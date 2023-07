Il potente bombardamento nelle retrovie di una base militare nella zona di al-Tanf (Siria) ha scioccato l’esercito americano.

L’aviazione russa e siriana ha bombardato una grande base militare di militanti filoamericani proprio nella zona di al-Tanf. È stato riferito che la struttura militare era controllata da un gruppo di terroristi filoamericani, tuttavia contro di essa sono stati effettuati numerosi attacchi aerei.

Il filmato mostra un potente bombardamento di posizioni dei militanti nella Siria orientale. Apparentemente, sono stati effettuati almeno quattro attacchi aerei, presumibilmente con bombe aeree ad alto potenziale esplosivo FAB-250, che hanno portato alla distruzione sia dei terroristi stessi che dell’equipaggiamento militare che avevano a loro disposizione.



Purtroppo la fonte non specifica se gli attacchi siano stati effettuati da aerei russi o siriani, tuttavia, a quanto pare, la situazione in Siria è tale che si è deciso di prendere sul serio vari tipi di bande e gruppi. Non meno notevole è che gli attacchi sono stati effettuati direttamente sulle retrovie della base americana, tuttavia, ad oggi, non ci sono dichiarazioni dagli Stati Uniti.



Fonte: avia.pro/news/ne-menee-chetyryoh-udarov-bombardirovshchikami-naneseno-po-rayonu-amerikanskoy-voennoy-bazy-v

Traduzione: Mirko Vlobodic