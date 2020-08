Allerta sul pericolo di intervento degli Stati Uniti e (Israele) in Libano

L’attuale fermento in Libano, terminato con le dimissioni del governo Hassan Diab – a causa dell’esplosione del porto di Beirut – potrebbe eventualmente portare alla scomparsa dell’élite al potere corrotta del cosiddetto Paese dei Cedri e all’Accordo di Taif, che ha stabilito il sistema di distribuzione settaria del potere.

L’intervento in Libano è realizzato da forze esterne, in particolare dagli Stati Uniti e (Israele), e dai loro alleati nella regione, , come ha ammonito, Abdel Bari Atwan, caporedattore del quotidiano arabo Rai al-Youm , in un articolo di opinione .

Il loro obiettivo, ha detto, è riprodurre in Libano lo scenario che hanno scritto per la Siria dieci anni fa. ” Questo ha fallito in Siria e sarebbe condannato alla stessa sorte in Libano, se imparassimo da quella prova”.

Lo scenario siriano aveva, e continua ad avere, lo scopo di rovesciare il governo di Damasco, mentre nelcaso libanese si cerca di distruggere Hezbollah, cioè “per disarmare il movimento di resistenza che ha liberato il Libano meridionale dall’occupazione israeliana”, ha avvertito Atwan.

In Siria il piano era iniziato con manifestazioni rabbiose a Deraa e lo stesso accadrà in Libano. Le manifestazioni e le proteste che abbiamo visto a Beirut (che presto si diffonderanno a Tripoli) e l’incendio di immagini del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah sono rivelatrici a questo proposito.

“Vogliono la testa di Nasrallah e hanno cinicamente aggiunto altri politici libanesi per dare l’impressione che stiano cercando di decapitare l’intera élite al potere”, ha avvertito il funzionario di Rai al-Youm .

Invariabilmente questi tipi di proteste iniziano pacificamente ed esprimono legittime richieste di cambiamento democratico, riforma politica e giustizia sociale, afferma il materiale giornalistico.

Ma ultimamente molte di queste manifestazioni sono state infiltrate da apparati di intelligence occidentali e finiscono per produrre risultati completamente opposti agli interessi della gente. Quanto avvenuto in Siria, in Libia e Iraq ci forniscono esempi di questo tipo, ha osservato.

Atwan ha commentato che l’attuale fermento in Libano, terminato con le dimissioni del governo di Hassan Diab – a causa dell’esplosione del porto di Beirut – potrebbe alla fine portare alla scomparsa dell’élite al potere corrotta del cosiddetto paese dei cedri e all’accordo di Taif. , quella che ha stabilito il sistema di distribuzione settaria del potere ma, assieme a questo risultato, si vuole installare a Beirut un governo subordinato agli interessi di USA, Arabia Saudita e Israele.

Il popolo libanese vuole un’autentica riforma democratica senza danneggiare lo Stato, ma purtroppo non è questa la chiave del processo decisionale su questa grave questione, ha detto.

Riferendosi al governo Diab, ha affermato che “era come un bambino indifeso dal giorno in cui è nato”, perché “non gli è mai stato permesso di governare” e in quel senso “è stato molestato perché ha proposto la via più breve per uscire dalla crisi: elezioni anticipate (entro due mesi ), per dare alle persone l’opportunità di prendere l’iniziativa. “

Il direttore del quotidiano arabo ha aggiunto che queste elezioni avrebbero potuto espellere gran parte dell’élite corrotta. Ecco perché i ministri – ha sottolineato – hanno iniziato a dimettersi sotto la pressione di chi detiene il potere reale.

Il governo Diab è fuori dai giochi. Il prossimo a cadere sarà il presidente Michel Aoun e poi verrà il presidente del Parlamento, ha avvertito.

L’obiettivo è creare un vuoto costituzionale che apra le porte all’intervento straniero e alla guerra civile. Questa la vera “alternativa” che è in lavorazione da mesi, se non anni, e molti libanesi giustamente temono che un futuro sanguinoso si possa profilare nel paese, ha detto Atwan.

Politici e partiti libanesi che sono tentati di accettare i piani degli Stati Uniti, (Israele) e della Francia farebbero bene a essere cauti. “Dovrebbero fare una pausa e considerare le esperienze di Siria, Libia e Iraq, prima di accettare un simile inferno”, ha aggiunto.

Le conseguenze delle guerre civili persistono a lungo. L’impatto del conflitto di 15 anni in Libano può ancora essere sentito. Alcuni ancora non riconoscono che Hezbollah è parte integrante del tessuto sociale del paese, ha concluso.

