Alla nostra portata’: Hezbollah trasmette filmati con droni di navi israeliane in un giacimento di gas conteso

Il movimento di resistenza libanese Hezbollah ha diffuso un video che mostra le navi israeliane che operano in un’area contesa del Mar Mediterraneo, avvertendo che tutte le piattaforme e gli obiettivi del regime di occupazione sono “alla portata” dei suoi missili.

La stazione televisiva satellitare in lingua araba al-Manar affiliata a Hezbollah domenica ha trasmesso il filmato del drone, che mostrava le navi israeliane nel campo di Karish al largo della costa libanese nel Mediterraneo orientale, insieme alle loro coordinate esatte.

Il video di un minuto inizia con le parole del segretario generale di Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah durante un recente discorso in cui ha avvertito che i missili di precisione del movimento di resistenza possono colpire qualsiasi obiettivo israeliano in mare o a terra.

Quindi mostra la piattaforma Arendal Spirit, lo stoccaggio e la produzione galleggiante Energean Power con sede nel Regno Unito e la nave di perforazione Stenna Icemax situata nei giacimenti di gas di Karish.

Il video si conclude con il filmato di un razzo con le parole “il bersaglio è nel raggio d’azione” in arabo ed ebraico.

Hezbollah: il volo di droni verso il giacimento di gas di Karish ha trasmesso un messaggio a Israele



L’Hezbollah libanese afferma che il suo recente volo di droni verso il conteso giacimento di gas di Karish aveva lo scopo di trasmettere un messaggio a Israele.

L’avvertimento è stato trasmesso poche ore prima che il consigliere senior degli Stati Uniti per la sicurezza energetica Amos Hochstein incontrasse i funzionari libanesi nella capitale Beirut per mediare i colloqui in corso tra Libano e Israele sulla loro disputa di lunga data sui confini marittimi.

Il regime di Tel Aviv afferma che il giacimento di gas di Karish ricade nella sua cosiddetta zona economica esclusiva mentre Beirut respinge l’affermazione.

La rotta marittima tra Libano e Israele si estende su un’area nel Mar Mediterraneo che si estende per circa 860 chilometri quadrati. Il blocco n. 9 è ricco di petrolio e gas. Israele fa molto affidamento sul gas e ha da tempo sviluppato una serie di giacimenti di gas offshore occupati nel Mar Mediterraneo.

Le due parti hanno tenuto diversi round di colloqui per delineare i loro confini marittimi e risolvere la disputa decennale, ma senza successo.

Il mese scorso, Nasrallah ha avvertito che “nessuno” sarebbe autorizzato ad operare nei giacimenti marittimi di petrolio e gas se al Libano fosse stato impedito di esercitare i suoi “diritti” di estrarre dalle aree al largo delle sue coste.

Sempre all’inizio di luglio, Hezbollah ha fatto volare tre droni disarmati verso Karish per avvertire Israele di non condurre alcuna operazione di estrazione prima di risolvere la disputa sul confine marittimo.

Fote: Press Tv.ir

Traduzione: Luciano Lago