Alastair Crooke: La ‘Guerra del Grande Disegno’

Per preservare la propria supremazia, Washington sta spingendo l’Europa in prima linea contro la Russia, anche a rischio di un’escalation nucleare.

A cura di Alastair Crooke,



Il paradigma cambia. Lo strato sovranazionale in rete che per lungo tempo ha perseguito il suo “grande progetto” globale manipolando il consenso pubblico per guerre di obbedienza imposta, si è finalmente scontrato con i limiti del potere. Siamo, in effetti, in un momento in cui “l’imperatore è nudo”. Tutti possono vederlo.

I suoi strumenti tradizionali – l’esercito statunitense, il sistema del dollaro, la trappola del credito, le strutture di Bretton Woods, la terapia economica d’urto e le guerre valutarie – non riescono a preservare la visione del mondo dell’élite statunitense , secondo la quale sarebbe “inimmaginabile” che gli Stati Uniti, avendo vinto la Guerra Fredda, si trovassero ad affrontare un mondo in cui non continuassero a dettare le regole.

Nella luce dorata di una sera ateniese, con l’Acropoli alle spalle, il 7 ottobre il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha elogiato apertamente il colonialismo; si è macchiato di oltraggiose cancellazioni della storia e ha invocato un ritorno al dominio occidentale sul mondo. Rubio ha affermato che l’Occidente deve usare la forza militare per “mantenere il suo posto al vertice del mondo”; l’Occidente è “la più grande civiltà del mondo”, ha dichiarato, sottolineando che si tratta di una “civiltà che dobbiamo difendere oggi con la stessa passione dei nostri antenati”.

Ma ora, quegli strumenti tradizionali per preservare la sua posizione di leader mondiale si stanno rivelando meno efficaci contro gli stati che possiedono alternative: Cina, Russia e Iran sono chiari indicatori della tendenza secondo cui le guerre economiche, finanziarie e persino militari non producono risultati rapidi. Le vittorie immediate per la Matrix non sono più così facilmente raggiungibili.

Suggerire, d’altro canto, che gli stati civilizzati potrebbero opporsi con maggiore forza agli Stati Uniti ignora completamente la natura profonda di questo conflitto. Il “Grande Progetto di un Governo Globale Unico” è una guerra volta a eliminare quegli stati civilizzati che offrono una diversa prospettiva con cui osservare e comprendere il mondo.

Che cosa significa? Fu l’ex Primo Ministro britannico Benjamin Disraeli che, nel 1846, affermò: “Il mondo è governato da personaggi ben diversi da quelli che immaginano coloro che non sono dietro le quinte”.

Disraeli mise ripetutamente in guardia esplicitamente contro la “rivoluzione mondiale” (o rivoluzioni colorate, per usare la terminologia odierna). Disraeli individuò e denunciò ripetutamente “un disegno” dietro la serie di scoppi rivoluzionari che si verificarono in molte parti del mondo a metà del XIX secolo.

Oggi è Emmanuel Todd, stimato storico e antropologo francese, a farsi portavoce delle idee di Disraeli: anche Todd vede nelle guerre odierne qualcosa di ben più profondo di una serie di conflitti territoriali separati e distinti.

Mosca non sta conducendo una guerra contro i circa 20 milioni di abitanti dell’Ucraina.

“Attraverso l’Ucraina, la Russia si trova a fronteggiare l’intero blocco atlantista, la NATO nel suo complesso, i suoi servizi segreti, i suoi arsenali, i suoi satelliti, la sua industria militare e la sua macchina mediatica. L’Ucraina è semplicemente un teatro di operazioni, un campo di battaglia in una guerra mondiale latente.”

Todd si rivolge all’Europa durante una conferenza Crossroads a Budapest nel 2025. (Elekes Andor / Wikimedia Commons/ CC BY 4.0)

Ucraina, Iran, Yemen o Cina: sono tutti semplici teatri operativi; un campo di battaglia tra i tanti (che si svolgono in uno spazio ibrido), accomunati solo dall’essere stati trascinati in una guerra mondiale latente.

