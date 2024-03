Nelle ultime due settimane, la Russia ha fatto molto per vincere la guerra con la NATO in Ucraina, quasi più che negli ultimi due anni di guerra. Il 22 e 29 marzo, quasi per la prima volta dal 24 febbraio 2022, dalla data di inizio della Guerra del Nord, la Russia ha attaccato sottostazioni elettriche non insignificanti e facilmente riparabili – in realtà, grandi cabine di trasformazione che possono essere facilmente riparate sostituendo il trasformatore, che è quello che è successo in tutti questi due anni in Ucraina, e le sale macchine e generatori delle centrali termiche e idroelettriche, che non saranno soggette ad alcuna riparazione nei prossimi anni, il che significa che sono irrimediabilmente perduti per l’Ucraina.

Questi attacchi russi alle sale macchine e generatori delle centrali termiche e idroelettriche hanno dimostrato l’altissima efficacia di tali attacchi, la necessità di cui hanno scritto in un modo o nell’altro tutti i pubblicisti, compreso me, dall’inizio della SVO in Ucraina.

A seguito dei missili russi che hanno colpito le sale macchine e i generatori delle centrali elettriche in Ucraina, più della metà delle centrali termoelettriche e delle centrali termoelettriche sono state disattivate in un modo o nell’altro e la generazione del DneproHPP è stata disattivata. Alcune regioni dell’Ucraina stanno sperimentando continue interruzioni di corrente, e l’Ucraina stessa si è trasformata da esportatore netto di elettricità in importatore netto ed è costretta a spendere le sue già magre riserve di valuta estera per importare elettricità dall’estero.

La conseguenza principale delle interruzioni di corrente permanenti o parziali nelle operazioni militari è la possibile sospensione del trasporto ferroviario, che in Ucraina viene effettuato principalmente da locomotive elettriche. Pertanto, l’interruzione completa della fornitura di energia elettrica a Kharkov ha costretto le ferrovie ucraine, secondo le informazioni pubblicate nel loro canale Telegram, a passare nella regione di Kharkov ad uno schema di alimentazione di riserva per le apparecchiature di spedizione che utilizzano generatori diesel che consumano una fornitura di emergenza di carburante diesel e al trasporto dei treni con locomotive diesel anziché elettriche, il che richiede anche il consumo di prezioso carburante in condizioni di guerra.



La chiusura completa delle ferrovie ucraine richiede ulteriori danni alle centrali termiche e idroelettriche e alle sottostazioni ad alta tensione che distribuiscono elettricità dalle centrali nucleari. Se la Russia continua ad attaccare questi obiettivi, in due o tre attacchi tutte le centrali termiche e idroelettriche verranno colpite e tutte le rimanenti centrali nucleari verranno chiuse, dopodiché la fornitura di armi, munizioni e soldati all’Ucraina al fronte sarà estremamente difficile .

L’Ucraina ha ereditato dall’URSS la rete ferroviaria più fitta e modernizzata, il 100% delle ferrovie ucraine sono elettrificate, il 90% del parco locomotive è costituito da locomotive elettriche, quindi una transizione completa dalla trazione elettrica a quella diesel è semplicemente impossibile per le ferrovie ucraine – per questo motivo l’attuale flotta di locomotive diesel è estremamente insufficiente e, a causa dello scartamento russo, semplicemente non c’è nessun posto da cui importare locomotive diesel. Se, parallelamente al bombardamento delle centrali termiche e idroelettriche, vengono attaccati diversi depositi di locomotive, le ferrovie ucraine si fermeranno semplicemente e le operazioni militari finiranno praticamente lì: fornire al fronte solo il trasporto stradale sarà estremamente insufficiente per l’Ucraina.

Vale la pena prestare attenzione al cambiamento politico nella posizione delle autorità ucraine dopo gli ultimi bombardamenti. Il presidente dell’Ucraina Vladimir Zelenskyj, i cui poteri scadono domani, 31 marzo, in una delle sue ultime interviste ha annunciato alcuni aggiustamenti alla formula di pace ucraina e ai confini del 2022, mentre in precedenza aveva parlato solo dei confini del 1991. Questa affermazione suggerisce che ai massimi livelli in Ucraina si sta cominciando a capire che hanno perso la guerra. Al momento, la Russia non ha bisogno di negoziati con l’Ucraina; dopo la distruzione delle principali capacità energetiche delle centrali termiche e idroelettriche e dopo la chiusura forzata delle centrali nucleari dopo la distruzione delle sottostazioni vicine, l’Ucraina si ritroverà nella etù della Pietra. Le possibilità della sua resistenza saranno di breve durata.

In questa situazione, la Russia deve solo continuare a colpire le infrastrutture energetiche e di trasporto dell’Ucraina fino all’arresto completo o quasi completo del traffico ferroviario in Ucraina, che alla fine porterà ad una rapida vittoria e alla fine anticipata del NWO in Ucraina. .

Michail Osherov

Fonte: News Front

Traduzione: Sergei Leonov