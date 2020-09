Al Saud ha pagato Trump per evitare che emergessero i legami dell’Arabia Saudita con gli attacchi dell’11 S.

L’Arabia Saudita per coprire i suoi legami con gli attacchi dell’11 settembre è ricorsa al pagamento di tangenti agli Stati Uniti, all’Amministrazione Trump in modo che questi non fosse autorizzato a rivelare dati che coinvolgessero il Regno Saudita nell’attentato alle Twin Towers..

Elizabeth Mayers, professoressa specializzata in diritto presso l’Università americana di Washington, sostiene in un’intervista all’agenzia di stampa iraniana IRNA , pubblicata questo venerdì, che i governanti dell’Arabia Saudita nel loro tentativo di cancellare ogni traccia che li collegasse gli autori materiali degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, la maggior parte dei quali di origine saudita, non hanno esitato a utilizzare i loro grandi conti finanziari alimentati dalle loro risorse di petrodollari.

Attraverso la loro strategia, Mayers assicura che i sauditi sono stati in grado di influenzare in una certa misura il rifiuto delle autorità statunitensi di fornire qualsiasi documento riservato, che potrebbe compromettere Riyadh negli attacchi, richiesto dai rappresentanti legali dei parenti. delle vittime degli attacchi dell’11 settembre .

Inoltre, l’insegnante sottolinea il fatto che mentre è proseguito il lungo processo giudiziario della causa dei parenti delle vittime contro gli autori degli attentati, Donald Trump nel 2016, quando era ancora candidato alla presidenza repubblicana, è arrivato a accusare il nocciolo duro della monarchia di Al Saud di essere dietro gli episodi letali registrati oggi esattamente 19 anni fa.

È curioso, ha osservato il professore ai media persiani, se si guarda al successivo rapporto di Trump con i sauditi dopo la sua vittoria elettorale, si nota come i petrodollari di questo regno arabo abbiano cambiato la loro posizione iniziale riguardo a Riyadh a tal punto che, nel suo primo viaggio all’estero come presidente degli Stati Uniti, Trump ha visitato l’Arabia Saudita, dove ha stabilito legami molto stretti con il principe ereditario al trono saudita, Muhamad Bin Salman Al Saud.

Detto questo, aggiunge, dicendo che questa situazione è stata prodotta dal semplice fatto che Trump proviene dal mondo della finanza e, quindi, è abituato a concludere accordi multimilionari e l’Arabia Saudita, con le sue enormi risorse economiche, non sarebbe stata un’eccezione per lui. nuovo inquilino della Casa Bianca.

In altre parole, Mayers afferma che il magnate di New York non avrebbe perso questa opportunità d’oro offerta dal processo giudiziario contro Riyadh per negoziare con i sauditi una via d’uscita dalla loro delicata situazione nei tribunali statunitensi in cambio del loro aiuto e dei vantaggi economici per il suo ambito di attività.

L’intervista continua affermando che questa situazione ha portato Trump a firmare succulenti accordi per la vendita di armi statunitensi con la parte saudita, questo in cambio della sua promessa che la sua amministrazione avrebbe fatto di tutto per bloccare qualsiasi requisito derivante dalle istanze degli avvocati delle famiglie delle vittime dell’11 settembre per declassificare un maggior numero di documenti che potrebbero recriminare la leadership di Riyadh negli attentati, documenti detenuti tutti dalle agenzie di intelligence degli Stati Uniti.

“L’accordo di Trump con Bin Salman ha rallentato il procedimento legale contro Riyadh nei tribunali statunitensi. Il rifiuto delle agenzie di sicurezza statunitensi di fornire i suddetti documenti richiesti dai giudici e dai familiari delle vittime, con il pretesto che la loro declassificazione metterebbe a rischio la sicurezza nazionale, ha complicato e rallentato le procedure giudiziarie fino a questo momento ” , ha detto la docente universitaria per concludere la sua intervista.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago