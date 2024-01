Almeno 18 morti e 13 feriti è il risultato dell’attacco che le forze armate ucraine hanno lanciato questa domenica contro un mercato nel distretto di Kirov, nella città russa di Donetsk, ha riferito il sindaco della città, Alexei Kulemzin, aggiungendo che le informazioni continuano in aggiornamento.

Secondo il Centro comune per il controllo e il coordinamento del cessate il fuoco e la stabilizzazione della linea di controllo tra le parti, in detta zona sono stati sparati tre proiettili calibro 155 millimetri .

“I servizi di emergenza stanno lavorando sul posto, le informazioni sui morti e sui feriti continuano ad essere ricevute e chiarite e si stanno cercando frammenti di armi”, ha aggiunto Pushilin.

L’attacco è stato sferrato alle 10:20 del mattino (ora locale), ora in cui molte persone di solito si recano al mercato per fare la spesa, ha detto Marina Akhmedova, membro del Consiglio per i diritti umani della presidenza russa.

“Oggi i neonazisti ucraini hanno cinicamente bombardato un luogo molto frequentato della città, dove un gran numero di persone pacifiche si recano per un giorno di riposo”, ha detto il sindaco sul suo account Telegram. ” Per celare i loro fallimenti sul fronte hanno deciso di prendersi una spregevole vendetta sugli indifesi abitanti di Donetsk “, ha detto.

Inoltre, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 43 attacchi armati contro la Repubblica popolare di Donetsk . In quegli attacchi un civile è stato ucciso e nove persone sono rimaste ferite.

❗️Al menos 12 muertos y varios heridos tras un ataque ucraniano contra un mercado en Donetsk



Las Fuerzas Armadas de Ucrania han lanzado un ataque contra un mercado ubicado en el distrito de Kírov, en la ciudad rusa de Donetsk, comunicó el alcalde de la urbe, Alexéi Kulemzin. pic.twitter.com/qu7OwoMDZl — Sepa Más (@Sepa_mass) January 21, 2024

Secondo quanto riferito, le forze di Kiev hanno sparato un totale di 161 proiettili di vario tipo. Allo stesso modo, sono stati danneggiati 44 edifici residenziali e 21 strutture di infrastrutture sociali.

Allo stesso modo, Kulemzin ha riferito che un drone ucraino ha lanciato una bomba contro una squadra di riparazione nel distretto di Kuibyshev, che stava riparando un guasto nelle reti di riscaldamento. Di conseguenza, un operaio è rimasto ferito e un escavatore ha preso fuoco.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago