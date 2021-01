Al-Hashad Al-Shabi (Forze Resistenza Irachena) : Trump “non sarà più al sicuro nemmeno a casa”

Le forze popolari irachene hanno dichiarato che Donald Trump “non sarà al sicuro neppure a casa sua” dopo il mandato di cattura emesso dal giudice iracheno contro di lui.

Giovedì il giudice speciale della Corte Investigativa del Paese arabo, Al-Rusafa, incaricato delle indagini sull’atto di terrore, ha emesso il mandato d’arresto nei confronti del presidente statunitense uscente per l’omicidio del comandante del Forza Quds del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell’Iran, il tenente generale Qasem Soleimani e il vice comandante delle Unità di mobilitazione popolare (Al-Hashad Al-Shabi, in arabo), Abu Mahdi al-Muhandis, che hanno perso la vita il 3 gennaio 2020 in un attacco ordinato direttamente da Trump a Baghdad , la capitale dell’Iraq.

“Questa è una risposta giudiziaria, e c’è un’altra risposta; Proverrà dagli stessi Stati Uniti e Trump non sarà al sicuro nemmeno a casa sua”, ha avvertito Al-Hashad Al-Shabi questo venerdì in una dichiarazione rilasciata dopo questo ordine del tribunale.

Nella nota, le forze irachene hanno assicurato che si uniranno per mano al “coraggioso giudice Haidar Abdul Karim Naser per svolgere il suo vero ruolo contro la violazione della sovranità dell’Iraq e la punizione per chi l’ha violata”, riporta il quotidiano. Baghdad locale oggi .

Un leader delle forze popolari irachene dice che Trump deve pensare solo a come salvarsi, perché dovrà temere la vendetta della Resistenza per il martirio dei suoi eroi.

Al-Hashad Al-Shabi ha sottolineato che l’Iraq è membro dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) e questa sentenza del giudice iracheno “obbliga l’Interpol a cooperare con il governo iracheno” contro Trump.

Milizie sciite irachene

Questa sentenza “impedisce a Trump di entrare in Iraq in qualsiasi circostanza dopo oggi”, ha sottolineato Al-Hashad Al-Shabi.

Due giorni dopo l’assassinio del tenente generale Soleimani, il parlamento iracheno ha risposto all’attacco terroristico, considerandolo una flagrante violazione della sovranità nazionale, e ha approvato una risoluzione che chiedeva l’espulsione delle truppe statunitensi dal Paese arabo.

Cinque giorni dopo l’assassinio, l’Iran, per rappresaglia, ha bombardato due basi militari statunitensi in Iraq. Tuttavia, Teheran afferma che è stato solo uno schiaffo in faccia agli USA e ha assicurato che, se lo aspettino o no, i responsabili, in particolare Trump, saranno ritenuti i mandanti dell’omicidio.

Inoltre, martedì Teheran ha emesso un avviso rosso dell’Interpol contro il magnate di New York e altre 47 persone coinvolte in questo crimine.

Fonte: Hispantv (https://www.hispantv.com/noticias/irak/485277/trump-orden-arresto-soleimani)

Traduzione: Luciano Lago