dialogue”, o “Quad” – Stati Uniti, India, Giappone e Australia – si è conclusa senza un comunicato congiunto o senza menzione di una precedente proposta di Washington che potrebbe essere il momento di espandere il loro gruppo in un’alleanza di sicurezza più formale simile alla NATO .

Questo è un duro colpo per l’amministrazione Trump, che sta cercando di rafforzare il suo sostegno a quella che vede come una guerra fredda in crescita contro la Cina.

Gli Stati Uniti, ovviamente, hanno lavorato duramente per diffamare Pechino, cercando di trasformare le questioni commerciali e le controversie marittime nel Mar Cinese Meridionale come prova che la nazione cinese sia un aggressore globale che richiede una risposta altrettanto globale. Ma il tentativo dell’amministrazione di formalizzare questa risposta potrebbe essere fuorviante, come alcuni hanno suggerito . Forse sanno cosa Washington non ottiene: il mondo non è abbastanza grande per avere due NATO.

Il 2020 non è il 1949

La NATO è stata istituita nel 1949 con 12 membri fondatori in reazione non solo all’espansione sovietica, ma anche a un bisogno percepito di sicurezza collettiva nell’Europa devastata dalla guerra e una barriera contro una rinascita del nazionalismo militarista nel continente. Ben presto acquisì una struttura di comando permanente (ora a Bruxelles) e un segretariato.

Per decenni la Guerra Fredda ha guidato la NATO e alimentato molteplici corse agli armamenti con i sovietici. Nel 1991, la cortina di ferro era crollata, ma la NATO si è ridefinita e ha continuato a crescere verso est, acquisendo le ex repubbliche sovietiche in quanto coinvolta nello scioglimento della Jugoslavia (1995), del Kosovo (1999) e della guerra post 11 settembre in Afghanistan. Quasi 30 anni dopo – e ora con 30 membri – la NATO non mostra alcun segno di aver trovato un end-game, minacciando solo un’ulteriore espansione più vicino alla Russia, che, rispondendo alla traiettoria, reagisce costruendo il proprio esercito nelle regioni di confine.

In retrospettiva, forse la NATO avrebbe dovuto sciogliersi dopo che la sua missione di contrastare l’Unione Sovietica aveva cessato di esistere, ma invece si è spostata a essere un garante della democrazia, che ironicamente ha mantenuto in vita la Russia come un nemico, e gli Stati Uniti al comando e combattendo le guerre voleva combattere.

Avviare una seconda NATO mirata alla Cina sarebbe un pericoloso tentativo di ricreare questa architettura nell’interesse degli Stati Uniti, ma ha ancora meno senso. La Cina è stata un partner commerciale vitale per ciascuno dei paesi coinvolti e, a parte le controversie regionali, non ha mostrato il tipo di impulsi espansionistici del vecchio impero sovietico.

Il costo

Il finanziamento militare della Cina – sebbene ancora sminuito dagli Stati Uniti – è molto più pesante della Russia, e competere con i cinesi a livello regionale creando un nuovo comando di sicurezza sarebbe una spesa enorme che semplicemente non è nel bilancio degli Stati Uniti. E ammettiamolo, se questa proposta si rivelasse un’altra impresa aperta come la NATO, sarebbe un elemento permanente del bilancio degli Stati Uniti. Più debito in un deficit federale già in aumento.

E a chi giova? Al Segretario di Stato Mike Pompeo piace parlare del mondo intero che si unisce contro la Cina , ma realisticamente questo non succederà mai. In realtà non è chiaro come si sentano gli altri paesi coinvolti in questa potenziale “NATO asiatica”, anche se il loro fallimento nel sollevare la questione anche nella riunione di Tokyo della scorsa settimana potrebbe offrire un’indicazione. Il vice segretario di Stato Stephen Biegun ha sollevato la questione per la prima volta un mese fa.

Forse gli Stati Uniti immaginano questo come un modo per condividere i costi per mantenere una notevole forza militare alla frontiera della Cina. Ma gli sforzi degli Stati Uniti per presentare i russi come una minaccia non solo hanno avuto un impatto minimo nel convincere le nazioni della NATO ad aumentare la loro quota, ma hanno convinto i legislatori americani a gettare più soldi al Pentagono per fare la differenza. Anche allora, la forza di frontiera della NATO ha causato più escalation di quanto probabilmente ha risolto.

In effetti, i principali critici della NATO spesso indicano che le altre nazioni non stanno pagando la loro quota (solo Grecia, Regno Unito, Estonia e Polonia hanno raggiunto il contributo concordato del 2% del PIL ) e senza grandi modifiche ai diritti e alle responsabilità dei membri, ci sono poche ragioni per pensare che una seconda NATO non provocherebbe lo stesso problema.

L’impegno commerciale e diplomatico come approccio alternativo alla Cina potrebbe non essere una panacea per ogni politico. Chiaramente c’è qualche vantaggio politico nel parlare di guerre commerciali e protezionismo economico. Ma un impegno prolungato evita per lo meno gli infiniti costi militari a livello macro, e i potenziali costi disastrosi di una guerra con un’altra grande potenza economica e militare.

Navi cinesi in missione

Chiaramente le potenze regionali stanno pensando due volte a un simile salto. Alcuni in Giappone vedono un’opportunità per rompere con le ambizioni di rimilitarizzazione del primo ministro uscente Shinzo Abe e accettano le crescenti aperture diplomatiche della Cina , sebbene vi sia un crescente sostegno per riportare a casa gran parte della loro produzione. Un nuovo mandato “NATO” li rigetterebbe di nuovo nel conflitto diretto quando le tensioni sono già alte.

Ci sono anche decisioni difficili da prendere in Australia, per la quale la Cina è il loro principale partner commerciale e il mercato più affidabile per le loro risorse naturali. La Cina ha criticato i dazi sull’Australia dopo aver chiesto un’inchiesta sul ruolo della Cina nell’epidemia di COVID all’inizio di quest’anno.

E mentre le recenti scaramucce di confine dell’India possono far sembrare che tragga vantaggio da un ombrello di sicurezza formalizzato, l’India potrebbe anche avere più da perdere. Pensa ai problemi di sicurezza tra le nazioni di confine durante la guerra fredda sovietica. La linea di controllo effettivo dell’India può essere un confine teso così com’è, ma come confine di sicurezza collettiva sulla Cina, diventa improvvisamente il punto critico in prima linea per una potenziale guerra a livello regionale tra le maggiori potenze armate nucleari.

Dovendo già lottare con le tensioni con Pakistan e Cina, la creazione di una nuova alleanza significherebbe che l’India si sta dipingendo un occhio di bue mentre alla Cina viene detto che è in corso una sfida militare contro di essa. In effetti, il ministero degli Esteri indiano ha già espresso la sua reticenza alla proposta di Biegun .

Può essere tutt’altro che banale per il Quad immaginarsi in grado di militarizzare la Cina nella regione del Pacifico, ma così facendo manda tutte le nazioni su una strada indesiderabile, mentre scoraggia la Cina da un impegno pacifico. Sembra che il resto del Quad sia diventato molto più saggio prima degli Stati Uniti.

Fonte: Responsible Statecraft

Traduzione: Luciano Lago