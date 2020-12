Alcuni cittadini americani avevano il coronavirus prima che l’epidemia fosse dichiarata in Cina

L’ANALISI dei campioni di sangue raccolti da un gran numero di americani nel dicembre 2019 ha mostrato che alcuni di loro avevano il coronavirus anche prima che le autorità cinesi annunciassero la comparsa del nuovo virus, secondo quanto riportato dalla rivista online Clinical Infectious Diseases.

Il 31 dicembre 2019, i funzionari cinesi hanno segnalato per la prima volta misteriosi casi di polmonite a Wuhan.

Negli Stati Uniti, il primo caso confermato di covid-19 è stato registrato il 20 gennaio 2020, con un residente dello stato di Washington arrivato dalla Cina poco prima.

I ricercatori dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno analizzato più di 7.000 campioni di sangue donati raccolti dalla Croce Rossa statunitense in nove stati degli Stati Uniti tra il 13 dicembre 2019 e il 17 gennaio 2020. Di questi, 106 campioni sono stati risultati positivi. agli anticorpi contro SARS-CoV-2: 39 in California e 67 in Connecticut, Iowa, Massachusetts, Michigan, Rhode Island e Wisconsin.

Gli autori hanno condotto ulteriori test per escludere la reattività crociata degli anticorpi ad altri virus e hanno scoperto che gli anticorpi rilevati erano specifici per SARS-CoV-2.

Anche considerando possibili test falsi positivi, è certo che il coronavirus fosse già presente negli Stati Uniti.

“I risultati suggeriscono che kovid-19 potrebbe essere arrivato negli Stati Uniti prima di dicembre 2019, prima di quanto si pensasse”, hanno sottolineato gli autori dell’articolo.

I virologi ritengono che la presenza di anticorpi nel sangue non significhi che la persona sia attualmente malata, ma solo che abbia avuto contatti con il virus in passato.

Gli autori dello studio hanno sottolineato di non avere il compito di determinare dove e quando i portatori dell’anticorpo sono stati infettati dal coronavirus. Non escludono la possibilità che si tratti di persone tornate dalla Cina poco prima, perché presumibilmente ci sono prove che il virus stesse circolando in Cina nel novembre 2019.

Studi simili in Francia e Italia hanno anche trovato anticorpi contro SARS-CoV-2 in campioni di sangue raccolti da residenti di quei paesi all’inizio di dicembre 2019.

MALATTIE CLINICHE INFETTIVE: È POSSIBILE CHE SONO STATE INFETTATE PRIMA DI DICEMBRE 2019.

Verrà verificato negli Stati Uniti: se le persone (i cui campioni di sangue sono in questione) hanno viaggiato alla fine del 2019 e se avevano sintomi simili a Covid-19.

Il numero di infezioni da coronavirus nel mondo ha superato i 63 milioni.

