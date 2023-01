Alexander Dugin: L’Ucraina è il primo conflitto multipolare

da Russia Today

L’Occidente si aggrappa al sogno impossibile dell’egemonia, dice Alexander Dugin.

Il conflitto in Ucraina è la ” prima guerra multipolare ” del mondo, in cui la Russia combatte per il diritto di ogni civiltà a scegliere la propria strada, mentre l’Occidente desidera mantenere il suo globalismo egemonico totalitario, ha affermato Alexander Dugin in un’intervista esclusiva con RT su Venerdì.

Il multipolarismo ” non è contro l’Occidente in quanto tale “, ha detto Dugin, ma ” contro la pretesa dell’Occidente di essere il modello, l’esempio unico “ della storia e della comprensione umana. L’attuale russofobia e l’odio per la Russia sono, dice, una reliquia del pensiero della Guerra Fredda e della ” comprensione bipolare dell’architettura delle relazioni internazionali “.

Quando l’Unione Sovietica si è autodistrutta nel dicembre 1991, ha lasciato alla ” civiltà liberale occidentale globale ” il controllo del mondo, ha osservato Dugin. Questo egemone rifiuta oggi di accettare un futuro in cui sarebbe ” non uno dei due, ma uno dei pochi poli “, rimesso al suo giusto posto come ” parte, e non il tutto, dell’umanità “.

Dugin ha descritto l’Occidente come un ” puro liberalismo totalitario “, che pretende di detenere la verità assoluta e cerca di imporla a tutti. ” C’è un razzismo intrinseco nel liberalismo occidentale “, ha detto il filosofo a Donald Courter di RT , poiché ” identifica l’esperienza storica, politica e culturale occidentale come universale “.

“ Niente di universale esiste nel multipolarismo ”, ha insistito Dougin, spiegando che ogni civiltà può e deve sviluppare i propri valori. La Russia deve specificamente superare secoli di dominazione ideologica occidentale, ha affermato, e creare qualcosa di ” nuovo, fresco, creativo ” che si ergerebbe tuttavia ” in diretta confutazione dell’egemonia liberale occidentale, contro la società aperta, contro l’individualismo, contro la democrazia liberale “.

La Russia di oggi ha respinto gli approcci ” dogmatici ” del marxismo, del fascismo o del liberalismo alla politica e all’economia, affermando che la Russia dovrebbe lottare per un approccio ” olistico ” in cui il fattore spirituale sarebbe più importante del materiale. L’ossessione per i beni materialie per il consumismo finisce per schiavizzare le persone, ha detto Dugin a RT .

Dugin si è lamentato del crollo dell’Unione Sovietica nel dicembre 1991, che ha definito un ” suicidio ” perpetrato da burocrati assetati di potere a Mosca. Gli ha fatto eco il presidente russo Vladimir Putin, che lo aveva definito un ” disastro geopolitico ” e lo ha descritto come una grande vittoria per la ” potenza del mare (talassocrazia) “. Se l’URSS era l’opposto dell’Impero russo in termini di ideologia, ha spiegato, in termini geopolitici le due entità erano la stessa cosa, il potere più forte in quello che il geografo inglese Harold Mackinder lo descrisse come il Global Heartland.

Mentre alcuni osservatori occidentali hanno soprannominato Dugin “il cervello di Putin”, il filosofo e autore sessantenne non ha alcun rapporto ufficiale con il Cremlino. Sostiene apertamente l’operazione militare in corso in Ucraina, la cui indipendenza vede come un progetto imperiale occidentale finalizzato alla sovranità russa.

Dugin con la figlia, Daria, assassinata dai servizi ucraini

La figlia di Dugin, Daria, 29 anni, è stata uccisa ad agosto da un’autobomba da parte di agenti ucraini. Sebbene Kiev abbia ufficialmente negato l’attentato, l’intelligence statunitense in seguito ha affermato di ritenere che qualcuno nel governo ucraino fosse responsabile.

fonte: Russia Today

Traduzione: Luciano Lago