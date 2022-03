Alexander Dugin sull’attuale Shock Planetario: Molto profondo e determinante!





di Alexander Dugin

Questa non è una guerra contro l’Ucraina. È un confronto contro il globalismo come fenomeno planetario integrale.

È un confronto a tutti i livelli, geopolitico e ideologico.

La Russia rifiuta tutto nel globalismo: l’unipolarismo, l’atlantismo, da un lato, e il liberalismo, l’antitradizione, la tecnocrazia, in una parola, il Grande Reset, dall’altro.

È chiaro che tutti i leader europei fanno parte dell’élite liberale atlantista.

La Russia è ora esclusa dalle reti globaliste. Non ha più scelta: costruire il suo mondo o scomparire.

La Russia ha tracciato un percorso per costruire il suo mondo, la sua civiltà. E noi siamo in guerra con questo. Da qui la loro legittima reazione.

E ora il primo passo è stato fatto. Ma il paese sovrano di fronte al globalismo non può che essere che un grande spazio, uno stato-continente, una civiltà-stato. Nessun paese può resistere a lungo alla disconnessione completa.

La Russia sta creando un campo di resistenza globale.

La sua vittoria sarebbe stata una vittoria per tutte le forze alternative, destra e sinistra, e per tutti i popoli. Iniziamo, come sempre, i processi più difficili e pericolosi.

Ma quando vinci, tutti ne traggono vantaggio. Dovrebbe essere così. Stiamo creando le condizioni per una vera multipolarità. E coloro che sono pronti ad ucciderci ora saranno i primi a trarre profitto dai nostri affari domani.

Cosa significa per la Russia rompere con l’Occidente? È salvezza.

L’Occidente moderno, dove trionfano i Rothschild, Soros, Schwab, Bill Gates e Zuckerberg, è la cosa più disgustosa nella storia del mondo.

Non è più l’Occidente della cultura mediterranea greco-romana, né il Medioevo cristiano, né il violento e contraddittorio XX secolo.

È un cimitero per i rifiuti tossici della civiltà, è anti-civiltà.

E prima e più completamente la Russia se ne stacca, prima torna alle sue radici. A cosa? Con radici cristiane, greco-romane, mediterranee, europee… Vale a dire, con radici comuni al vero Occidente Europeo.

Quelle radici – le loro! – l’Occidente moderno li ha soppresse. E quelle radici sono rimaste in Russia.

La Russia non è l’Europa occidentale. La Russia nella sua storia seguì i Greci, Bisanzio e il Cristianesimo orientale. E la Russia prosegue ancora così. Sì, con zigzag e deviazioni. A volte vicoli ciechi. Ma si sta muovendo.

Cerimonia pubblica a Mosca

La Russia di oggi è nata per difendere i valori della Tradizione contro il mondo moderno. È proprio questa “rivolta contro il mondo moderno”. Capisci ?

L’Europa deve rompere con il falso mito dell’Occidente e anche con gli Stati Uniti e i paesi europei devono seguire coloro che rifiutano il globalismo. E soltanto allora tutti capiranno il significato della guerra moderna in Ucraina.

Molte persone in Ucraina lo hanno capito. Ma la terribile propaganda rabbiosa liberale-nazista non ha lasciato nulla nella mente degli ucraini.

Torneranno in sé e combatteranno con noi per il regno della luce, per la tradizione e per una vera identità cristiana europea. Gli ucraini sono nostri fratelli. Lo erano, lo sono e lo saranno.

La rottura con l’Occidente non è una rottura con l’Europa. È una rottura con la deriva della morte, della degenerazione e il suicidio.

fonte: Pro Fide Cattolica

Traduzione: Gerard Trousson