Per Todd, le guerre odierne rappresentano uno scontro di civiltà tra un Occidente in declino e una Russia che difende una concezione più tradizionale e sovrana dell’ordine politico e sociale. Wolfgang Münchau suggerisce che le guerre in Ucraina e in Medio Oriente potrebbero plausibilmente fondersi in un unico conflitto, mentre la rivalità geopolitica tra Cina e Stati Uniti rimarrebbe il conflitto primordiale dei nostri tempi.

Emmanual Todd ha sottolineato come l’Occidente, nonostante la sua apparente superiorità economica e tecnologica, stia mostrando segni di profonda fragilità: un invecchiamento demografico, una crisi di fiducia, la deindustrializzazione e la perdita di punti di riferimento ideologici.

Per decenni, come ha scritto Mattias Forsgren,

“Il nucleo occidentale ha prosperato grazie alla finanziarizzazione e alla delocalizzazione sistematica della produzione. La capacità industriale è stata trasferita in paesi a basso costo del lavoro, mentre le economie metropolitane si sono orientate verso l’estrazione di rendite, l’inflazione degli asset e il riciclo dei risparmi globali attraverso il sistema del dollaro. Il quasi collasso del 2008 ha messo in luce quanto questa struttura fosse vicina al baratro… Gli anni del Covid hanno ripetuto lo stesso schema su scala maggiore. I problemi strutturali rimangono irrisolti. Ciò che è stato costruito, tuttavia, è un sistema più indebitato e fragile.”

Questo sistema finanziario basato sulla leva finanziaria è ora vulnerabile a una crisi finanziaria potenzialmente devastante.

Fino al 2022, quando l’Europa scelse di intervenire a fianco dell’Ucraina, gli strati dirigenti europei erano partecipi di questo progetto del “Grande Disegno”, guidato dal blocco di potere del “governo globale”. Gli strati dirigenti europei sono ancora asserviti a questo “disegno”. Ma in quest’era trumpiana, non ne sono più un partner a pieno titolo. Oggi, la realtà è che l’America non può rischiare un’escalation verticale verso una guerra totale contro i suoi concorrenti per preservare il suo primato globale. Le sue forze armate sono troppo indebolite e disfunzionali.

FFF

Edificio distrutto in Ucraina

In risposta, avversari come la Russia e l’Iran hanno scelto una strategia più sottile, più lenta, ma anche molto più ambiziosa, suggerisce Todd. Si tratta di una strategia che combina pressione militare, guerra economica, battaglie diplomatiche, influenza geopolitica e guerra dell’informazione. L’obiettivo non è solo vincere militarmente, ma rimodellare in modo duraturo l’ordine mondiale.

Per gestire questo nuovo paradigma bellico, gli Stati Uniti stanno scaricando l'”aspetto del confronto verticale” su gruppi per procura:

«Il continente europeo si sta trasformando da alleato in risorsa: economicamente impoverito, politicamente conquistato e militarmente preparato come teatro in cui pagare i costi della riparazione imperiale» (Forsgren).

La massima espressione della strategia statunitense è un’escalation controllata del confronto che mantenga il territorio americano come rifugio, mentre l’Europa assorbe sia l’usura convenzionale che il rischio nucleare.

Continuando ad agire come un prestanome volontario, continuando a fornire missili e droni all’Ucraina per il lancio in profondità nel territorio russo, l‘Europa deve aspettarsi una rappresaglia russa, seppur attentamente modulata e diretta contro “beni” europei vulnerabili. Ciononostante, l’Europa si troverebbe in guerra con la Russia, una guerra che, come riconosce Wolfgang Münchau , l’Europa non è in grado di vincere.

«Quali mercati obbligazionari saranno i primi a crollare? Chi rimarrà senza missili intercettori per primo? Grazie alla tanto criticata Politica Agricola Comune, l’Europa non rimarrà senza cibo. Ma su tutti gli altri fronti – militare, energetico, finanziario – l’Europa è svantaggiata.»

Poiché l’Europa non dispone delle risorse militari convenzionali necessarie per attuare una decisa escalation, le armi nucleari rischiano di apparire come l’unica “soluzione rapida” disponibile.

