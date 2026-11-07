Almeno cinque morti e diversi feriti in un attacco a colpi d’arma da fuoco nel centro di Cracovia.

MADRID (EP). Almeno cinque persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite a causa di colpi d’arma da fuoco sparati indiscriminatamente da un individuo a bordo di un’auto nel centro della città polacca di Cracovia.

“Cinque persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell’incidente avvenuto nella piazza del mercato principale. L’aggressore è stato colpito da colpi d’arma da fuoco sparati dagli agenti di polizia e viene trasportato in ospedale. I servizi di emergenza sono sul posto”, ha spiegato la polizia in un comunicato.

Tutto è iniziato intorno alle 15:00, quando un uomo è arrivato in auto nella piazza del mercato e ha aperto il fuoco indiscriminatamente. “L’autore del reato è stato arrestato. Ci sono feriti, tra cui alcuni agenti di polizia”, ​​ha dichiarato inizialmente la polizia.

Il Comune di Cracovia ha esortato la popolazione a “non avvicinarsi alla zona in cui sono al lavoro la polizia e i servizi di emergenza”.

Il ministro dell’Interno Waldemar Zurek ha già condannato l'”enorme tragedia” di Piazza del Mercato. “Il mio cuore è vicino alle famiglie e ai cari delle vittime di questa tragedia inimmaginabile”, ha dichiarato.

Zurek ha confermato che l’autore del reato è ferito e in stato di fermo. “La procura, la polizia e tutti i servizi competenti sono sul posto per raccogliere prove e indagare sulle circostanze dell’attacco. Lo Stato sta operando. Chiediamo calma e di non ostacolare il lavoro dei servizi di emergenza. Il responsabile di questo crimine sarà assicurato alla giustizia”, ​​ha aggiunto.

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha scritto sui social media di essere a conoscenza della situazione a seguito della “tragica sparatoria”. “La polizia sta indagando sugli antefatti e su tutte le circostanze dell’attacco”, ha spiegato.

Fonte: Valencia Plaza

Traduzione: Luciano Lago