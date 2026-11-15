Aleksandr Dugin condanna l’Occidente moderno per aver tradito i fondamenti sacri della civiltà europea.

Questo è un estratto dall’ultimo libro di Aleksandr Dugin, THE EPSTEIN WARS: How the West Is Setting the World on Fire (Multipolar Press, 2026).

Non ho alcuna intenzione di difendermi dagli attacchi dell’Occidente di oggi. Se esso rappresenta davvero ciò che io e tutti gli altri possiamo vedere, allora è un privilegio e un onore esserne nemico. Storicamente, l’Occidente ha dato vita alla modernità, che in seguito, seguendo la logica interna della storia occidentale, si è dissolta nella postmodernità e nella società liquida di Zygmunt Bauman, nel rizoma e nella società delle schizzomasse descritta da Deleuze e Guattari.

L’Occidente di oggi, così come esiste realmente — liberale, globalista e anglosassone, sia sotto forma di ideologia “woke” di sinistra sia di razzismo ed egemonismo di destra — mi è profondamente ripugnante. È la civiltà di Epstein, in cui si divorano i bambini, si conducono esperimenti sugli esseri umani, si abbandonano tutti i divieti e si legalizza ogni forma di perversione, le proprie società vengono inondate da masse di migranti e così private della loro identità, i propri standard vengono imposti spietatamente a tutta l’umanità – anche se spesso non si riesce a rispettarli in prima persona – e si preparano le basi per cedere il potere all’intelligenza artificiale, ai robot e ai cyborg. E tutto questo viene ancora chiamato “progresso”. È la cultura dell’inferno emersa in superficie e della completa degenerazione — un “effetto a cricchetto degenerativo”, come lo definisce Nick Land. Un Occidente del genere deve essere spazzato via dalla faccia della terra. Non ha alcun diritto di continuare a esistere. È un’anticiviltà che ha abolito le proprie sacre radici cristiane. Non c’è alcuna ragione al mondo per giustificarsi di fronte a tutto questo.

Ma allora, che senso ha tradurre e pubblicare libri e testi in Occidente se esso si presenta davvero in questo modo? Il punto è che non è sempre stato così. Anche se oggi l’Occidente ha raggiunto una condizione così disumanizzata, non è sempre stato così. Fino al 1054, noi cristiani ortodossi formavamo un unico insieme con i popoli dell’Europa occidentale, un’unica civiltà. Noi – i Greci e i loro eredi, non meno degli europei occidentali – discendiamo dai presocratici, da Platone e Aristotele, dall’Impero Romano e dalla Chiesa cristiana. Possedevamo un paradigma culturale comune: solare, apollineo, olimpico e verticale. Noi indoeuropei ci schierammo dalla parte degli dei contro i Titani, dalla parte di Ohrmazd contro Ahriman. Dopo la nostra cristianizzazione, abbiamo giurato fedeltà a Cristo e al Regno dei Cieli contro il diavolo, il principe di questo mondo. Queste sono le nostre radici comuni. Non sono occidentali. Sono greco-romane, cristiane, sacre e solari.

Fonte: Geopoplitica.ru

Traduzione: Luciano Lago