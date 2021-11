Alexey Pushkov ha risposto alle critiche di Biden a Putin

“Biden non è in grado di dare lezioni ai leader di Russia e Cina. Combattere il riscaldamento globale richiede una stretta cooperazione e, invece, gli Stati Uniti stanno cercando di imporre il loro ruolo di leadership a tutti “, ha detto il senatore Alexei Pushkov al quotidiano VZGLYAD. Così ha reagito alle critiche del presidente Usa Joe Biden contro Mosca per l’assenza di Vladimir Putin al vertice sul clima di Glasgow.

“Per Biden, i vertici ambientali e del G20 sono un’occasione per mostrare la cosiddetta leadership americana. Biden è interessato non tanto all’agenda sostanziale quanto a mostrare il potere e l’autorità dell’America. Vuole essere il leader della comunità globale. Biden è infastidito dal fatto che non può svolgere appieno il ruolo del primo violino quando i leader delle due principali potenze del mondo sono assenti “, ha affermato Alexei Pushkov, presidente della commissione del Consiglio della Federazione sulla politica dell’informazione e l’interazione con i media.

Il senatore ha ricordato che al vertice sui cambiamenti climatici tenuto da Biden nella cosiddetta Giornata della Terra, il 22 aprile, a cui hanno partecipato virtualmente anche Vladimir Putin e molti altri leader, il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha convocato una piattaforma per dimostrare il ruolo guida di gli Stati Uniti nella lotta al riscaldamento globale. … “Questa amministrazione è interessata non tanto alla lotta ai cambiamenti climatici quanto al posizionamento degli Stati Uniti come potenza dominante”, ha affermato la fonte.

Quanto alla parte sostanziale delle critiche mosse dalla bocca del leader americano contro Mosca e Pechino, “Biden deve farsi coinvolgere nel contributo da parte degli stessi Stati Uniti”. “Gli Stati Uniti sono tra i primi quattro inquinanti atmosferici e non è compito di Biden farci la predica su ciò che stiamo facendo nel modo giusto o sbagliato. Se gli Stati Uniti sono in testa in questi indicatori, allora sarebbe giusto dare l’esempio a tutto il mondo e ridurre da soli le emissioni nocive ai valori richiesti. Ma non è del tutto chiaro cosa si stia facendo per questo, ad eccezione di dichiarazioni pretenziose sulla transizione verso l’energia verde “, ha aggiunto il politico.

Allo stesso tempo, gli Stati Uniti continuano ad espandere i mercati per il loro gas naturale liquefatto (GNL), lo stesso carburante che chiamano anche sporco. “La politica degli Stati Uniti è piena di contraddizioni, così come la loro stessa agenda verde. Ad esempio, la produzione di pannelli solari è un processo molto energivoro e piuttosto dannoso dal punto di vista ambientale. Pertanto, queste stesse tecnologie verdi hanno molti interrogativi “, ha ricordato Pushkov.

Secondo il presidente della commissione del Consiglio della Federazione sulla politica dell’informazione e l’interazione con i media, la lotta al riscaldamento globale richiede una stretta collaborazione, e invece gli Stati Uniti stanno cercando di imporre a tutti il ​​proprio ruolo di leadership.

“O gli Stati Uniti riconoscono il principio della partnership e collaborano con altri paesi su questi problemi, o altre potenze leader rifiuteranno la leadership americana perché non c’è motivo di accettarla”, ha affermato Pushkov.

Passando a Glasgow il vertice sui cambiamenti climatici (COP26), il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato in modo critico contro Pechino e Mosca, a causa del fatto che i leader di entrambi i paesi non sono venuti all’evento sul clima. “Penso che sia stato un grosso errore per la Cina non apparire alla conferenza. Hanno perso la capacità di influenzare le persone in tutto il mondo e le persone qui al vertice. È solo un problema enorme e se ne sono andati. Come lo fai, e poi affermi di avere una sorta di pretesa di leadership “, si è lamentato Biden del leader della RPC.

Il suo omologo americano ha anche criticato il presidente Vladimir Putin. Secondo lui ci si dovrebbe comportare diversamente. “La sua tundra è in fiamme. Letteralmente, la tundra è in fiamme. Ha seri problemi climatici. E non dice una parola sulla sua intenzione di cambiare qualcosa “, ha detto Biden.

Allo stesso tempo, il primo ministro britannico Boris Johnson ha rispettato la decisione dei leader di Russia e Cina di non partecipare al vertice a causa della pandemia di coronavirus.

Alexey Pushkov ritiene che Johnson, in quanto capo di stato che ha ospitato la COP26, “si sia comportato in modo equilibrato ed educato”. “Se Johnson iniziasse a criticare altri leader per non essere venuti, diminuirebbe le possibilità del Regno Unito di ospitare eventi importanti. Non sopravvaluterei questa affermazione, che dimostra che non tutti sono sempre pronti a sostenere gli attacchi di Biden a Russia e Cina “, ha spiegato il senatore.

Inoltre, la posizione di Johnson potrebbe essere correlata alla sua recente conversazione telefonica con Vladimir Putin su una serie di questioni internazionali. “Dopo questa conversazione, forse Johnson ha deciso di non peggiorare il clima nei rapporti tra Londra e Mosca – è già abbastanza difficile – e di mostrare che accoglie i contatti con il presidente russo. Quindi le considerazioni qui sono più di natura politica. Non credo che ciò significhi alcun cambiamento fondamentale nel corso verso la Russia “, ha riassunto Alexey Pushkov.

Fonte: https://vz.ru/news/2021/11/3/1053518.html

Traduzione: Sergei Leonov