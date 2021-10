Alleanza Militare CHRUNK – Ciò che vale per l’uno vale anche per l’altro





di Kim Petersen.

I vertici militari dei tre Paesi si erano riuniti con i loro interpreti nella storica Città Proibita di Pechino. Il generale cinese Wei Fenghe ha ricevuto il vice maresciallo nordcoreano Kim Jong-gwan e il generale dell’esercito russo Valery Gerasimov. Le persone riunite erano di umore gioviale e stavano stappando lo champagne.

“ Combattere il fuoco con il fuoco. Non è quello che dicono? “Ha detto il vice maresciallo Kim.

Tutti alzarono di nuovo i calici.

Kim ha paragonato la neonata alleanza CHRUNK (Cina-Russia-Corea del Nord) alla collaborazione AUKUS, in cui gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno deciso di collaborare per fornire sottomarini nucleari all’Australia. Come parte del CHRUNK, la Corea del Nord riceverà sottomarini nucleari dalla Cina e dalla Russia.

“A Zio Sam non piacerà ” , aggiunge Kim con un sorrisetto.

” E cosa farà lo zio Sam?” Disse Gerasimov, che di solito ha una faccia scura.

” Cosa può fare lo zio Sam?” Disse il generale Wei dai capelli grigi. ” Niente “.

Kim e Gerasimov sorrisero al loro ospite cinese.

” Probabilmente ci si può aspettare un aumento delle navi della Marina degli Stati Uniti nel Mar Cinese Meridionale “, ha detto Gerasimov, agitando il braccio destro di lato. “ E probabilmente arriveranno con una flottiglia di sottomarini nucleari. Spero che sappiano navigare in mare ” , ha aggiunto, riferendosi alla recente collisione della USS Connecticut .

” Lasciateli venire ” , disse Wei. ” Ognuno di noi avrà i propri sottomarini nucleari ora “.

” Ma gli americani, e ovviamente gli inglesi e gli australiani – i barboncini degli americani – si lamenteranno del nostro contributo alla proliferazione nucleare ” , ha detto Kim.

” Beh, gli americani avrebbero dovuto pensarci prima di fornire sottomarini nucleari all’Australia e far incazzare Macron nel processo “, ha ribattuto Gerasimov.

” Il punto è che gli australiani non hanno armi nucleari e tu sì “, ha detto Wei, guardando Kim.

” Esatto, ma abbiamo una politica di non utilizzo, proprio come la Cina ” , ha ribattuto Kim.

Gerasimov si mise in posa, il braccio sinistro sul corpo, il gomito destro sulla mano sinistra e la mano destra piegata sotto il mento, come il “Pensatore” di Rodin.

” Non c’è più niente da punire con nessuno di noi, al punto in cui siamo ” , ridacchiò Gerasimov.

“ E questo ci aiuta a collaborare per superare le sanzioni. In ogni caso, noi coreani manterremo il nostro Juche ” , ha detto Kim.

*

A Washington l’atmosfera era decisamente diversa da quella di Pechino. Nello Studio Ovale, il presidente Joe Biden era furioso. ” Come osano? Grida, battendo il pugno sul tavolo.

La sua cerchia ristretta rimase in silenzio. Il vicepresidente Kamala Harris ha cambiato la posizione delle sue mani, una sopra l’altra sul retro del suo completo, proprio come ha fatto la fashionista Hillary Clinton. Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan annuì. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin è seduto, il volto severo. Il segretario di Stato Antony Blinken aggiunge: ” Dobbiamo fare qualcosa contro questi comunisti parvenu “.

Austin si voltò verso il suo collega e lo guardò solennemente. Pensò di informare il Segretario di Stato che la Russia non era più comunista, ma inghiottì la lingua. Poi parlò: “ Cosa proponete di fare? Li abbiamo sanzionati, abbiamo fatto del nostro meglio affinché i nostri alleati non facessero affari con loro, abbiamo fatto rinchiudere il loro direttore finanziario tecnologico fino alla procedura di estradizione. Abbiamo infranto il nostro impegno per il principio di una sola Cina e abbiamo inviato cannoniere per cercare di spaventarli. Dove ci ha portato tutto questo? “

L’aria nella stanza si fece pesante e tesa. A parte Biden, che ora sembrava appisolarsi, gli altri sapevano cosa aveva accennato il generale Austin in pensione: l’impensabile. La guerra. Una guerra con avversari armati di armi nucleari.

*

L’incontro CHRUNK di Pechino si è concluso con una nuova agenda che proponeva di discutere le flottiglie per la libertà di navigazione nello Stretto della Florida, il sostegno all’indipendenza portoricana e una possibile estensione di CHRUNK a Cuba e la sua fornitura di sottomarini nucleari.

fonte: https://www.greanvillepost.com

tradotto da Gerard Trousson