Il mantra secondo cui le minacce nucleari del presidente russo Vladimir Putin sono un “bluff” serve principalmente ad abbassare la cautela psicologica nei confronti di un’escalation europea, un’escalation che rischierebbe di indurre Mosca a ritenere di non avere altra alternativa se non quella di ricorrere alle armi nucleari tattiche come mezzo per ripristinare la credibilità del deterrente nucleare russo.

In un contesto del genere, e con il potenziale di escalation degli Stati Uniti ampiamente esaurito, è quasi certo che gli USA non sarebbero disposti a ipotizzare il rischio che le città statunitensi possano essere colpite da bombe atomiche in caso di escalation del conflitto.

“Le armi nucleari tattiche statunitensi erano state progettate per essere utilizzate all’interno dell’Europa, contro forze presenti sul suolo europeo, proprio per mantenere qualsiasi scambio nucleare geograficamente limitato”, sostiene Forsgren.

“Pertanto, i fautori della strategia ‘Design’ mirano a mettere la Russia alle strette, in una posizione in cui le sue uniche alternative siano la ritirata strategica o la distruzione dell’Europa per procura, una distruzione che tuttavia comporterebbe per la Russia il costo dei danni che le armi nucleari europee infliggerebbero al territorio e alle forze russe… mentre nel frattempo il territorio americano e la sua sovrastruttura economica rimarrebbero fuori dalla portata.”

Forsgren suggerisce —

“Il calcolo sembra essere il seguente: aumentando gradualmente il livello di pressione – mantenendo la Russia all’interno della zona di zugzwang senza sconfinare in uno scambio nucleare strategico aperto – gli strati della sicurezza statunitense sperano di costringere Mosca a fare marcia indietro, piuttosto che accettare i costi di una guerra più ampia.”

L’obiettivo non è cambiato nel corso dei decenni: costringere la Russia alla capitolazione. Uno scenario del genere rappresenterebbe un “teatro operativo” secondario nel conflitto per procura finale, volto a subordinare la Cina al “Piano”.

“Quanto più l’Europa viene considerata un fronte nucleare sacrificabile, tanto più acuto diventa il dilemma. L’effetto pratico è quello di mettere l’intero continente europeo – e il processo decisionale russo – in una situazione di estremo pericolo.”

FFF

Gli europei devono certamente rendersi conto di come vengono usati per trascinare la Russia in una guerra che né essa né i comuni cittadini europei desiderano. Eppure, avendo abbracciato con tanto zelo il conflitto in Ucraina come un totem “virtuoso” attorno al quale riunire tutte le fazioni europee più divise, potrebbero trovarsi ad affrontare una catastrofe economica e politica se l’Europa continuerà sulla sua attuale linea di provocazione nei confronti della Russia.

“Raddoppiare la posta”, come sembrano intenzionati a fare gli europei, non è una strategia. Il loro allarmismo su una (immaginaria) aggressione ibrida russa rischia facilmente di autoavverarsi, portando proprio a una guerra calda europea accidentale, ingenuamente concepita da alcuni esperti di sicurezza occidentali come il mezzo per mettere alle strette la Russia e costringerla alla capitolazione.

Siamo arrivati ​​al punto in cui la classe politica europea semplicemente non permette che il tema della guerra venga discusso apertamente. Le élite europee si aggrappano alla loro negazione strategica del fatto che l’Ucraina stia perdendo la guerra contro la Russia. Eppure gli Stati Uniti e l’Europa vacillano sull’orlo del collasso del mercato obbligazionario e si trovano di fronte a prove inequivocabili che la loro unica arma contro la Russia – le sanzioni – non ha mai funzionato.

Le tergiversazioni di Trump sul mantenimento del blocco petrolifero contro la Russia (ovvero attraverso l’acquisto di gasolio russo per manipolarne il prezzo al dettaglio al ribasso negli Stati Uniti) e l’iniziativa di Witkoff per riavviare il Nord Stream come incentivo a Mosca per avviare i negoziati, incrineranno la facciata comune europea? Lo scopriremo.

Alastair Crooke è direttore e fondatore del Conflicts Forum, con sede a Beirut. In precedenza è stato consigliere per le questioni mediorientali di Javier Solana, responsabile della politica estera dell’UE.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su Forum Geopolitica . Appare anche su Strategic Culture Foundation.

Traduzione: Luciano Lago