Aleksandr Dugin condanna l’Occidente moderno per aver tradito i fondamenti sacri della civiltà europea.

Questo è un estratto dall’ultimo libro di Aleksandr Dugin, THE EPSTEIN WARS: How the West Is Setting the World on Fire (Multipolar Press, 2026).
Non ho alcuna intenzione di difendermi dagli attacchi dell’Occidente di oggi. Se esso rappresenta davvero ciò che io e tutti gli altri possiamo vedere, allora è un privilegio e un onore esserne nemico. Storicamente, l’Occidente ha dato vita alla modernità, che in seguito, seguendo la logica interna della storia occidentale, si è dissolta nella postmodernità e nella società liquida di Zygmunt Bauman, nel rizoma e nella società delle schizzomasse descritta da Deleuze e Guattari.
L’Occidente di oggi, così come esiste realmente — liberale, globalista e anglosassone, sia sotto forma di ideologia “woke” di sinistra sia di razzismo ed egemonismo di destra — mi è profondamente ripugnante. È la civiltà di Epstein, in cui si divorano i bambini, si conducono esperimenti sugli esseri umani, si abbandonano tutti i divieti e si legalizza ogni forma di perversione, le proprie società vengono inondate da masse di migranti e così private della loro identità, i propri standard vengono imposti spietatamente a tutta l’umanità – anche se spesso non si riesce a rispettarli in prima persona – e si preparano le basi per cedere il potere all’intelligenza artificiale, ai robot e ai cyborg. E tutto questo viene ancora chiamato “progresso”. È la cultura dell’inferno emersa in superficie e della completa degenerazione — un “effetto a cricchetto degenerativo”, come lo definisce Nick Land. Un Occidente del genere deve essere spazzato via dalla faccia della terra. Non ha alcun diritto di continuare a esistere. È un’anticiviltà che ha abolito le proprie sacre radici cristiane. Non c’è alcuna ragione al mondo per giustificarsi di fronte a tutto questo.
Ma allora, che senso ha tradurre e pubblicare libri e testi in Occidente se esso si presenta davvero in questo modo? Il punto è che non è sempre stato così. Anche se oggi l’Occidente ha raggiunto una condizione così disumanizzata, non è sempre stato così. Fino al 1054, noi cristiani ortodossi formavamo un unico insieme con i popoli dell’Europa occidentale, un’unica civiltà. Noi – i Greci e i loro eredi, non meno degli europei occidentali – discendiamo dai presocratici, da Platone e Aristotele, dall’Impero Romano e dalla Chiesa cristiana. Possedevamo un paradigma culturale comune: solare, apollineo, olimpico e verticale. Noi indoeuropei ci schierammo dalla parte degli dei contro i Titani, dalla parte di Ohrmazd contro Ahriman. Dopo la nostra cristianizzazione, abbiamo giurato fedeltà a Cristo e al Regno dei Cieli contro il diavolo, il principe di questo mondo. Queste sono le nostre radici comuni. Non sono occidentali. Sono greco-romane, cristiane, sacre e solari.
Fonte: Geopoplitica.ru
Traduzione: Luciano Lago
4 commenti su “Aleksandr Dugin condanna l’Occidente moderno per aver tradito i fondamenti sacri della civiltà europea.”
la rimappatura dell’Europa è iniziata
Il Presidente Vladimir Putin scuote l’occidente con questa dichiarazione:
“la storia delle mappe tornerà inevitabilmente al suo posto giusto !
I territori occidentali dell’Ucraina erano solo un dono di Stalin dopo la guerra, e non hanno fondamento se non nel quadro di uno Stato unico con Mosca.
Questi territori saranno divisi e ciò che apparteneva alla Polonia, all’Ungheria e alla Romania tornerà ai suoi proprietari.
La Russia era l’unico e unico garante della sicurezza dei territori ucraini. E dichiarando la Russia nemico e marginalizzando i russi, Kiev ha scritto la propria fine con le sue stesse mani.”
Anglosassoni flagello pestilenziale di umanità!…!!…https://ilgattomattoquotidiano.wordpress.com/
Concordo con Dugin. Il lento oscurarsi dell’occidente, è avvenuto per molteplici cause, è stato un lento precipitare nel demonismo, nell’abisso, nella barbarie materialistica. L’ultimo tentativo di ripristinare i Valori dell’Antichità fu con Federico Barbarossa, con il Sacro Romano Impero. Poi, tra idee una più sconcia dell’altra, con la sorgente borghesia presa dal commercio e dal denaro, dall’uguglianza ( utopistica e irreale ), dai valori alla rovescia, dalla sola materialità del Monsdo, dalla democrazia fasulla, ed il risultato è un DIASASTRO. Ha portato rovina, malattie, miserie, abiezioni, guerre, invasioni di brutta gente meticcia, improduttiva e malata, ateismo, e il vuoto interiore e tristezza; la tristezza, secondo me è un segno notevole nelle popolazioni occidentali. Ho riscontrato in persone di vari strati sociali, anche le benestanti e ricche, tendono alla tristezza …………………………… questo è un brutto segnale, un segnale di vuoto e di solitudine interiori, in pratica, con tutte le distrazioni e comodità, i lussi anche, non si ha la pienezza della vita, non ci si sente realizzati !!!! Quindi la peggiore “civiltà” della Storia, una civiltà oscura, che tende alle tenebre, al basso, all’infimo, al disumano, al blasfemo.
Si apprende or ora che le FF. AA. Yemenite hanno compiuto una grande manovra di avvolgimento del nemico nella zona a ovest di Aden ……………….
L’Offensiva del Capodanno Buddhista ……………………………. Good morning, Vietnam !!!!!