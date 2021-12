Algeria e Palestina: lontano dagli occhi, vicino al cuore

In occasione della vittoria alla Coppa FIFA araba, la squadra algerina ha espresso il proprio sostegno incondizionato alla causa palestinese. Solidarietà legata a una storia sentita come lotta comune contro l’occupante.

Chi ha detto che la causa palestinese è stata abbandonata dagli arabi?

Mentre Marocco, Sudan, Emirati Arabi Uniti e Bahrain hanno normalizzato le relazioni con Israele lo scorso anno, la Palestina si è sentita tradita dai “paesi fratelli”. Ma l’Algeria non si è mossa di una virgola su questo tema. Nel bel mezzo della Coppa Araba FIFA organizzata in Qatar durante il mese di dicembre, la vittoriosa squadra nazionale algerina ha continuato a mostrare con orgoglio la bandiera palestinese con ciascuno dei suoi successi.

Nella finale contro la Tunisia del 18 dicembre, i Fennecs hanno vinto 2-0 Celebrando la vittoria allo stadio, giocatori e tifosi hanno sfilato con le kefiah (sciarpe a scacchi bianchi e neri), simbolo del nazionalismo palestinese. Inoltre, scene di giubilo si sono svolte anche a Gaza e in diverse città palestinesi.

L’allenatore algerino, Madjid Bougherra, ha inoltre dichiarato di aver dedicato questo titolo “al popolo palestinese e ai nostri connazionali a Gaza”. Questo posizionamento algerino non è affatto sorprendente. “C’è sempre stato questo sentimento di solidarietà”, ricorda al microfono di Sputnik Saad Khiari, romanziere e regista algerino.

Algeria, Palestina, stessa battaglia?

Infatti, lo scorso giugno, per manifestare il proprio sostegno al popolo palestinese e denunciare la guerra contro Gaza che aveva provocato 256 morti, la squadra algerina ha esposto uno striscione “Palestina libera” durante un’amichevole contro la Mauritania.

“C’è un fatto naturale in questo sentimento di solidarietà con la Palestina che possiamo trovare con altri Paesi arabi, musulmani, anche del Terzo mondo. Per quanto riguarda il popolo algerino, è qualcosa di radicato in loro “, continua Saad Khiari.

Tuttavia, la Palestina dista più di 3.000 chilometri dal territorio algerino. Questo attaccamento alla causa palestinese deriva soprattutto da un passato che ha molto in comune. “L’Algeria, per la sua storia recente con l’occupazione coloniale, è sempre solidale con i movimenti indipendentisti”, sottolinea lo specialista dell’Algeria. Si riferisce al tempo in cui il paese era una colonia francese. Poco dopo la guerra contro la Francia, Algeri fu soprannominata “la Mecca dei rivoluzionari”. Negli anni Sessanta, infatti, l’Algeria si è affermata come terra accogliente per i movimenti anticoloniali e rivoluzionari di tutto il mondo. Il paese ha dato il suo aiuto, la sua assistenza ai paesi che lottavano per la loro indipendenza contro le potenze coloniali dell’epoca. È il caso in particolare di “Angola, Mozambico,

L’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) di Yasser Arafat ha preso il Fronte di Liberazione Nazionale Algerino (FLN) come modello nella sua lotta contro l’occupazione israeliana.

Così, attraverso la causa palestinese, il popolo algerino “vede nei palestinesi il riflesso della propria lotta contro l’occupazione francese”, stima lo scrittore, “c’è qualcosa di sentimentale, culturale e quasi romantico”.

Così, nella retorica del potere algerino, Israele ha saccheggiato le proprietà della Palestina e dei palestinesi. Il sostegno è quindi totale. Algeri forniva armi e addestrava combattenti dell’OLP. Come tale, nel 1967, durante la Guerra dei Sei Giorni tra diversi paesi arabi e Israele, l’FLN inviò truppe in Egitto. Vista l’esplicita sconfitta del Cairo e di Damasco, i soldati algerini non hanno avuto il tempo di partecipare al conflitto. Houari Boumédiène, un ex presidente algerino, dichiarò nel 1974: “Siamo con la Palestina, che sia giusta o sbagliata. L’anno successivo, l’Algeria ha sponsorizzato e votato a favore della risoluzione 3379 delle Nazioni Unite che equiparava il sionismo al razzismo. Risoluzione revocata vent’anni dopo dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Giocatori della squadra algerina con bandiera Palestina

Algeri si sente minacciata dalla nuova alleanza tra Marocco e Israele

Da allora, l’Algeria ha continuato a stare al fianco del popolo palestinese denunciando gli abusi israeliani o condannando le politiche repressive dello Stato ebraico. Questo sostegno politico dura quindi dall’indipendenza dell’Algeria. Il 6 dicembre, infatti, durante un incontro tra il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune e il suo omologo palestinese, Mahmoud Abbas, in Algeria, Algeri ha ribadito l’intenzione di proporre una mediazione per la risoluzione della controversia interpalestinese.

Il capo di Stato algerino ha infatti annunciato “l’imminente organizzazione di un incontro delle varie fazioni palestinesi ad Algeri”. Da parte sua, il capo dell’Autorità Palestinese ha affermato che “questa visita arriva a completare il coordinamento tra lo Stato di Palestina e l’Algeria al fine di inserire la causa palestinese come punto centrale dell’agenda della riunione della Lega Araba”, da tenuto il prossimo marzo.

La concessione di un aiuto di 100 milioni di dollari alla Palestina è stata poi annunciata dal suo alleato. Inoltre, Algeri concederà 300 borse di studio a studenti palestinesi per entrare nelle università algerine. Un accordo che, a sua volta, ha delle conseguenze sui rapporti tra Algeri e lo Stato ebraico. E questo mentre il Marocco non ha avuto remore un anno fa nel riconoscere Israele. “Il Mossad alle nostre frontiere”, titola il 24 novembre il quotidiano L’Expression, vicino al governo algerino, in occasione della visita del ministro della Difesa israeliano a Rabat.

Una situazione che preoccupa il vicino algerino. E per una buona ragione: i due nuovi alleati hanno firmato un accordo di sicurezza – ufficialmente chiamato Memorandum of Understanding on Defense. Il regno di Cherifian ha acquisito quattro droni tattici Hermes 900 progettati dal gruppo israeliano Elbit Systems. Inoltre, il Marocco sarà in grado di migliorare il proprio sistema di intelligence e sorveglianza delle frontiere. Senza dubbio per Algeri, tale nuova alleanza è mirata a questo.

