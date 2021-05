Allarme in Bielorussia: rilevati oltre 30 voli sospetti della NATO vicino ai confini. Attivate le difese aeree





Si accendono le luci di allarme in Bielorussia e Russia per l’avvistamento ripetuto di decine di aerei da guerra della NATO vicino ai confini della Bielorussia e della Russia.

Questi avvistamenti anomali, assieme alla presenza di una massiccia concentrazione di truppe della NATO alla frontiera occidentale della Russia, si interpreta come un addestramento dell’aviazione della NATO per un prossimo attacco contro la Bielorussia

Si osserva che l’Occidente non ha riconosciuto il governo di Lukashenko a Minsk dopo le ultime elezioni. Non si può escludere che Washington cerchi di ottenere un rovesciamento e cambio di regime a Minsk utilizzando la pressione militare e rivolte interne promosse da agitatori pro occidentali.

Si segnala che questi voli di riconoscimento che stanno svolgendo i caccia della NATO potrebbero essere diretti al riconoscimento delle difese bielorusse nella zona, in vista di un possibile attacco.

Navi della NATO nel Mar Nero



Questo accade mentre nel Mar Nero sono entrate diverse unità navali della NATO e sembra che ci sia la volontà di forzare il blocco delle navi russe che hanno creato una zona di interdizione davanti alle coste della Crimea e del mar di Azov.

Il primo comandante della forza russa ha lanciato l’allarme ed è stato dato l’ordine di massima allerta, dopo che la Bielorussia ha registrato oltre 30 voli sospetti di caccia della NATO adiacenti al proprio spazio aereo.

La situazione è ulteriormente complicata con la notizia dell’avvistamento di un sottomarino atomico USA che si è avvicinato nella zona dell’Artico alle coste della Russia.

Nave NATO nell’Artico

Questo rientra nella minacce di intervento che Washington ha lanciato di una sua forza nell’Artico per contenere l’espansione della Russia che reclama la difesa della suia zona artica esclusiva dalle intromissioni occidentali della NATO.

Segue sviluppo notizie……

Fonti varie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago