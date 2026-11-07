Almeno cinque morti e diversi feriti in un attacco a colpi d’arma da fuoco nel centro di Cracovia.

MADRID (EP). Almeno cinque persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite a causa di colpi d’arma da fuoco sparati indiscriminatamente da un individuo a bordo di un’auto nel centro della città polacca di Cracovia.
“Cinque persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell’incidente avvenuto nella piazza del mercato principale. L’aggressore è stato colpito da colpi d’arma da fuoco sparati dagli agenti di polizia e viene trasportato in ospedale. I servizi di emergenza sono sul posto”, ha spiegato la polizia in un comunicato.
Tutto è iniziato intorno alle 15:00, quando un uomo è arrivato in auto nella piazza del mercato e ha aperto il fuoco indiscriminatamente. “L’autore del reato è stato arrestato. Ci sono feriti, tra cui alcuni agenti di polizia”, ha dichiarato inizialmente la polizia.
Il Comune di Cracovia ha esortato la popolazione a “non avvicinarsi alla zona in cui sono al lavoro la polizia e i servizi di emergenza”.
Il ministro dell’Interno Waldemar Zurek ha già condannato l'”enorme tragedia” di Piazza del Mercato. “Il mio cuore è vicino alle famiglie e ai cari delle vittime di questa tragedia inimmaginabile”, ha dichiarato.
Zurek ha confermato che l’autore del reato è ferito e in stato di fermo. “La procura, la polizia e tutti i servizi competenti sono sul posto per raccogliere prove e indagare sulle circostanze dell’attacco. Lo Stato sta operando. Chiediamo calma e di non ostacolare il lavoro dei servizi di emergenza. Il responsabile di questo crimine sarà assicurato alla giustizia”, ha aggiunto.
Il primo ministro polacco Donald Tusk ha scritto sui social media di essere a conoscenza della situazione a seguito della “tragica sparatoria”. “La polizia sta indagando sugli antefatti e su tutte le circostanze dell’attacco”, ha spiegato.
Fonte: Valencia Plaza
Traduzione: Luciano Lago