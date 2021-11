Alle soglie di un nuovo ordine in Europa: i risultati dell’incontro di Lavrov a Parigi

di Olivier Renault

A margine della Conferenza internazionale sulla Libia, il ministro per l’Europa e gli affari esteri, Jean-Yves Le Drian, e il ministro per le Forze armate, Florence Parly, hanno ricevuto a Parigi, il 12 novembre, i loro omologhi russi, i ministri, Sergey Lavrov e Sergueï Choïgou, nell’ambito del Consiglio di cooperazione sulle questioni di sicurezza, come ha indicato il ministero francese dell’Europa e degli Affari esteri. I diplomatici russi sono stati felicissimi del viaggio a Parigi .

Il formato per le consultazioni tra Russia e Francia è stato creato il 6 febbraio 1992 su iniziativa dei leader dei due paesi. Ha funzionato senza intoppi fino al 2014, quando Parigi ha bloccato i suoi lavori a causa della situazione in Ucraina.

I lavori del Consiglio sono ripresi nel 2019 dopo un incontro tra i leader di Russia e Francia, Vladimir Putin ed Emmanuel Macron, avvenuto a San Pietroburgo e presso la residenza estiva dei presidenti francesi, al forte di Brégançon .

I principali argomenti dei negoziati all’interno del Consiglio sono stati tradizionalmente le questioni di sicurezza internazionale e regionale, nonché la prevenzione di incidenti durante le attività militari. Sergey Lavrov ha spiegato ai giornalisti: “Apprezziamo la volontà del presidente francese Emmanuel Macron di trovare punti di contatto su questioni strategiche nella regione euro-atlantica e di sviluppare relazioni costruttive e reciprocamente vantaggiose con la Russia. In questo contesto abbiamo discusso della sicurezza globale, della situazione nella regione euro-atlantica, in Africa, in Medio Oriente e in Asia-Pacifico. Per tradizione, non abbiamo evitato elementi problematici e abbiamo citato aree in cui i nostri approcci possono essere divergenti, persino contraddittori”.

Il ministro russo ha dichiarato: “Abbiamo attirato l’attenzione sul fatto che la situazione nel mondo rimane piuttosto tesa. Questa situazione deriva, a nostro avviso, dalla volontà di diversi Stati occidentali, primi fra tutti i nostri colleghi americani, di mantenere e rafforzare artificialmente il loro dominio, di distruggere l’architettura basata sulle Nazioni Unite e formatasi dopo la seconda guerra mondiale, e di imporre all’opinione pubblica mondiale, alla comunità internazionale, un certo “ordine basato su regole” che contraddice direttamente il diritto internazionale”.

Sergey Lavrov ha anche menzionato “i tentativi di arginare lo sviluppo della Russia. L’Alleanza Atlantica e gli americani ne parlano apertamente “, e hanno notato” le azioni aggressive della NATO nei confronti della Russia “:” Ci sono stati molti esempi di ciò negli ultimi giorni, in particolare con il dispiegamento di forze aggiuntive. intorno al Mar Nero, inviando un numero insolito di navi da combattimento nella regione, o altre azioni piuttosto bellicose”.

Mentre Parigi conferma che non c’è alternativa alle misure di Minsk, va notato che, tuttavia, la loro interpretazione è sempre più diversa da quella della Russia. La Francia è sempre più incline a pensare che la Russia debba prima rispettare gli accordi di Minsk.

Il ministro russo ha rilevato “la volontà” degli “interlocutori [francesi] di rafforzare e confermare la politica dell’Unione Europea nei rapporti con la Russia, politica rimasta immutata da anni”, ma “l’elemento chiave di quest’ultima è che l’Ue sarà pronta a normalizzare le relazioni non appena la Russia attuerà gli accordi di Minsk”. La diplomazia russa “ha presentato esempi dell’assurdità di questa affermazione e ha citato le clausole degli accordi di Minsk sottolineando chiaramente la necessità della concertazione di un gran numero di elementi tra Kiev, Donetsk e Lugansk, in particolare lo status speciale”. organizzazione di elezioni nel proprio territorio, sanatoria, ecc.”.

Il ministero degli Esteri russo sottolinea che “abbiamo proposto di esaminare le modalità per uscire dallo stallo formatosi nei rapporti tra Russia e Unione Europea”, “ha ricordato che all’epoca abbiamo accolto con favore l’idea, avanzata dal presidente francese, Emmanuel Macron, di formare un’architettura di sicurezza europea con la Russia e non contro la Russia”. Inoltre, secondo Mosca “l’importante è trasformare queste parole in azioni pratiche”.

Sull’Ucraina, la Russia ha ribadito, “come i nostri colleghi francesi”, “l’assenza di un’alternativa agli accordi di Minsk”, ma ha sottolineato che l’interpretazione da parte francese diverge “perché” i nostri colleghi affermano sempre più che è la Russia che deve realizzarli”. Sergey Lavrov mette in guardia sul “carattere insensato e infondato di un simile approccio è flagrante per tutti coloro che hanno letto, anche in diagonale, il testo degli Accordi di Minsk approvato con una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite” perché “in conformità con questo documento, Kiev, Donetsk e Lugansk devono concordare su diverse questioni da cui dipende la risoluzione della crisi ucraina”.

Mosca ha analizzato i tempi dei suoi prossimi contatti politici ed ha espresso il reciproco interesse a continuare il lavoro del formato “2 + 2”.

Lavrov con Borrel, rapp.nte UE

Sergey Lavrov ha affermato che “vogliamo lavorare con l’UE” e che “la nostra determinazione e la nostra determinazione a stabilire relazioni costruttive con l’UE, che essa stessa ha distrutto, rimangono” anche se l’inerzia della minoranza russofoba impone la sua linea a tutti membri sensibili dell’UE.

Questo atteggiamento e la volontà di dettare alla Russia come vivere non sono stati visti dagli Stati Uniti.

Il presidente francese Emmanuel Macron non ha fatto tali rimostranze durante i suoi colloqui della scorsa settimana con il vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris e gli Stati Uniti o anche prima in un incontro a margine del vertice del G20 a Roma con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Eppure il presidente francese aveva un’ottima ragione per farlo. Mentre con il dossier AUKUS gli Stati Uniti hanno tradito la Francia, la diplomazia francese preferisce continuare nell’umiliazione servendo servilmente gli Stati Uniti e disprezzando la Russia che è però un vero alleato.

Fonte: Observateur Continental.fr

Traduzione: Gerard Trousson