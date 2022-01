Al via il trasferimento dei caccia Su-35 delle Forze aerospaziali russe in Bielorussia (+ VIDEO)





La Russia sta schierando moderni caccia Su-35 negli aeroporti bielorussi come parte di un test delle forze di reazione dello Stato dell’Unione, ha affermato il ministero della Difesa.

https://rusvesna.su/news/1643167881

“Gli equipaggi dei caccia multiruolo Su-35S del Distretto Militare Orientale, coinvolti nel controllo delle forze di risposta dello Stato dell’Unione, continuano a trasferirsi negli aeroporti bielorussi. Durante il volo, gli equipaggi effettuano atterraggi intermedi negli aeroporti dei distretti militari centrali e occidentali per prepararsi al prossimo volo e far riposare gli equipaggi”, ha affermato il ministero.

Dopo l’arrivo in Bielorussia, gli equipaggi del Su-35S assumeranno il servizio di combattimento come parte di un test del funzionamento del sistema di difesa aerea unificato dello Stato dell’Unione.

Le rotte dei voli di caccia tengono conto delle possibilità di volo massimo senza scalo, nonché delle condizioni meteorologiche lungo l’intera rotta.

Nota: Non è superfluo ricordare che Russia e Bielorussia fanno parte di un unico sistema di difesa integrato per cui, qualsiasi azione ostile contro il territorio della Bielorussia, viene considerata un attacco contro lo stesso territorio della Federazione Russa.

Questo dovrebbe far riflettere i vertici di Washington che in questo periodo stanno proferendo dichiarazioni di minaccia contro Minsk per il suo appoggio fornito alle operazioni russe ai confini con l’Ucraina.

Fonte: Rusvesna.ru

Traduzione: Segei Leonov

Nota: Luciano Lago