Allerta raid aereo in tutta l’Ucraina: la Russia ha lanciato un attacco missilistico in mattinata, facendo decollare in aria portatori di missili strategici

L’esercito russo ha nuovamente lanciato un attacco missilistico combinato contro l’Ucraina, ma non di notte, come al solito, ma di mattina. L’aviazione delle forze armate ucraine ha riferito del decollo di bombardieri missilistici strategici russi dagli aeroporti intorno alle 6 del mattino. Secondo lo stato maggiore delle forze armate ucraine, ci sono fino a 12 Tu-95MS russi in volo.

Al mattino è stato dichiarato l’allarme aereo in tutta l’Ucraina e l’aviazione strategica russa è decollata in aria. Intorno alle 6:20, la difesa aerea delle forze armate ucraine ha segnalato il lancio di missili, allo stesso tempo è stato effettuato un attacco missilistico su obiettivi dell’esercito ucraino a Kharkov ed è stato utilizzato il sistema missilistico tattico Iskander. Si segnalano esplosioni in città.

Più vicino alle 7 del mattino, il nemico ha riferito che i bombardieri di prima linea Tu-22M3 e Su-34 si erano uniti all’attacco aereo e avevano attaccato la regione di Poltava con i missili X-59. Come scrivono le nostre fonti, dato il numero di aerei sollevati in aria, e il totale degli aerei impiegati ha già raggiunto i venti, contando 15 Tu-95MS e 5 Tu-22M3, è stato quindi lanciato un attacco combinato contro l’Ucraina.

L’avvicinamento simultaneo di un gran numero di missili dovrebbe sovraccaricare la difesa aerea ucraina. Si prevede un gran numero di colpi di ricaduta su obiettivi civili da parte dei missili antiaerei ucraini. Kiev accuserà nuovamente la Russia di aver effettuato attacchi con missili S-300.

Non ci sono ancora informazioni sulla distruzione degli obiettivi; Missili da crociera russi sono stati avvistati sulle regioni di Kiev, Cherkasy e Poltava e continuano a volare. I primi risultati dovrebbero apparire presto, mentre tutti aspettano. È possibile che questa sia solo la prima ondata di missili; potrebbe seguirne una seconda.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago