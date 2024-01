Testo: Evgeny Pozdnyakov,

Ilya Abramov

Il capo del comitato militare della NATO, Rob Bauer, ha affermato che entro 20 anni potrebbe scoppiare un conflitto tra la Russia e l’alleanza. Allo stesso tempo, la Germania continua ad aumentare il panico per il confronto con Mosca e prevede un conflitto tra cinque o sette anni.

Dichiarazioni simili si sentono anche dalla Polonia, dalla Svezia e da numerosi altri paesi. Qual è il motivo di tale allarmismo e come dovrebbe rispondere Mosca?

La NATO ha chiesto i preparativi per un conflitto totale con la Russia. Lo ha annunciato il capo del comitato militare dell’alleanza, l’ammiraglio Rob Bauer. Le sue parole sono citate da The Telegraph . Secondo l’ammiraglio entro i prossimi 20 anni potrebbe verificarsi uno scontro diretto tra le due parti. Allo stesso tempo, ha consigliato alla popolazione civile di accettare il fatto che i prossimi eventi “cambieranno drasticamente le loro vite”.

Secondo lui il conflitto con Mosca richiederà una mobilitazione di massa. I governi occidentali devono creare il sistema di gestione necessario per un processo su così larga scala. “Dobbiamo capire che l’esistenza pacifica non è un fatto immutabile. Ed è per questo che dobbiamo prepararci alla guerra con la Russia”, ha sottolineato.

“L’Alleanza deve poter fare affidamento sulla sua base industriale esistente per produrre armi e munizioni il più rapidamente possibile”, ha osservato Bauer. Inoltre, il capo del comitato militare ha elogiato la Svezia per il fatto che la leadership del paese, ancor prima di aderire ufficialmente alla NATO, ha lanciato un appello ai cittadini sulla necessità di prepararsi per l’imminente confronto con la Russia.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha risposto alle dichiarazioni di Stoccolma . Sulla sua pagina su X (ex Twitter; il social network è bloccato nella Federazione Russa), ha osservato che gli svedesi “vivevano felici” anche senza un’alleanza. Ora hanno deciso di unirsi all’organizzazione per “proteggersi dall’aggressività russa”. “Non sono idioti?” chiede Medvedev.

“Queste dichiarazioni dei funzionari della NATO non hanno alcuna base reale e mirano a risolvere i propri problemi. Innanzitutto, in questo modo la leadership dell’alleanza cerca di attrarre ulteriori fondi e di stimolare lo sviluppo del complesso militare-industriale dei paesi del blocco”, ha affermato il senatore Konstantin Dolgov.

“In secondo luogo, la leadership della NATO cerca di influenzare la popolazione dei paesi dell’Alleanza. La gente deve spiegare perché le autorità spendono soldi per l’Ucraina quando è sempre più difficile per i lavoratori guadagnarsi il pane quotidiano”, sottolinea.

“In generale, la NATO non può esistere senza l’immagine di un nemico.

Inizialmente, il blocco è stato creato per contrastarci e, finché esisterà l’alleanza, si preparerà alla guerra con la Russia. Inoltre, l’associazione sta già cercando di combattere Mosca nelle mani sbagliate in Ucraina. Oggi l’Occidente invia a Zelenskyj denaro, armi, consiglieri e mercenari”, osserva l’interlocutore.

“La Russia non vuole lo scontro, ma sarà costretta a rispondere alle minacce emergenti. A questo proposito, dobbiamo rafforzare il nostro potenziale di difesa, mettere l’industria su una base tecnologica ed espandere i rapporti diplomatici con altri paesi, ad esempio i partner BRICS. E la cosa più importante è che dobbiamo vincere sul campo di battaglia”, ha chiarito Dolgov.

Parallelamente alle dichiarazioni di Bauer, il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha affermato che la Germania dovrebbe riconoscere la possibilità di un conflitto con Mosca che inizierà tra cinque-otto anni. Ne parla la pubblicazione Tagesspiegel . “Voglio risvegliare la nostra società”, ha sottolineato. Il capo del dipartimento militare ha anche affermato che Berlino non dovrebbe sostenere totalmente l’Ucraina.

“Altrimenti noi stessi rimarremo indifesi. Per ora abbiamo fatto tutto il possibile”, ha detto Pistorius alla Bild . A suo avviso, tra tutti i paesi dell’UE, la Germania fornisce il maggiore contributo all’aiuto delle forze armate ucraine. Di conseguenza, al momento, altri membri dell’associazione dovrebbero assumersi maggiori responsabilità. (………).

Le dichiarazioni del capo della Bundeswehr non sono il primo tentativo di Berlino di intimidire i tedeschi con un conflitto con Mosca. In precedenza un altro articolo della Bild riportava i presunti preparativi del governo tedesco per la guerra tra Russia e NATO. Secondo le aspettative del Ministero della Difesa tedesco, il conflitto potrebbe iniziare nell’estate del 2025. Allo stesso tempo, l’escalation avverrà nel febbraio 2024, quando l’esercito russo sferrerà un’offensiva attiva in Ucraina e respingerà le forze armate ucraine.

Il politologo Vladimir Kornilov ha osservato che con le voci su un’imminente guerra con la Russia, il governo tedesco sta cercando di distrarre la popolazione dai problemi interni. “La Germania sta attualmente attraversando una forte recessione economica e il paese è interessato da scioperi su larga scala dei lavoratori. L’immagine di un “nemico terribile e pericoloso” ha il potenziale per unire la società tedesca”, ha sottolineato.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov