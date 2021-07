Alexandre Jiline: Per proteggere un milione di russi nel Donbass, siamo pronti a distruggere chiunque





L’esperto militare Alexander Jilin ha commentato la creazione da parte di Kiev di unità territoriali di autodifesa e ha previsto la reazione della Russia in caso di attacco dell’Ucraina al Donbass, una volta raggiunta la soglia di un milione di cittadini russi nella regione.

Il parlamento ucraino ha adottato un disegno di legge sulle unità territoriali di autodifesa. Secondo il documento, si propone di dividere il territorio dell’Ucraina in zone, in ognuna delle quali è possibile creare una brigata o un battaglione di autodifesa territoriale, la cui forza totale può raggiungere le 140.000 persone.

–Alexander Ivanovich, è una preparazione per la guerra o una prova di forza interna in Ucraina?

Questa iniziativa di formazione delle unità locali non è nuova. Ecco come apparve la Milizia Territoriale sotto il regime sovietico. A quel tempo, era solo una soluzione ordinata. Il nostro grande Paese era in pericolo e c’era bisogno di unità che lavorassero sul campo, conoscessero la gente del posto, tenesse d’occhio le nuove persone e controllassero completamente la situazione. Apparentemente, l’Ucraina sta prendendo questa iniziativa da lì per controllare in qualche modo il suo territorio.

Poiché l’Ucraina ha di fatto perso tutte le sue istituzioni statali, è molto probabile che si tratti di controllare i territori nell’interesse dell’oligarchia e prevenire azioni di protesta. Visto che la situazione socio-politica interna è piuttosto tesa, la popolazione è pronta a difendere i propri diritti e le autorità rischiano di essere destabilizzate.

Pertanto, queste unità territoriali rischiano di essere lanciate contro il popolo.

Quanto possono essere efficaci nelle realtà ucraine in caso di operazioni di combattimento?

Sono inefficaci per un semplice motivo: servono a uno scopo diverso. Dovrebbero svolgere solo funzioni di polizia, niente di più. Per condurre operazioni di combattimento, hai bisogno di una specializzazione e un addestramento diversi. In questo caso, quindi, la domanda non ha senso. Non saranno mandati a combattere contro la loro stessa gente.

-Il ministro degli Esteri ucraino Kouleba ha affermato che la Russia cercherà di provocare tensioni nel Mar Nero, ma che capirà che non ha possibilità di successo in uno scontro diretto con la NATO. Cosa potrebbe fare la Russia in termini di capacità per contrastare l’alleanza in questa regione?

NATO Secretary General, Mr. Jens Stoltenberg and the Deputy Prime Minister of European and Euro-Atlantic Integration of Ukraine, Dmytro Kuleba

Kouleba è una vera feccia. Non sono abituato a parlare duramente dei politici, ma spiego la mia posizione. Se questo individuo fosse stato guidato dagli interessi del suo paese, non si sarebbe mai comportato da codardo.

Tutte queste affermazioni secondo cui “la Russia sta causando tensioni nel Mar Nero” non valgono un chiodo. La Russia è arrivata forse sulle coste degli Stati Uniti o della Gran Bretagna, o è arrivata ai nostri confini nel Mar Nero? Chi provoca chi? La Russia ha organizzato uno sfondamento nel territorio ucraino nel Mar Nero, o sono stati loro a tentare di attraversare lo stretto di Kerch ?

A questo proposito, il mio unico rammarico è che quando l’Ucraina si è concessa una provocazione così audace, le sue navi non sono state affondate. La società ucraina si sarebbe quindi chiesta chi ha rischiato la vita dei marinai ucraini e per quale motivo.

Saremmo allora accusati di flagrante aggressione…

Non c’è bisogno di guardare indietro. C’è l’esempio di Israele. Se vogliono, mandano i loro aerei, bombardano e non si voltano indietro. Saremmo comunque accusati di aggressione. Dobbiamo quindi agire in modo da mettere tutti al loro posto.

Filorussi del Donbass

-Oggi l’argomento è che se la Russia non avesse armi nucleari, gli Stati Uniti e la NATO potrebbero sconfiggerla in una guerra senza armi nucleari. Questo è vero ?

Se non avessimo armi nucleari, affronteremmo un problema enorme e non potremmo davvero affrontare l’alleanza in modo efficace, perché abbiamo capacità che non possono essere paragonate. La Russia è sola e la NATO è un organo di aggressione collettivo. La potenza combinata è molto, molto grande. Quindi, in questo caso, non direi che possiamo affrontare efficacemente l’alleanza. Sì, combatteremo e non rinunceremo facilmente a un centimetro della nostra terra, ma sarà molto difficile.

Ecco perché abbiamo notevolmente migliorato i sistemi di lancio delle nostre armi nucleari. E soprattutto abbiamo modernizzato i vettori al punto da poter raggiungere un’efficienza paragonabile a quella delle testate nucleari con testate convenzionali, grazie all’altissima precisione.

Quando l’Unione Sovietica è crollata, le nostre capacità erano troppo deboli. E ci avrebbero sicuramente schiacciato.

–Ora riguardo al Donbass. Se l’esercito ucraino iniziasse una guerra, dove sarebbe più conveniente per loro avanzare?

È difficile da dire, purtroppo non ho analizzato gli ultimi dati sulla situazione lì. In ogni caso, penso che agiranno nel modo seguente. Poiché tutta la pianificazione viene eseguita dagli anglosassoni, molto probabilmente ci sarà una mostruosa preparazione dell’artiglieria e verrà utilizzata l’aviazione. Faranno di tutto per eliminare ogni resistenza, e solo allora le truppe inizieranno a sgombrare il territorio.

Dio non voglia, se dovesse succedere, notate le mie parole, non si preoccuperanno di ospedali, scuole, bambini e donne incinte. Distruggeranno assolutamente tutto.

-Abbiamo avuto un’intervista con il corrispondente militare Dmitry Stechin il quale crede che l’esercito ucraino lancerà un’offensiva quando il numero di titolari di passaporto russo in DPR e RPL supererà il milione di persone. Quanto è importante questo fattore?

Se fino a un milione di persone ottiene il passaporto russo, la situazione cambierà leggermente. La Russia, che piaccia o meno a quelli del Cremlino, sarà costretta a usare tutta la potenza delle sue forze armate per proteggere i suoi cittadini. Punto. E non sono i governanti dell’Ucraina, ma tutte le nazioni del mondo che devono essere avvertite di questo. Per proteggere un milione di nostri cittadini, distruggeremo chiunque. E andremo avanti finché non si pentiranno di essere nati. Perché nutriamo e manteniamo le nostre forze armate? In modo che possano proteggerci. E ci proteggeranno.

fonte: https://ukraina.ru

tramite https://www.donbass-insider.com

Traduzione: Luciano Lago