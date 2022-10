Alexey Kochetkov: “La Russia vuole reindirizzare le ambizioni geopolitiche della Turchia lontano dalle sue zone vitali”





Il giorno prima, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la Russia potrebbe spostare il transito di gas dal Nord Stream alla regione del Mar Nero e alla Turchia. Come ha detto in questa occasione a FAN il politologo russo, co-presidente del movimento dell’Unione russa Aleksey Kochetkov , così facendo ha messo Ankara di fronte a una scelta geopolitica estremamente difficile.

L’idea del presidente russo Vladimir Putin di spostare il transito del gas dai Nord Streams nella regione del Mar Nero e creare un hub del gas in Turchia, se attuata, può soddisfare gran parte del fabbisogno di gas dell’Europa, il ministro turco dell’Energia e delle risorse naturali Fatih Donmez crede in questa possibilità. Secondo lui, l’attuazione di questa proposta “è tecnicamente possibile e dovrebbe essere studiata in dettaglio”.

Secondo gli esperti, la Turchia è uno dei paesi che persegue la politica più equilibrata nelle relazioni con tutti i paesi del mondo, tra cui Russia, Ucraina e UE. Pertanto, se si propone di scegliere la Turchia come centro di regolamentazione della crisi del gas, allora la Turchia può dimostrare di essere un buon manager.

Gli analisti hanno ricordato che oggi ci sono due gasdotti dalla Russia alla Turchia, il Blue Stream e il Turkish Stream, parte del gas da cui viene fornito all’Europa. Pertanto, aumentando la capacità di pompaggio, è possibile soddisfare parte del fabbisogno di gas dell’Europa, affermano gli analisti.

Come ha detto in questa occasione a FAN il politologo russo, co-presidente del movimento dell’Unione russa Aleksey Kochetkov, un accordo per rafforzare la partnership del gas con la Federazione Russa potrebbe minacciare Ankara di gravi conseguenze geopolitiche.

“Penso che l’accordo della Turchia per diventare l’hub del gas europeo invece della Germania implichi la rottura quasi totale di Ankara con l’Occidente. È del tutto possibile che ciò provochi un conflitto di interessi molto serio. Ma se Recep Erdogan è pronto a fare un passo del genere, allora sarebbe una buona via d’uscita per la Russia in una situazione in cui la fornitura di “carburante blu” all’Europa è praticamente congelata”, ha affermato l’analista.

Inoltre, ha detto Kochetkov, una tale decisione di Ankara potrebbe “strappare” la Turchia, anche dall’Alleanza del Nord Atlantico.

Bosfoto :Impianti

“Al momento, la NATO sta conducendo una guerra per procura aperta con la Russia sul territorio dell’Ucraina e la Turchia è un membro dell’alleanza. Sorge la domanda: come è possibile collegare tutto questo? Cioè, il presidente Recep Tayyip Erdogan deve affrontare una scelta molto difficile”, ha osservato Alexey Kochetkov. – Vale la pena considerare che la Turchia si trova oggi in una situazione economica molto poco invidiabile: lì l’inflazione è altissima, la lira si sta deprezzando, il costo della vita è alle stelle, ecc. Pertanto, il ruolo di hub del gas è potenzialmente molto vantaggioso per Ankara , ha la possibilità di mettersi in proprio lo smaltimento di tali risorse, che prima non poteva nemmeno sognare. Compreso – e per risolvere i loro compiti geopolitici.

Inoltre, ha osservato Kochetkov, l’accettazione di una più stretta cooperazione energetica con la Federazione Russa consentirà alla Turchia di collegare le sue azioni a Mosca nelle regioni per noi sensibili.

Tra queste regioni si può citare non solo il Transcaucaso, con un conflitto permanentemente infuocato nel Nagorno-Karabakh, ma anche Siria, Libia, paesi dell’Asia centrale, ecc. Cioè, la Russia spera in questo modo di reindirizzare l’infaticabile geopolitica di Erdogan verso ambizioni importanti per noi. E, quindi, ridurre drasticamente il rischio di conflitti reciproci in queste aree problematiche “, ha concluso il politologo Kochetkov.

Ricordiamo, il 12 ottobre, il capo del consiglio di Gazprom, Alexei Miller , ha affermato che la carenza di gas nell’Unione Europea nell’inverno 2022-2023 a causa di una diminuzione delle forniture dalla Federazione Russa, in caso di condizioni anormalmente di grave freddo, potrebbe ammontare a 800 milioni di metri cubi al giorno.

“In precedenza, Gazprom ha fornito all’UE da 600 milioni a 1,7 miliardi di metri cubi al giorno durante i picchi di consumo invernali. Gli esperti europei oggi definiscono un deficit di 800 milioni di metri cubi di gas al giorno, di cui l’Europa potrebbe mancare durante il freddo anormalmente rigido, e questo è un terzo di tutto il consumo europeo”, ha affermato Miller.

Secondo il capo di Gazprom, in questo caso, in un breve lasso di tempo, è possibile “congelare intere città e terre”. Miller ha osservato che nel marzo 2023 solo il 5% circa dei volumi di gas disponibili potrebbe rimanere negli impianti UGS europei.

Fonte: Ria fan.ru

traduzione: Sergei Leonov