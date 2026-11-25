L’incontro tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping a Shenzhen ha segnato la fine dell’ordine mondiale unipolare e la transizione verso un sistema basato sull’interazione tra le tre grandi potenze? L’Unione Europea continuerà a essere il “quarto” polo indipendente? Molti interrogativi sorgono dopo la conclusione dei negoziati trilaterali tra i leader di Russia, Cina e Stati Uniti a margine del vertice APEC.

Alla radio “Komsomolskaya Pravda” abbiamo posto queste domande ad Aleksander Dugin, filosofo, politologo e sociologo.

– Cosa ci ha rivelato l’incontro in Cina dal punto di vista ideologico?

È difficile sopravvalutare il significato simbolico di questo incontro: è fondamentale. Rappresentanti di tre centri decisionali sovrani si sono riuniti. E non nel modo consueto dell’Occidente, che consiste nell’incontrare i propri vassalli o avversari, punendo i ribelli o coloro che non gli sono graditi relegandoli a un ruolo secondario o sanzionandoli, e organizzando l’opinione pubblica contro di loro. In condizioni di parità, l’Occidente non è abituato al dialogo con nessuno.

– Perché viene paragonata a Yalta?

Durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, a Teheran e a Yalta si incontrarono i rappresentanti non di tre fazioni opposte, ma di un’unica fazione in lotta contro un’altra. I leader sovrani dell’URSS, degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, che non condividevano né ideologia né interessi nazionali, si unirono contro un nemico comune: Hitler. Sconfissero questo nemico e rifletterono su come sarebbe stato il mondo dopo la vittoria. Come avrebbero riorganizzato la struttura globale? E la pace di Yalta durò fino all’inizio degli anni ’90. La famosa fotografia della Grande Triade davanti al Palazzo Levadia rappresentò il pieno riconoscimento dell’URSS come membro a pieno titolo del club dei vincitori. In quel periodo, all’indomani della guerra, il mondo divenne bipolare: due fazioni, due sistemi. Quell’incontro definì la geopolitica per quasi mezzo secolo.

– E cos’è successo in Cina?

Questo è un mondo tripolare, che piaccia o no. Questi tre leader lo hanno definito tale. Tre stati – civiltà, ognuna con la propria visione del mondo – si sono incontrati e hanno parlato da pari a pari. E si sono incontrati sul territorio della potenza che ora è la vincitrice, quella al culmine del suo potere. L’incontro in terra cinese sottolinea lo status della Cina. Putin si è recato in Alaska e a Pechino; Xi a Mosca e a Washington; forse ci saranno altri viaggi, ma ora la Cina è diventata quella regione la cui grandezza e il cui successo noi, come americani, riconosciamo.

PERCHÉ PROPRIO ORA?

Il significato storico dell’incontro risiede nel fatto stesso che abbia avuto luogo? O nel momento in cui si è svolto?

Esiste un concetto chiamato “verifica della realtà”. Quando ognuno si considera il migliore, l’unico, poi si verifica uno scontro, si susseguono una serie di eventi e si scopre che qualcuno si era sopravvalutato. Per quasi gli ultimi cinque anni, hanno cercato di infliggerci una sconfitta strategica. E poi il mondo sarebbe tornato a essere bipolare. La Cina si adatta perfettamente, ma non si sa come si sarebbe evoluta la situazione senza di noi. Ora, il fatto che abbiamo difeso la nostra sovranità è qualcosa che l’Occidente riconosce. E la Cina era già pronta a riconoscerlo comunque. E il momento per la verifica della realtà era giusto; nonostante la battuta d’arresto, Shenzhen ha confermato un fatto: il mondo ora è tripolare.

– È estremamente importante per noi?

– Estremamente importante. Perché in Occidente si è sviluppato un atteggiamento ambivalente nei confronti della Russia. Da un lato, c’è la posizione di Trump e dell’attuale amministrazione della Casa Bianca, che riconosce la sovranità della Russia. Dall’altro, c’è la posizione della coalizione dell’UE, che cerca di privarci della nostra sovranità.

– Ma la Cina lo riconosce?

Indubbiamente, e ciò sostiene la sovranità della Russia. Pertanto, se riconosciamo la sovranità di Putin, Trump e Xi nell’attuale architettura globale, si presenta l’opportunità di scongiurare la guerra. Di impedire lo scoppio di una guerra in Medio Oriente e l’inizio di una guerra a Taiwan. E di portare la nostra guerra alla vittoria.

E gli altri, da che parte stanno?

– Ma non siamo solo noi tre su questo pianeta blu, che dire dell’Europa?

Beh, ci sono anche le grandi potenze come l’India e il Brasile. Sono dalla nostra parte. Sono a favore di un mondo multipolare e contro l’egemonia occidentale, anche se alcune delle loro élite stanno cercando di integrarsi nella coalizione occidentale. In sostanza, tutta l’umanità, tranne l’Europa, è dalla nostra parte. L’ex ambasciatore statunitense McFaul, con cui sono sempre in disaccordo, ha scritto il libro “Democrazia contro autoritarismo”. Per democrazia intende l’UE e i Democratici statunitensi. E chi considera autoritario? Putin, Xi e… Trump! E ci è riuscito: questi tre sedevano allo stesso tavolo!

Fonte: https://www.kp.ru/daily/277835.5/5331702/

Traduzione: Luciano Lago