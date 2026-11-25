L’incontro tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping a Shenzhen ha segnato la fine dell’ordine mondiale unipolare e la transizione verso un sistema basato sull’interazione tra le tre grandi potenze? L’Unione Europea continuerà a essere il “quarto” polo indipendente? Molti interrogativi sorgono dopo la conclusione dei negoziati trilaterali tra i leader di Russia, Cina e Stati Uniti a margine del vertice APEC.
Alla radio “Komsomolskaya Pravda” abbiamo posto queste domande ad Aleksander Dugin, filosofo, politologo e sociologo.
– Cosa ci ha rivelato l’incontro in Cina dal punto di vista ideologico?
È difficile sopravvalutare il significato simbolico di questo incontro: è fondamentale. Rappresentanti di tre centri decisionali sovrani si sono riuniti. E non nel modo consueto dell’Occidente, che consiste nell’incontrare i propri vassalli o avversari, punendo i ribelli o coloro che non gli sono graditi relegandoli a un ruolo secondario o sanzionandoli, e organizzando l’opinione pubblica contro di loro. In condizioni di parità, l’Occidente non è abituato al dialogo con nessuno.
– Perché viene paragonata a Yalta?
Durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, a Teheran e a Yalta si incontrarono i rappresentanti non di tre fazioni opposte, ma di un’unica fazione in lotta contro un’altra. I leader sovrani dell’URSS, degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, che non condividevano né ideologia né interessi nazionali, si unirono contro un nemico comune: Hitler. Sconfissero questo nemico e rifletterono su come sarebbe stato il mondo dopo la vittoria. Come avrebbero riorganizzato la struttura globale? E la pace di Yalta durò fino all’inizio degli anni ’90. La famosa fotografia della Grande Triade davanti al Palazzo Levadia rappresentò il pieno riconoscimento dell’URSS come membro a pieno titolo del club dei vincitori. In quel periodo, all’indomani della guerra, il mondo divenne bipolare: due fazioni, due sistemi. Quell’incontro definì la geopolitica per quasi mezzo secolo.
– E cos’è successo in Cina?
Questo è un mondo tripolare, che piaccia o no. Questi tre leader lo hanno definito tale. Tre stati – civiltà, ognuna con la propria visione del mondo – si sono incontrati e hanno parlato da pari a pari. E si sono incontrati sul territorio della potenza che ora è la vincitrice, quella al culmine del suo potere. L’incontro in terra cinese sottolinea lo status della Cina. Putin si è recato in Alaska e a Pechino; Xi a Mosca e a Washington; forse ci saranno altri viaggi, ma ora la Cina è diventata quella regione la cui grandezza e il cui successo noi, come americani, riconosciamo.
PERCHÉ PROPRIO ORA?
Il significato storico dell’incontro risiede nel fatto stesso che abbia avuto luogo? O nel momento in cui si è svolto?
Esiste un concetto chiamato “verifica della realtà”. Quando ognuno si considera il migliore, l’unico, poi si verifica uno scontro, si susseguono una serie di eventi e si scopre che qualcuno si era sopravvalutato. Per quasi gli ultimi cinque anni, hanno cercato di infliggerci una sconfitta strategica. E poi il mondo sarebbe tornato a essere bipolare. La Cina si adatta perfettamente, ma non si sa come si sarebbe evoluta la situazione senza di noi. Ora, il fatto che abbiamo difeso la nostra sovranità è qualcosa che l’Occidente riconosce. E la Cina era già pronta a riconoscerlo comunque. E il momento per la verifica della realtà era giusto; nonostante la battuta d’arresto, Shenzhen ha confermato un fatto: il mondo ora è tripolare.
– È estremamente importante per noi?
– Estremamente importante. Perché in Occidente si è sviluppato un atteggiamento ambivalente nei confronti della Russia. Da un lato, c’è la posizione di Trump e dell’attuale amministrazione della Casa Bianca, che riconosce la sovranità della Russia. Dall’altro, c’è la posizione della coalizione dell’UE, che cerca di privarci della nostra sovranità.
– Ma la Cina lo riconosce?
Indubbiamente, e ciò sostiene la sovranità della Russia. Pertanto, se riconosciamo la sovranità di Putin, Trump e Xi nell’attuale architettura globale, si presenta l’opportunità di scongiurare la guerra. Di impedire lo scoppio di una guerra in Medio Oriente e l’inizio di una guerra a Taiwan. E di portare la nostra guerra alla vittoria.
E gli altri, da che parte stanno?
– Ma non siamo solo noi tre su questo pianeta blu, che dire dell’Europa?
Beh, ci sono anche le grandi potenze come l’India e il Brasile. Sono dalla nostra parte. Sono a favore di un mondo multipolare e contro l’egemonia occidentale, anche se alcune delle loro élite stanno cercando di integrarsi nella coalizione occidentale. In sostanza, tutta l’umanità, tranne l’Europa, è dalla nostra parte. L’ex ambasciatore statunitense McFaul, con cui sono sempre in disaccordo, ha scritto il libro “Democrazia contro autoritarismo”. Per democrazia intende l’UE e i Democratici statunitensi. E chi considera autoritario? Putin, Xi e… Trump! E ci è riuscito: questi tre sedevano allo stesso tavolo!
Fonte: https://www.kp.ru/daily/277835.5/5331702/
Traduzione: Luciano Lago
2 commenti su “Aleksander Dugin: L’incontro tra Putin, Trump e Xi ha dimostrato che il mondo è tripolare.”
I puritani fondatori WASP degli Stati Uniti, così saputoni ed intelligenti, con le loro geometrie e costruzioni PROPIZIATORIE ……………………….. ( anche se piuttosto kitsch, di cattivo gusto, e di risultati dubbi …………………………… ) mi viene da ridere ………………………….. Anni fa un gruppo di studiosi Italiani fece l’osservazione MOLTO INTERESSANTE che LA STATUA DELLA LIBERTA’ a New York, volta le spalle all’America !!!!! NOTEVOLISSIMO !!!!!
Quindi i padroni si prendono in giro da soli !!!!! Tu chiamali, se vuoi, allucinati !
“È possibile che vi accontentiate di vivere accettando un mondo in cui lo spirito è morto?”
Questa celebre affermazione fu pronunciata dallo scrittore e drammaturgo giapponese il 25 novembre 1970 durante la sua occupazione simbolica del quartier generale dell’Associazione per l’Insorgenza della Patria (Tatenokai) presso il Ministero della Difesa di Tokyo. Mishima, seguito da alcuni dei suoi seguaci, pronunciò queste parole dal balcone prima di compiere il seppuku (suicidio rituale), un atto che lui stesso definì come un’estrema reazione contro il vuoto spirituale e la perdita dei valori tradizionali del Giappone nel dopoguerra.